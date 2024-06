Un sedicenne si qualifica per la finale dei 400 metri maschili

Le Olimpiadi di Los Angeles portano il softball e il canottaggio a Oklahoma City Invece di svolgersi sulla costa occidentale, lo sport si svolgerà nel centro del paese.

Eugene – a 16 anni, Quincy Wilson Gareggia contro adulti che hanno quasi il doppio della sua età alle Prove Olimpiche. Ma l’enorme divario di età ed esperienza non sembra disturbarlo.

Wilson ha battuto il proprio record mondiale under 18 nei 400 metri nella semifinale di domenica tagliando il traguardo con un miglior tempo personale di 44,59 secondi. Venerdì ha stabilito il record vincendo la sua manche con il tempo di 44.66.

“Significa molto per me perché significa che il mio duro lavoro ha dato i suoi frutti”, ha detto Wilson dopo aver battuto il suo record venerdì. “Sono semplicemente emozionato per me stesso.”

Wilson, che frequenta la Bullis School nel Maryland, è arrivato dietro a Bryce Dedmon (44.44) e Vernon Norwood (44.50), ma il suo tempo è stato sufficiente per qualificarsi per la finale.

Non sorprende che Wilson sia ammirato dai suoi rivali.

“È incredibile”, ha detto la medaglia d’oro olimpica Michael Norman, anche lui arrivato in finale. “Un sedicenne viene qui e gareggia come un vero concorrente, e non lascia che il momento diventi troppo grande, vive nel mondo. momento.” “È bello vedere giovani talenti come lui farsi avanti e spingerci a correre un po’ più veloci, portandoci fuori dalla nostra zona di comfort. Penso che abbia un futuro brillante.”

Wilson sembrava fiducioso nella sua intervista dopo che le semifinali erano state completate e il suo posto in finale era stato assicurato.

“Oggi sono venuto qui, ho dato tutto quello che avevo”, ha detto Wilson alla NBC “sapevo che gli ultimi 100 metri sarebbero stati difficili. Sto gareggiando con loro. Sono grato di essere in questo momento”.

La finale dei 400 metri maschili è lunedì alle 21:59 ET su NBC.

“Sto solo correndo per la mia vita là fuori. Il piano di gara è andato fuori dalla finestra. (Lunedì) ho molte cose che posso fare per migliorare me stesso”, ha detto Wilson “Sono nella finale più grande nel mondo (lunedì). A 16 anni, ora sono elettrizzato. “…È uno dei giorni più felici della mia vita.”

Il campione olimpico non ha ancora la patente

In un certo senso, Wilson è simile ai suoi colleghi concorrenti: è rappresentato da un’importante azienda di abbigliamento (New Balance), dopo aver firmato un accordo nullo lo scorso settembre.

In altri sensi, è molto diverso. Sta diventando etero, ad esempio… perché si destreggia ancora tra scuola e allenatore a tempo pieno. Nota anche: non ha ancora la patente di guida e non è sicuro di quando ne avrà una. Non ha tempo per studiare o esercitarsi nella guida, per cercare di entrare nella squadra olimpica e tutto il resto.

Wilson è addestrato a Bullis da Joe Lee, ex pastore giovanile che aveva frequentato la scuola privata di Potomac, nel Maryland, per 11 anni. Prima di Wilson, Lee aveva allenato il cugino di Wilson, Sala Shaniaun corridore che ha recitato nella potente squadra di atletica universitaria dell’Oregon negli ultimi quattro anni, aiutando i Ducks a vincere due campionati di staffetta Pac-12.

Dopo il suo round di apertura venerdì, a Wilson è stato chiesto se si fosse trattenuto considerando che era solo caldo. Sorrido.

“È un gioco diverso. Non vado più al liceo, ora corro con i cani di grossa taglia, quindi devo fare del mio meglio”, ha detto.

Si è scrollato di dosso le preoccupazioni sulla possibilità di riprendersi completamente.

“Conosco la mia formazione e la mia formazione”, ha detto. “Mi hanno messo nel posto giusto.”

Questo vale anche per l’aspetto mentale. Quando gli è stato chiesto quanto fosse nervoso su una scala da 1 a 10 dopo la sua prima gara, ha nuovamente sfoggiato il suo enorme sorriso prima di dichiarare: “Forse come un 2”.

“Corro solo contro ragazzi più grandi”, ha detto Wilson, riferendosi alla statura fisica e ai marchi dei suoi concorrenti. “Ma per me, tutti impostano la propria altezza nello stesso modo in cui mi alleno, e mi alleno duramente quanto loro.”

Mette in chiaro che non è qui nemmeno solo per godersi l’esperienza. Vuole vincere.

Wilson potrà entrare nella squadra olimpica?

Norman, che ha gareggiato per la prima volta all’età di 18 anni, sembrava un po’ scettico sul fatto che il sedicenne potesse rivendicare un posto nella squadra olimpica dei 400 metri.

Quando gli è stato chiesto se considerasse Wilson un concorrente, Norman è stato schietto.

“È difficile”, ha detto. “Ci sono persone che lottano per i soldi adesso. È molto difficile da dire. Questa è probabilmente la prima volta che ricordo (la mia prima cronometro), dopo che avevo fatto tre round 200 metri, ero… La mia cucina.”

Ma non era pronto a cancellare completamente Wilson.

“I bambini sono diversi ora, quindi è sicuramente possibile”, ha detto Norman. “Può sicuramente intrufolarsi nel punto della staffetta di sicuro.”

I fenomeni della pista liceale sono rari nelle prove olimpiche di atletica leggera, ma non del tutto inauditi: nel 2016, il sedicenne Sydney McLaughlin-Levron è arrivato terzo nei 400 ostacoli, qualificandosi per i Giochi di Rio. Non è arrivata in finale a Rio. (McLaughlin-Levrone probabilmente vincerà i 400 ostacoli entro questa settimana.) McLaughlin-Lefron è stato l’atleta più giovane a far parte del roster olimpico del Team USA in 36 anni.

Erion Knighton, uno dei 200 migliori corridori al mondo, è apparso nella lista di Tokyo come studente delle scuole superiori e si è classificato quarto in Giappone. Knighton ha vinto il bronzo ai Campionati del mondo del 2022 ed entrerà nella classe 200 più tardi questa settimana.

Se Wilson si qualificherà per Parigi, sarà il membro più giovane di sempre nella squadra olimpica di atletica statunitense.

Segui Tyler Dragon di USA TODAY Sports su X @TheTylerDragon.

Invia un’e-mail a Lindsay Schnell all’indirizzo lschnell@usatoday.com e seguila sui social media @lindsay_schnell