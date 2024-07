Un giudice federale blocca temporaneamente una norma che vieta i contratti di non concorrenza

Mercoledì un giudice federale del Texas ha bloccato temporaneamente una norma della Federal Trade Commission che vieta gli accordi di non concorrenza, una nuova normativa a cui i gruppi imprenditoriali si sono fortemente opposti. In un parere di 33 pagine, il giudice Ada Brown ha ritenuto che l’agenzia non avesse l’autorità per emanare la norma, rendendo illegale per i datori di lavoro includere accordi di non concorrenza nei contratti dei lavoratori. L’ordinanza di Brown, che è limitata ai querelanti, posticipa la data di entrata in vigore della norma, il 4 settembre, fino a quando la corte non raggiungerà una decisione nel merito del caso, che secondo lui sarebbe stata emessa entro il 30 agosto. I querelanti includono una società di consulenza fiscale con sede a Dallas e la Camera di commercio degli Stati Uniti.

Le norme della FTC potrebbero avere un impatto su milioni di lavoratori oltre l’ambito della causa una volta entrate in vigore, con alcuni studi che suggeriscono che ben un dipendente su cinque è vincolato da accordi di non concorrenza.

Gli accordi di non concorrenza in genere impediscono ai lavoratori di cambiare datore di lavoro all’interno del proprio settore per periodi di tempo specifici. Questi accordi vengono utilizzati in una vasta gamma di settori – tra cui tecnologia, parrucchieri, medicina e persino educazione alla danza – che colpiscono i lavoratori con salari da bassi ad alti.

Ad aprile, la Federal Trade Commission ha votato 3-2 per vietare tali accordi, e la maggior parte dei commissari ha citato ricerche che dimostrano che tali accordi sopprimono i salari, soffocano l'imprenditorialità e interrompono i mercati del lavoro. I critici della norma, compresi gruppi imprenditoriali come la Camera di commercio degli Stati Uniti, hanno sostenuto che questi accordi costituiscono uno strumento importante per proteggere le informazioni private e gli investimenti nella formazione.

La Camera e altri gruppi imprenditoriali hanno fatto causa per bloccare la norma subito dopo la sua emanazione, sostenendo che la FTC non aveva l’autorità per emanare un regolamento con ampie implicazioni economiche.

La Camera si è poi unita al caso intentato da Ryan LLC, una società di consulenza fiscale globale con sede a Dallas, che ha intentato una causa per bloccare la norma nel distretto settentrionale del Texas il 23 aprile, il giorno in cui la FTC ha emesso la sua sentenza. Anche la Business Roundtable, la Texas Business Association e la Camera di commercio di Longview si sono unite al caso dopo che questo era stato inizialmente archiviato.

“Questa sentenza è una grande vittoria nella lotta della Camera contro la microgestione governativa delle decisioni aziendali”, ha affermato in una nota Darryl Josepher, capo consulente legale della Camera di commercio. “Il divieto generale della FTC sulle pratiche di non concorrenza è una presa di potere illegale che sfida l’autorità costituzionale e statutaria dell’agenzia e crea un pericoloso precedente in cui il governo sa meglio dei mercati”.

La FTC ha affermato che sta rivedendo la decisione e valutando i prossimi passi.

“La FTC mantiene la sua chiara autorità, supportata dalla legge e dalla giurisprudenza, per emanare questa regola”, ha detto in una nota il portavoce della FTC Douglas Farrar “Continueremo a lottare per liberare gli americani laboriosi da pratiche illegali di non concorrenza che riducono l’innovazione e la libertà inibiscono la crescita economica”. “Intrappola i lavoratori e mina la libertà economica degli americani”.

Nel prendere la sua decisione, Brown ha ritenuto che i querelanti avessero "probabilità di successo nella loro causa", il che sostiene che la FTC ha ecceduto la sua autorità statutaria emanando la norma. Si è inoltre schierato dalla parte dei querelanti nel concludere che l'emissione della norma da parte della FTC era irragionevole.