Un gruppo di cittadini decide le sorti del patrimonio dell’ereditiera

Un gruppo di cittadini ha deciso come donare il patrimonio di un’ereditiera austro-tedesca.

All’inizio di quest’anno, Marilyn Engelhorn ha formato un gruppo di 50 persone per capire come distribuire i milioni ereditati da sua nonna.

All’inizio di quest’anno, ha nominato un comitato selezionato da un sondaggista come rappresentante della società austriaca per decidere cosa fare della sua eredità.

Da marzo a giugno il gruppo si è riunito per sei fine settimana a Salisburgo per decidere come utilizzare il denaro.