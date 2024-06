Un operatore umanitario afferma che decine di persone sono state salvate da una nave italiana che affondava

Il capitano di una nave umanitaria ha descritto il momento in cui il suo equipaggio ha utilizzato asce e martelli per salvare i migranti intrappolati nella stiva di una barca di legno affondata al largo delle coste italiane.

Il capitano ha detto che il suo equipaggio ha dato ai sopravvissuti giubbotti di salvataggio e ha usato un’ascia e un martello per aiutare a salvare due persone dal relitto. I soccorritori hanno trovato un sopravvissuto che “quasi non respirava” con una temperatura corporea di 32 gradi Celsius.

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni e il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta che l’imbarcazione era partita dalla Libia e trasportava migranti provenienti da Siria, Egitto, Pakistan e Bangladesh.

“Si presume che intere famiglie afghane siano morte. Hanno lasciato la Turchia otto giorni fa e hanno bevuto acqua per tre o quattro giorni. Ci hanno detto che non avevano giubbotti di salvataggio e che alcune navi non si sono fermate per aiutarli”, ha detto in una nota. . dichiarazione.