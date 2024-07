Un collezionista di fossili scopre il dinosauro più completo del Regno Unito dal 1923

Nuovo dinosauro Classificare, Comptonatus chesiÈ stato scoperto sull’Isola di Wight e rappresenta un importante progresso nella comprensione Periodo Cretaceo– La diversità dei dinosauri in Inghilterra, dove le ricerche in corso indicano la possibilità di raggiungere risultati più importanti.

Un nuovo studio esamina il dinosauro più completo mai scoperto in questo paese nel secolo scorso. L’esemplare, che ha circa 125 milioni di anni e presenta un osso iliaco pubico delle dimensioni di un piatto, è stato trovato nel 2013 nelle scogliere di Compton Bay, sull’Isola di Wight. La scoperta è stata fatta dal collezionista di fossili Nick Chase prima di morire tragicamente di cancro.

Jeremy Lockwood, GP in pensione e Università di Portsmouth Studente di dottorato, ha aiutato con i fossili di dinosauro e ha trascorso anni ad analizzare le 149 diverse ossa che compongono lo scheletro. Jeremy ha identificato lo scheletro come rappresentante di un nuovo genere e specie, a cui ha dato un nome Comptonatus chesi In onore di Nick.

Jeremy ha detto: “Nick aveva un fiuto eccezionale per la ricerca di ossa di dinosauro: era davvero una Mary Anning dei giorni nostri. Raccoglieva fossili ogni giorno con qualsiasi tempo e li donava ai musei. Vorrei che potessimo passare la nostra vecchiaia a collezionarli insieme perché avevamo un’età simile, ma ahimè non è stato così nonostante le sue tante meravigliose scoperte nel corso degli anni, comprese le più complete, ma è stato bellissimo incontrarci di nuovo. Iguanodonte “È il primo teschio mai trovato in Gran Bretagna e il primo dinosauro a portare il suo nome.”

Visioni e teorie scientifiche

Quando fu scoperto per la prima volta, si pensava che l’esemplare fosse un noto dinosauro chiamato MantlesaurusMa lo studio di Jeremy ha rivelato una diversità molto maggiore di dinosauri. In effetti, questo è il nuovo secondo genere descritto da Jeremy.

“Sono stato in grado di dimostrare che questo dinosauro era diverso a causa di alcune caratteristiche uniche nel suo cranio, nei denti e in altre parti del suo corpo”, ha detto. “Ad esempio, la sua mascella inferiore ha un bordo inferiore dritto, mentre la maggior parte degli Iguanodonti ne ha uno mascella ricurva verso il basso. Ha anche un osso pubico dell’anca. “Così grande, è molto più grande di altri dinosauri simili, è come un piatto da portata!

Jeremy non sa perché l’osso pubico, che si trova alla base dell’addome, fosse così grande: “Forse serviva per le inserzioni muscolari, il che potrebbe significare che il modo in cui si muoveva era un po’ diverso, o forse serviva a sostenere lo stomaco. contenuti in modo più efficace, oppure “Ho anche condiviso come respira l’animale, ma tutte queste teorie sono in qualche modo speculative”.

Jeremy ha dato il nome al dinosauro Comptonato Dopo Compton Bay, dove è stato trovato, “tonatus” è una parola latina che significa “tuono”.

“Questo animale pesava circa una tonnellata, circa le dimensioni di un grande bisonte americano maschio. Le prove di impronte fossili trovate nelle vicinanze suggeriscono che probabilmente era un animale al pascolo, quindi è probabile che grandi branchi di questi pesanti dinosauri vagassero nella regione.” se fosse stato temuto dai predatori della pianura alluvionale più di 120 milioni di anni fa”.

Contributi alla ricerca e integrazione nei musei

La dottoressa Susannah Maidment, ricercatrice principale e paleontologa presso il Museo di Storia Naturale e autrice principale dell’articolo completato mentre supervisionava il dottorato di ricerca di Jeremy, ha commentato: “Comptonato Si tratta di un esemplare di dinosauro notevole: uno degli esemplari più completi rinvenuti nel Regno Unito in un secolo.

“Il suo riconoscimento come nuova specie è dovuto al lavoro incredibilmente dettagliato del dottor Jeremy Lockwood, membro scientifico del Museo Nazionale di Storia Naturale, la cui ricerca continua a rivelare che la diversità dei dinosauri nell’Inghilterra meridionale nel Cretaceo inferiore era molto maggiore di prima”. Pensiero.

“Un campione più piccolo di brightstonenews Ma più vecchio di Mantlesaurus (Due dinosauri iguanodontiani strettamente imparentati Comptonato) dimostra rapidi tassi di evoluzione nei dinosauri iguanodonti durante questo periodo di tempo e può aiutarci a capire come gli ecosistemi si sono ripresi dopo la presunta estinzione alla fine del Cretaceo. Giurassico un periodo.”

Sebbene nel corso del XX secolo siano state descritte solo quattro nuove specie di dinosauri sull’Isola di Wight, negli ultimi cinque anni sono state nominate otto nuove specie.

Jeremy ha aggiunto: “Questa scoperta è davvero notevole. Ci aiuta a capire di più sui diversi tipi di dinosauri che vivevano in Inghilterra nel Cretaceo inferiore. Ciò si aggiunge alla recente ricerca che mostra che il Wessex era uno degli ecosistemi più diversificati al mondo”.

Il dinosauro è stato aggiunto alle collezioni del Dinosaur Island Museum a Sandown, sull’Isola di Wight. Il documento di ricerca è stato recentemente pubblicato in Giornale di paleontologia sistematica.

Il dottor Martin Mount, curatore del Dinosaur Island Museum, ha dichiarato: “Le ricerche in corso sulla collezione del museo continuano a rivelare nuove entusiasmanti scoperte. La maggior parte delle scoperte più importanti di Nick sono rimaste sull’isola, un’eredità duratura e non vediamo l’ora di scoprirne molte altre nuove specie di creature”. La preistoria delle scogliere dell’isola e del suo areale.

Mike Greenslade, direttore generale del National Heritage Trust sull’Isola di Wight, ha dichiarato: “Questa straordinaria scoperta nella Compton Bay del National Heritage Trust evidenzia il ricco patrimonio naturale dell’Isola di Wight secolo fa molto per dimostrare il suo significato fossile.” “Non solo per l’isola, ma sottolinea anche l’importanza di preservare i nostri paesaggi affinché le generazioni future possano esplorarli e da cui imparare. La straordinaria scoperta fatta da Nick Chase e l’instancabile ricerca intrapresa da Jeremy Lockwood testimonia la straordinaria storia che aspetta di essere rivelata qui. Siamo entusiasti di far parte di questo.” Il viaggio continuo alla scoperta e al progresso scientifico.”

Riferimento: “Comptonatuschasei, a new iguanodontian dinosaur from the Lower Cretaceous Wessex Formation of the Isle of Wight, Southern England” di Jeremy A. F. Lockwood, David M. Martell e Susanna C. R. Maidment, 9 luglio 2024, Giornale di paleontologia sistematica.

DOI: 10.1080/14772019.2024.2346573