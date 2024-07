Un nuovo studio rivela che gli ammonoidi prosperarono fino alla loro improvvisa estinzione

Uno studio recente ha utilizzato le collezioni dei musei per mappare la diversità globale delle ammoniti prima della loro completa estinzione. I risultati rivelano che le ammoniti non erano in uno stato di declino prima di estinguersi insieme ai dinosauri non aviari, 66 milioni di anni fa.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Comunicazioni sulla naturaGuidato dai paleontologi presso Università di Bristol Una collaborazione con ricercatori internazionali tra cui il dottor Austin Hinde, curatore del Dipartimento di Paleontologia degli Invertebrati presso il Museo di Storia Naturale della contea di Los Angeles, rivela che gli ammonoidi erano ancora forti in tutto il mondo durante il tardo Cretaceo. Periodo CretaceoContrariamente alla credenza popolare, il loro numero stava diminuendo prima della loro estinzione.

Grazie alle collezioni dei musei, il nuovo studio è stato in grado di confrontare la diversità di questi animali in tutto il mondo poco prima dell’estinzione, rivelando per la prima volta la complessa storia evolutiva del loro ultimo capitolo.

Le ammoniti, molluschi marini spesso caratterizzati dalla conchiglia arrotolata, sono una delle grandi icone della paleontologia. Hanno prosperato negli oceani della Terra per più di 350 milioni di anni fino alla loro estinzione durante lo stesso evento casuale che spazzò via i dinosauri 66 milioni di anni fa. Tuttavia, alcuni paleontologi sostengono che la diversità delle ammoniti (l’ultima grande stirpe di ammoniti) fosse in declino molto prima della loro estinzione alla fine del Cretaceo e che la loro estinzione fosse inevitabile.

“Le ammoniti hanno avuto un’affascinante storia evolutiva. Con i loro enormi gusci e i potenti tentacoli, le ammoniti avrebbero potuto crescere fino alle dimensioni di un’auto o fino a pochi millimetri di diametro predatori dalla cima della rete alimentare per filtrare l’alimentazione del fitoplancton”, ha detto Hinde..

Sfide nello studio della biodiversità

L’autore principale, Joseph Flannery Sutherland, ha dichiarato: “Capire come e perché la biodiversità cambia nel tempo è molto difficile. I reperti fossili ci raccontano parte della storia, ma spesso sono un narratore inaffidabile. I modelli di diversità possono riflettere modelli di campionamento, essenzialmente dove e quando “Abbiamo trovato nuovi fossili”. Classificare“Analizzare i reperti fossili di ammoniti del tardo Cretaceo come se fossero la storia globale completa è probabilmente il motivo per cui i ricercatori precedenti pensavano che fosse in uno stato di declino ambientale a lungo termine”.

Per superare questo problema, il team ha compilato un nuovo database di fossili di ammoniti del tardo Cretaceo per contribuire a colmare le lacune di campionamento nei loro archivi. “Abbiamo utilizzato le collezioni dei musei per fornire nuove fonti di campioni piuttosto che fare affidamento esclusivamente su ciò che era già pubblicato”, ha affermato il coautore Cameron Crossan, laureato nel 2023 al programma Master in Paleobiologia dell’Università di Bristol. “In questo modo, possiamo assicurarci di ottenere un quadro più accurato della loro biodiversità prima che si estinguano completamente”.

Utilizzando il loro database, il team ha poi analizzato come i tassi di formazione ed estinzione di nuove specie distinte di ammoniti variassero in diverse parti del mondo. Se le ammoniti fossero state in declino durante il tardo Cretaceo, i loro tassi di estinzione sarebbero stati generalmente più alti dei tassi di formazione delle specie, ovunque il team avesse guardato. Invece, il team ha scoperto che l’equilibrio tra la formazione e l’estinzione delle specie è cambiato nel corso del tempo geologico e tra le diverse regioni geografiche.

Il dottor James Waits, autore principale dello studio del Museo di storia naturale di Londra, ha dichiarato: “Queste differenze nella diversità degli ammonoidi in tutto il mondo costituiscono una parte fondamentale del motivo per cui la loro storia nel tardo Cretaceo è così poco compresa è stato campionato molto bene in alcune parti dell’America “Ma se guardassi solo questo, potresti pensare che stessero lottando quando in realtà prosperavano in altre aree. La loro estinzione fu un evento accidentale piuttosto che una conseguenza inevitabile.”

Fattori ambientali versus concorrenza

Allora, cosa fu responsabile del continuo successo delle ammoniti durante il tardo Cretaceo? Per rispondere a questa domanda, il team ha esaminato i possibili fattori che potrebbero aver causato il cambiamento della loro diversità nel tempo. Erano particolarmente interessati a capire se i tassi di comparsa ed estinzione delle specie fossero guidati principalmente da condizioni ambientali come la temperatura dell’oceano e il livello del mare o da processi biologici come la pressione dei predatori e la competizione tra le ammoniti.

“Quello che abbiamo scoperto è che le cause della comparsa e dell’estinzione delle specie di ammoniti erano geograficamente diverse quanto i tassi stessi”, ha detto la coautrice dello studio, la dottoressa Corinne Myers dell’Università del New Mexico la documentazione fossile complessiva e afferma che è stata interamente determinata dal cambiamento di temperatura.” “Ad esempio, era più complicata di così e dipendeva da dove vivevano nel mondo.”

La dottoressa Flannery Sutherland ha concluso: “I paleontologi sono spesso appassionati di narrazioni che descrivono i fattori che hanno portato a cambiamenti nella diversità fossile di un gruppo, ma il nostro lavoro mostra che le cose non sono sempre così semplici”.

Riferimento: “Gli ammonoidi del tardo Cretaceo mostrano che i fattori determinanti della diversità sono regionalmente eterogenei” di Joseph T. Flannery-Sutherland, Cameron D. Croissant, Corinne E. Myers, Austin J. W. Hinde, Neil H. Landman e James D. Witts, 27 giugno 2024, Comunicazioni sulla natura.

DOI: 10.1038/s41467-024-49462-z