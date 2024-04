Un medico brasiliano ha utilizzato Vision Pro durante un intervento chirurgico per chiedere aiuto, definendolo un “punto di svolta” sul campo

Il Vision Pro ha visto la luce l'anno scorso all'evento WWDC, ma ci è voluto del tempo per arrivare sugli scaffali mentre l'azienda stava creando l'hype necessario e preparando gli sviluppatori a creare custodie d'uso adatte per le cuffie. Sebbene le recensioni abbiano condiviso feedback positivi, le capacità del dispositivo sono infinite poiché gli sviluppatori lavorano per espandere le applicazioni del mondo reale di Vision Pro. Ora sappiamo che un chirurgo ortopedico in Brasile ha utilizzato Apple Vision Pro per eseguire con successo un intervento chirurgico sulla spalla di un paziente.

Il Vision Pro è stato utilizzato per eseguire interventi chirurgici alla spalla in Brasile, dove ha sostituito gran parte dell'attrezzatura in sala operatoria

Vision Pro è uno dei visori leader per esperienze di realtà aumentata e i modelli di prossima generazione lo porteranno al livello successivo. Eseguito dal Dott. Bruno Gobbato, il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico per lesione della cuffia dei rotatori causata da un'eccessiva usura del tessuto tendineo della spalla. Gobbato ha condiviso la sua esperienza con Vision Pro e il modo in cui ha aiutato in chirurgia con la sua vasta gamma di telecamere e sensori che lavorano insieme per mostrare informazioni rilevanti relative all'operazione. Rivista Mac Lui scrive:

“L'artroscopia della spalla utilizza una telecamera all'interno dell'articolazione e i chirurghi la eseguono guardando direttamente lo schermo. Grazie a questo dispositivo, ho potuto vedere l'immagine a grandezza di schermo in alta risoluzione, oltre a poter vedere le scansioni del paziente e i risultati. Modelli 3D in tempo reale.

Può essere visto nel video condiviso dal medico Youtube Come Vision Pro lo ha aiutato a vedere appunti, radiografie, telecamere in diretta e altro durante la procedura. In passato il medico ha utilizzato anche gli HoloLens di Microsoft per eseguire interventi chirurgici, il che significa che conosce le difficoltà di indossare un auricolare in sala operatoria. Nel complesso, l'intervento è stato un successo e Vision Pro ha sostituito una grande quantità di apparecchiature presenti nella sala.

Sebbene i medici definiscano le cuffie un “punto di svolta”, ci sono innumerevoli casi d’uso per Vision Pro oltre al consumo dei media e alle attività quotidiane. Tuttavia, il Vision Pro non è economico poiché parte da un prezzo elevato $ 3499 Per il modello base contro la concorrenza. Tuttavia, il prodotto vale la pena a seconda dell'uso che si intende fare. La società probabilmente lancerà Vision Pro in altri paesi prima dell'evento WWDC di giugno.