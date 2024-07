Un parlamentare tedesco chiede una riforma strategica nel caos della vendita di Bitcoin

Berlino, 27 aprile 2023: Joanna Kottar (indipendente) interviene alla 100a sessione del Consiglio economico e sociale tedesco … [+] Parlamento tedesco. Il dibattito riguarda l’ulteriore sviluppo della migrazione di manodopera qualificata. Fotografia: Jörg Carstensen/DPA Fotografia: Jörg Carstensen dpa/picture Alliance tramite Getty Images

Il governo tedesco ha recentemente aumentato le vendite di Bitcoin trasferendo circa 75 milioni di dollari a scambi come Coinbase, Kraken e Bitstamp.

​​

Questo faceva parte di una strategia più ampia, con $ 315 milioni Le vendite totali di Bitcoin da metà giugno hanno raggiunto più di 390 milioni di dollari in meno di un mese. L’Ufficio federale della polizia criminale tedesca continua a vendere Bitcoin, indicando un possibile piano per liquidare parte delle sue riserve. Nonostante le preoccupazioni del mercato, gli importi trasferiti rappresentano una piccola quota delle disponibilità della Germania, con 40.359 BTC ancora in riserva.

Ma con una sorprendente inversione di tendenza, il governo tedesco ha recentemente restituito 1.915 bitcoin per un valore di 111,5 milioni di dollari. Ciò è avvenuto dopo settimane di vendite diffuse di Bitcoin che hanno innescato la volatilità del mercato. Questo declino ha sollevato ulteriori domande e dubbi.

Questa strategia rispecchia le recenti vendite di bitcoin confiscati da parte del governo statunitense, che hanno sollevato preoccupazioni circa gli effetti sul mercato, soprattutto con l’avvicinarsi della scadenza del pagamento per i creditori di Mt. Gox.

Joanna Cotard, deputata indipendente, ha espresso frustrazione e preoccupazione per la mancanza di una strategia coerente. “Posso solo fare ipotesi sul motivo per cui il governo sta vendendo le sue azioni in questo momento”, ha detto a Forbes. “Dato che la Germania ha un enorme deficit di bilancio in questo momento, anche questo potrebbe essere uno dei motivi ruolo”, ha osservato Kotard. Ha sottolineato l’apparente ignoranza del governo riguardo ai potenziali effetti delle sue azioni, aggiungendo: “Non sono del tutto sicura se il governo fosse consapevole o consapevole delle conseguenze delle sue vendite. Sembra anche che non sapesse che tali vendite non erano effettuato necessariamente attraverso gli scambi, ma piuttosto attraverso le società Retail. Senza prescrizione medica“.”

Cotard ha sollecitato un approccio strategico, sottolineando le opportunità mancate. “Temo che il governo non abbia alcuna strategia su come gestire Bitcoin. Ecco perché ho chiesto tale strategia nella mia lettera al governo. Dobbiamo diversificare le nostre tesorerie e finalmente guardare a Bitcoin e tenerlo come una risorsa valuta di riserva strategica”, ha affermato.

Mentre la Germania vende la sua criptovaluta Bitcoin, Wall Street coglie l’opportunità di acquistare durante il calo. “È davvero frustrante dover guardare i politici senza la minima idea sprecare una grande opportunità”, afferma Cotard.

Le vendite di Bitcoin in corso da parte del governo tedesco vengono attentamente monitorate, con gli analisti che anticipano la volatilità del mercato nel breve termine. Le implicazioni strategiche di queste misure, sia per il futuro finanziario della Germania che per il mercato più ampio delle criptovalute, rimangono un’area critica di discussione.

Man mano che la situazione si evolve, il mercato Bitcoin osserverà come queste vendite governative su larga scala lo influenzeranno e se altri paesi adotteranno strategie simili. Le vendite di Bitcoin in Germania evidenziano la necessità di una strategia ben definita nella gestione delle risorse digitali, bilanciando le esigenze finanziarie immediate con le opportunità a lungo termine.

Molti altri paesi detengono grandi quantità di Bitcoin. Nel 2024, gli Stati Uniti sono in cima alla lista, seguiti da Cina e Regno Unito.

Ci sono indicazioni secondo cui paesi, come gli Stati Uniti, stanno ricevendo consigli su come integrare strategicamente Bitcoin nella sicurezza nazionale e nella politica economica.

Mentre il mondo osserva il cambiamento della strategia Bitcoin della Germania, le azioni intraprese da altri paesi continueranno a plasmare il futuro dell’adozione di Bitcoin come asset di riserva strategica. La necessità di un approccio coerente e lungimirante non è mai stata così chiara: stiamo vedendo la teoria dei giochi in azione.