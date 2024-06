Un gigantesco sistema fluviale che esisteva 40 milioni di anni fa è stato scoperto nelle profondità del ghiaccio antartico

I geologi che hanno scavato nell’enorme calotta glaciale dell’Antartide occidentale hanno scoperto i resti di un antico sistema fluviale che un tempo scorreva per quasi mille miglia.

La scoperta offre uno sguardo sulla storia della Terra e suggerisce come i cambiamenti climatici estremi influenzeranno il pianeta, secondo i risultati pubblicati il ​​5 giugno sulla rivista. Progresso della scienza.

“Se pensiamo a possibili gravi cambiamenti climatici in futuro, dobbiamo imparare dai periodi della storia della Terra in cui ciò è già avvenuto”. Johann KlagesHa detto a WordsSideKick.com il coautore dello studio e sedimentologo presso l’Istituto Alfred Wegener presso il Centro Helmholtz per la ricerca polare e marina in Germania.

Tra 34 e 44 milioni di anni fa, un’epoca conosciuta come Eocene medio-tardo, l’atmosfera terrestre si trasformò radicalmente. Con la diminuzione dei livelli di anidride carbonica, il raffreddamento globale ha portato alla formazione di ghiacciai su terreni liberi dai ghiacci.

Gli scienziati sono interessati a studiare come si è svolto questo importante evento climatico in Antartide, soprattutto perché i livelli di anidride carbonica sulla Terra continuano ad aumentare a causa dei cambiamenti climatici causati dall’uomo. La quantità di anidride carbonica durante il tardo Eocene era circa il doppio della quantità che abbiamo oggi. Tuttavia, se i livelli di gas serra continueranno ad aumentare, potrebbe essere simile ai livelli attesi tra circa 150 o 200 anni, ha affermato Klages.

Ma scoprire il passato si è rivelato difficile. La maggior parte dell’Antartide occidentale oggi è ricoperta di ghiaccio, rendendo difficile l’accesso alle rocce sedimentarie, essenziali per lo studio degli ambienti primordiali. I geologi spesso fanno affidamento sul tipo di cereali, minerali e fossili intrappolati all’interno di questi sedimenti per determinare il tipo di condizioni che caratterizzano un’area.

Nel 2017, Klages e altri scienziati a bordo della nave da ricerca Polarstern hanno attraversato la punta meridionale del Cile, attraverso l’aspro passaggio di Drake, fino alla parte occidentale del continente ghiacciato. Equipaggiati con attrezzature avanzate per la perforazione del fondale marino, Klages e il suo team hanno deciso di raccogliere carote di sedimenti molli e roccia dura all’interno del fondale marino ghiacciato.

I ricercatori a bordo della nave da ricerca Polarstern hanno trovato un antico fiume nell’Antartide occidentale che esisteva 40 milioni di anni fa utilizzando attrezzature di perforazione avanzate. (Credito immagine: Carsten Juhl)

Dopo aver perforato il fondale marino per quasi 30 metri, i ricercatori hanno portato alla luce sedimenti stratificati risalenti a due periodi diversi.

Calcolando il tempo di dimezzamento degli elementi radioattivi, come la percentuale di uranio e piombo nei sedimenti, hanno scoperto che il fondo dei sedimenti si è formato durante la metà del XX secolo. Periodo Cretaceo , circa 85 milioni di anni fa. Questi sedimenti contengono fossili, spore e polline caratteristici delle foreste pluviali temperate che esistevano a quel tempo. La parte superiore del deposito contiene prevalentemente sabbia risalente al medio e tardo Eocene, circa 30-40 milioni di anni fa.

Dopo un esame più attento, hanno riconosciuto un forte modello stratigrafico nello strato di sabbia dell’Eocene che somigliava a quello proveniente dal delta di un fiume, molto simile a qualcosa che si potrebbe incontrare sul fiume Mississippi o sul Rio Grande, ha detto Klages.

Gli scienziati hanno condotto un’analisi dei biomarcatori lipidici, misurando la quantità di grassi e zuccheri nel sedimento, e hanno trovato una molecola unica comune ai cianobatteri d’acqua dolce. Questa scoperta confermò i loro sospetti che un antico fiume scorresse attraverso il continente.

I ricercatori hanno rintracciato i grani dell’Eocene in una distinta regione salata nelle montagne transantartiche, attraversando una regione che si estendeva per circa 930 miglia (1.500 chilometri) prima di sfociare nel Mare di Amundsen.

“È emozionante avere in mente l’immagine emozionante di un enorme sistema fluviale che scorre attraverso l’Antartide e che ora è coperto da chilometri di ghiaccio”, ha detto Klages.

Klages e il suo team stanno ora analizzando parti di sedimenti del nucleo appartenenti a un periodo Oligocene-Miocene più recente, circa 23 milioni di anni fa. Ciò contribuirà a migliorare i modelli per prevedere meglio il clima futuro.