Un attore dell’Oregon rurale sta ottenendo recensioni entusiastiche per la sua commedia su Mary Todd Lincoln

scuola universitaria, Attore e scrittore che La pagina web dice che la Escola è “rimorchi della spazzatura nati e cresciuti nelle zone rurali dell’Oregon”. Ha già ricevuto recensioni positive e un enorme tutto esaurito da parte del pubblico durante lo spettacolo comico di Escola “Oh Mary!” A Broadway, e ora lo spettacolo è disponibile online. Guadagna più elogiDopo essersi trasferito a Broadway.

La commedia, una versione comica unica della moglie di Abraham Lincoln, Mary Todd Lincoln, è stata scritta da lui scuola, L’attore interpreta il ruolo di Marie, che desidera lavorare nel cabaret ed è anche lei un’alcolizzata.

Come ha detto Escola in una recente apparizione in “Late Night With Seth Meyers”, in cui l’attore vestiva i panni di Mary Todd Lincoln con una gonna a cerchio e una parrucca ondulata, Escola “non ha fatto assolutamente alcuna ricerca” per ottenere un tocco comico dalla figura storica. .

Questo approccio sembra aver funzionato, non solo per far sì che lo spettacolo venisse esteso due volte fuori Broadway, ma anche per promuoverlo al Lyceum Theatre di Broadway. Sito web di Broadway World Questo libro contiene una sintesi delle risposte critiche, che vanno dalla gioia all’acclamazione.

New York Times, Ad esempio, ha notato che Escola rivendicava con orgoglio “un titolo dispregiativo come distintivo d’onore” e che Escola diceva spesso: “‘Oh, Marie!’ è la commedia più stupida”.

“Hanno protestato molto”, ha scritto Jesse Green. “‘Oh, Mary!’ può essere sciocco, banale, persino inutile, ma non penso che sia ‘stupido'”. In effetti, lo spettacolo, che ha debuttato giovedì al Lyceum Theatre, è una delle commedie migliori e più accurate a Broadway come regista per anni.

Il non così serio ‘Oh Mary!’ non trasmette un messaggio, ha continuato Green, e invece “vuole che tu perda il fiato dalle risate, specialmente con una serie di colpi tortuosi alla fine, che sono così abilmente concepiti ed eseguiti.” che sono divertenti.”

L’Hollywood Reporter ha scritto: “Commedie alternative insolite come ‘Oh Mary!’ raramente arrivano a Broadway, quindi l’arrivo della rivista in centro di Cole Escola al Lyceum Theatre è motivo di gioia per i gay, ma se rappresenta un ripensamento felice e sciocco di un momento chiave … Storia americana Sembra un intrattenimento di nicchia che si presenta alla fine del Pride Month, non lasciarti ingannare È difficile immaginare che qualcuno con un senso dell’umorismo non si unisca alle risate contagiose scatenate dalle buffonate molto divertenti di Escola, che ha reinventato Mary Todd Lincoln come artista di cabaret alcolizzato, sposato con una donna. Un presidente che lotta per tenere chiusa la porta dell’armadio.

IL Recensione del film Vulture Ha detto, in parte, “La farsa storica ad alto volume, ‘Oh, Mary!’ di Cole Escola, ha iniziato la sua corsa a Broadway, e ha dominato a lungo. ‘Oh, Mary!’ ha catturato l’isteria del West Village sul grande pirata gay nave in primavera, e quando Escola ha realizzato la colonna sonora di The punk smartass – che prima si è fatto un nome su YouTube interpretando personaggi meravigliosamente sbilanciati, poi come ladro di scene in programmi come “Search Party” e “Difficult People” – ha descritto il trasferimento nei quartieri alti come un “errore”, hanno lasciato il loro. E il regista Sam Pinkleton ha saggiamente abbastanza umorismo così com’è, davvero, più che sufficiente – “Oh, Mary è divertente, e sotto il caos, è strutturalmente solido e sottilmente toccante!”.

In un altro esempio della festa dell’amore critica, Settimanale di intrattenimento Le è piaciuto anche: “’Oh, Mary!’ è molto divertente fin dai primi momenti, anche se gran parte dell’umorismo deriva dalla straordinaria interpretazione di Escola e dal mix comico degli attori sul palco un’esperienza teatrale soddisfacente è Portano anche un messaggio reale sui pericoli dell’oppressione, sia a livello sociale che personale. Permettere alle persone di esprimersi e vivere la propria verità potrebbe non risolvere tutti i problemi politici, ma può certamente rendere la vita più piacevole lo fa, e dovremmo farlo anche noi tutti”.

Era scuola Nato a Clatscany, Nel nord-ovest dell’Oregon. Come dice il sito web di Escola, “L’attore lasciò casa a 18 anni e seguì la sua fidanzata del liceo a New York City. La relazione si sciolse e Cole finì nel mondo dello spettacolo”.

Per guardare altro da Cole Escola, guarda in streaming “gruppo di ricerca” SU Piattaforme comprese quanto sopra E Amazon PrimeVideo; “Persone difficili” lo è Trasmesso su piattaforme incluse Holo.

