Un problema tecnico colpisce Taylor Swift mentre canta la canzone “Youngest Man Ever”

Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images per TAS Rights Management

Taylor Swift non è stata in grado di esibirsi all’inizio del concerto “The Smallest Man Who Ever Lived” durante lo spettacolo di sabato a Dublino.

Da lì è stato lanciato anche il simbolo pop nelle prime righe del brano Sezione dei poeti torturati “Era tutto vero/ Mi fissava con occhi stellati / Nel tuo abito da Testimone di Geova / Chi è quest’uomo?” – Gli spettatori del concerto hanno notato che il palco era fuori servizio. La parte rialzata su cui si trovava Swift non si abbassò quando avrebbe dovuto, lasciandola momentaneamente incagliata.

Swift non si è tirato indietro a causa del problema tecnico.

Fortunatamente, non ha dovuto aspettare molto finché uno dei suoi ballerini, Jan Ravnik, l’ha aiutata.

In un video vicino a quello di Swift Poeti torturati Raccolta di concerti Inserito da un fanSembra e sembra che la pop star stia cercando di trattenere una risata mentre Ravnick si offre di aiutare.

Lo spettacolo deve continuare e lo spettacolo di Swift è durato tre ore e mezza.

Il tour internazionale Eras di Swift si è svolto all’Aviva Stadium di Dublino per tre concerti questo fine settimana. Successivamente, sarà in tournée ad Amsterdam per tre date alla Johan Cruyff Arena dal 4 al 6 luglio.

Domenica, pittura dichiarò Swift Sezione dei poeti torturati L’album rimane al numero uno nella classifica degli album Billboard 200 per la decima settimana consecutiva e totale.

A questo punto, Swift ha eseguito la maggior parte del set di 31 tracce dal vivo durante il tour di The Eras almeno una volta. Poeti torturati Una sezione dello spettacolo include i brani “But Daddy I Love Him”, un accenno a “So High School” e “Who’s Afraid of Little Old Me?” E “Down Bad”, che passa a “Fortnight”. Si conclude con “L’uomo più giovane che sia mai vissuto” (di solito con teatro strumentale) e “Posso farlo con il cuore spezzato”.

Altre canzoni dell’album sono state presentate per la prima volta nella sezione acustica di Swift, dove ha dato due esibizioni a sorpresa delle canzoni. Le sue prime esibizioni questa settimana includevano “The Albatross” sabato e “Clara Bow” domenica di Stevie Nicks, che era nella tenda VIP a filmare la canzone di Swift sul suo cellulare.

Guarda il filmato di Swift che gestisce abilmente il malfunzionamento del palco sabato di seguito.