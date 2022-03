Un fan di Elden Ring ha creato un’app iOS per aiutare i giocatori a tenere traccia delle missioni • Eurogamer.net

Un fan di Elden Ring ha rilasciato un’app iOS per aiutare i giocatori a tenere traccia delle loro missioni.

The Shattered Episode – creato da Dachary Carey – è attualmente in vendita su App Store per £ 2,49. E mentre alcuni Tarnished potrebbero insistere sul fatto che preferiscono giocare come sviluppatore di software destinato a non tenere traccia delle missioni di gioco, attualmente è al primo posto nello Store nella categoria “Intrattenimento”, il che indica che molti giocatori stanno utilizzando esso.

“Shattered Ring è il tracker di missioni di cui non sapevi di aver bisogno per Elden Ring”, dice la descrizione nell’app sito web. L’app Shattered Ring per iOS è un tracker di giochi di ruolo che ti aiuta a tenere traccia di note, stato VIP, posizioni e missioni.

“Smetti di sfogliare enormi taccuini o di perdere del tutto i tuoi appunti, mentre tenti di tenere traccia dei tuoi progressi nei giochi di ruolo. Salva e cerca facilmente NPC, posizioni del mondo di gioco e missioni nei tuoi giochi di ruolo preferiti”, aggiunge.

“Traccia le posizioni e le missioni degli NPC, filtra le missioni e le posizioni complete o incomplete e visualizza le statistiche rapide per i tuoi giochi. Un compagno indispensabile per i grandi videogiochi di ruolo come Elden Ring o la tua campagna preferita di Dungeons and Dragons”.

L’app consente inoltre ai giocatori di tenere traccia di più gameplay o altri giochi di ruolo.

“Non sono uno sviluppatore iOS di professione”, ha detto Curry ai nostri amici a VGC. “Scrivo documenti per vivere.

“Ma volevo divertirmi così tanto a giocare a questo gioco che ho scritto la mia prima app per risolvere quella che penso sia un’enorme barriera all’accesso per un gran numero di giocatori occasionali come me”.

In precedenza, I record delle corse di velocità di Elden Ring sono stati battuti. Una volta che qualcuno ha completato il gioco in 59 minuti e 38 secondi, un altro giocatore è riuscito a ottenere un tempo più veloce al primo tentativo: 49 minuti e 29 secondi.

ICIMI, La straordinaria estetica dark fantasy di Elden Ring è stata magnificamente ricreata in Dreams.