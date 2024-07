Un bambino di due anni è stato trovato bloccato al soffitto della cabina dopo una forte turbolenza su un volo Air Europa, dice sua madre

La dottoressa Cecilia Lagozzi stava dormendo durante un volo notturno di ritorno in Uruguay quando è stata svegliata da una forte turbolenza e ha trovato suo figlio di due anni bloccato al soffitto sopra la cappelliera.

“E’ stata un’immagine che non dimenticherò mai”, ha detto Lagosi a “Good Morning America” ​​in seguito all’incidente sul volo Air Europa, che secondo la compagnia aerea ha causato la caduta di diversi passeggeri verso il soffitto della cabina.

Il volo da Madrid a Montevideo, in Uruguay, ha subito una “grave” turbolenza lunedì mattina presto ed è stato dirottato in Brasile “a causa della natura della turbolenza e per motivi di sicurezza”, ha affermato la compagnia aerea. Ha aggiunto che l’aereo è atterrato senza problemi all’aeroporto internazionale di Natal a São Gonçalo do Amarante e diversi passeggeri sono stati curati per gravi ferite.

Lagozi, un chirurgo, ha detto che stava tornando a casa da un corso di formazione di tre mesi a Barcellona e stava viaggiando con suo marito e i loro due bambini piccoli quando si è svegliata al suono di oggetti sconosciuti che la colpivano.

Ha detto: “Ho sentito qualcosa di forte che mi ha colpito alla testa e poi alla schiena, e sono caduta a testa in giù, e all’inizio non riuscivo ad alzarmi. Ricordo che ero sull’aereo, e mi sentivo come se stessi cadendo, come se cadeva liberamente, per un periodo che sembrò un’eternità.”

Lettere di notizie

Lagozi stima che l’aereo sia tornato al normale funzionamento dopo sei o sette secondi, a quel punto ha iniziato a cercare i suoi figli, che dormivano a diversi posti di distanza dal marito. Ha trovato la figlia di quattro anni con il marito, ma non è riuscita a trovare suo figlio al buio, in seguito al caos con passeggeri e bagagli sul pavimento dell’aereo.

“Lo cercavamo per terra e abbiamo cominciato a chiamarlo per nome finché uno di loro mi ha detto: Cerchi un bambino e io gli ho detto: Sì. E lui ha detto: Ebbene, è lassù e indicò e nel momento in cui alzai lo sguardo, l’ho trovato lì che piangeva e ci guardava.

Lagozi ha detto di aver trovato il figlio sopra il bagagliaio dove la plastica si era rotta e suo marito è riuscito a recuperarlo.

“Non dimenticherò mai come mi sono sentita in quel momento. Stava piangendo, era così spaventato, e anche noi eravamo tutti molto spaventati, ma nel momento in cui l’ho abbracciato, si è calmato”, ha detto.

Lagozi ha detto che lo ha controllato e sembrava che stesse bene. Ha detto che la sua famiglia è “un po’ ferita”, ma per il resto sta bene.

Le autorità hanno riferito che nell’incidente sono rimaste ferite quaranta persone, alcune delle quali in gravi condizioni. Lunedì sera l’aeroporto ha confermato ad ABC News che trenta persone hanno ricevuto cure mediche all’aeroporto, mentre dieci sono state portate in ospedale per ulteriori esami.

Air Europa ha confermato ad ABC News che sette passeggeri erano ricoverati in ospedale in condizioni gravi ma non pericolose per la vita martedì mattina.

@Natalia_Gimino

Lagozi ha detto di essere andata ad aiutare altri passeggeri dopo che l’assistente di volo aveva chiesto che un medico fosse a bordo.

“La maggior parte delle persone che ho visto avevano un forte dolore alla schiena a causa dell’impatto, ma ho visto anche alcune fratture: gambe, spalle, clavicole, nasi”, ha detto “E quando questi pannelli di plastica sono caduti, sono caduti sulle persone caddero con la faccia, sulle braccia, ecc..”

Lagozzi ha detto che dopo aver valutato le ferite, un membro dell’equipaggio le ha chiesto se pensava che l’aereo dovesse effettuare un atterraggio di emergenza in Brasile o continuare il volo verso la sua destinazione finale in Uruguay, ad altre quattro ore di distanza. Ha aggiunto che il medico ha esortato i membri dell’equipaggio ad atterrare il prima possibile per ricevere cure immediate per i feriti.

Secondo l’aeroporto di Natal, l’aereo ha richiesto un atterraggio di emergenza intorno alle 2:32 ora locale di lunedì. I primi soccorritori hanno iniziato a valutare i pazienti non appena sono atterrati, ha detto Lagozi. Ha detto che dopo diverse ore di attesa sull’aereo e poi all’aeroporto, i passeggeri hanno iniziato ad essere trasportati a Recife con gli autobus per continuare il viaggio verso Montevideo.

Lagozzi ha detto che era un po’ nervosa all’idea di tornare sull’aereo, ma “voleva solo tornare a casa, a qualunque costo”. Ha aggiunto che la famiglia è tornata a casa martedì mattina.

Air Europa ha detto che l’incidente è ancora sotto indagine.

Il colonnello Steve Ganyard, un pilota di caccia dei Marines in pensione, ha detto che l’aereo ha volato attraverso un’area chiamata zona di convergenza intertropicale, dove c’è una fascia di temporali.

Lagozzi ha detto che l’intera vicenda è stata “dolorosa” e che non aveva intenzione di volare “per molto tempo”.

“È stato molto difficile vivere in queste situazioni. Quando hai bambini piccoli, ti senti impotente, lo sai. Vorresti poter fare di più, ma la situazione è molto stressante”, ha detto.

Quando si parla di interruzione, ci sono due cose da ricordare, ha detto Gagnard.

Ha detto: “La prima ragione è che l’aereo è molto resistente, e la seconda è che chiunque indossi la cintura di sicurezza non viene danneggiato. Solo le persone che non indossano la cintura di sicurezza sono esposte al pericolo”.