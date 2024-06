Un naufragio di 3.300 anni mette alla prova la storia della navigazione marittima – DW – 21.06.2024

IL Israele Una compagnia di esplorazione di gas naturale al largo delle coste del nord di Israele ha scoperto una nave di 3.300 anni e il suo carico, uno dei più antichi esempi conosciuti di nave che salpa dalla terra, ha annunciato giovedì l’Autorità per le Antichità (IAA).

L’autorità ha affermato che a bordo della nave sono state trovate centinaia di antiche anfore intatte e ha descritto il fatto come una “scoperta pionieristica”.

Il relitto e i suoi manufatti furono scoperti a una profondità di 1.800 metri (5.906 piedi) sul fondo della nave. Il Mar Mediterraneo Da Energean, una società energetica quotata a Londra.

La grande profondità alla quale è stata ritrovata la nave significa che non è stata disturbata da onde, correnti o pescatori per migliaia di anni, offrendo quindi un maggiore potenziale per la ricerca, secondo l’Autorità israeliana per le antichità.

Una nave di 3.300 anni fa e il suo carico sono stati scoperti da una compagnia di esplorazione del gas al largo delle coste del nord di Israele Foto: Emil Al-Ajam/IAA/AP Foto/immagine Alleanza

Perché questa scoperta è importante?

La Israel Antiquities Authority ha affermato che una nave della tarda età del bronzo trovata così lontano in mare indica che le abilità di navigazione degli antichi marinai erano più avanzate di quanto si pensasse in precedenza, poiché potevano navigare senza dover vedere la terra.

Il relitto è stato ritrovato l’anno scorso a 90 chilometri (56 miglia) al largo della costa settentrionale di Israele. L’autorità israeliana per la navigazione ha affermato che la barca e il suo carico erano completamente intatti, aggiungendo che sembrava essere affondata durante una tempesta o dopo essere stata attaccata dai pirati.

“La scoperta di questa barca ora cambia la nostra intera comprensione delle abilità degli antichi marinai”, ha detto Jacob Charvit, capo dell’unità marina dell’IAA. “È la prima barca ad essere trovata a una distanza così grande senza linea di vista qualsiasi massa terrestre”.

Secondo Charvet, i ricercatori presumevano che il commercio durante questo periodo fosse effettuato da barche che navigavano vicino alla riva, osservando la terra mentre si spostava da un porto all’altro.

Ha detto che i marinai della barca appena scoperta potrebbero aver usato il sole e le stelle per trovare la loro strada.

Yaakov Sharvit e Karnit Bahartan (a destra) esaminano vecchi vasi Foto: Emil Al-Ajam/IAA/AP Foto/immagine Alleanza

Come è stato ritrovato il naufragio?

Energean gestisce una serie di giacimenti di gas naturale in acque profonde nelle acque territoriali israeliane. Nell’ambito del suo lavoro, l’azienda utilizza un robot sottomarino per pulire i fondali marini.

Circa un anno fa, hanno trovato una nave lunga dai 12 ai 14 metri sepolta nel fondo fangoso, tra centinaia di barattoli.

“Quando abbiamo inviato loro (all’Autorità per le Antichità) le foto, si è rivelata una scoperta emozionante, ben oltre ciò che avremmo potuto immaginare”, ha affermato Karnit Bhartan, responsabile dell’ambiente presso l’azienda.

La nave non è stata recuperata in questo momento, ma Energean ha collaborato con l’Autorità israeliana per le antichità per recuperare due delle giare, che probabilmente venivano utilizzate per trasportare olio, vino o frutta, e portarle in superficie per la ricerca.

La Israel Antiquities Authority ha identificato i vasi come appartenenti ai Cananei, un popolo che viveva nelle terre che si affacciano sul Mediterraneo orientale.

dh/sms (AP, AFP, dpa)