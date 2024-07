Un uomo è stato accusato dell’omicidio di due dei suoi coinquilini dopo che parti del corpo sono state trovate in due valigie su un famoso ponte nel Regno Unito

Lunedì un uomo di 34 anni è stato accusato dell’omicidio di due uomini i cui resti sono stati ritrovati Sono stati trovati in due borse Nel sud-ovest dell’Inghilterra.

La polizia metropolitana di Londra ha detto: Justin Andres Mosquera È stato accusato degli omicidi di Albert Alfonso, 61 anni, e Paul Longworth, 71 anni. Lunedì dovrebbe comparire davanti a un tribunale di Londra.

La polizia ha detto I rapporti indicavano che le vittime avevano una precedente relazione e vivevano ancora insieme, e che il sospettato si trovava con loro nel loro appartamento nella zona ovest di Londra.

Il vice commissario aggiunto Andy Valentine ha affermato che “le prove raccolte finora non suggeriscono che ci fosse un motivo omofobico” dietro gli omicidi. Tuttavia, ha affermato che gli agenti hanno seguito le linee guida nazionali e inizialmente hanno classificato l’incidente come un crimine d’odio.

“Spero che questo fornisca qualche rassicurazione sul fatto che, sebbene le indagini siano ancora in corso e siano in una fase relativamente iniziale, al momento non stiamo cercando nessun altro in relazione ai due omicidi”, ha detto Valentine.

Il sospettato è stato arrestato sabato in una stazione ferroviaria di Bristol, tre giorni dopo che parti del corpo erano state scoperte all’interno di valigie sul ponte sospeso di Clifton.

La polizia è arrivata al famoso ponte mercoledì intorno a mezzanotte, 10 minuti dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo che si comportava in modo strano. Ma l’uomo, che si era recato lì in taxi, era già scomparso.

La polizia ha trovato altri resti nella casa delle vittime a Londra.

Una vista del ponte sospeso di Clifton il 12 agosto 2022, a Bristol, Regno Unito. Agenzia Rashid Najati Aslim/Anadolu tramite Getty Images



Il ponte sospeso di Clifton, progettato dall’ingegnere pionieristico Isambard Kingdom Brunel, è uno dei ponti sospesi più antichi sopravvissuti al mondo. Lo storico ponte che attraversa la gola di Avon è stato progettato dal famoso architetto vittoriano Isambard Kingdom Brunel.

L’orribile scoperta è arrivata proprio un giorno dopo che la polizia inglese ha arrestato un uomo di 26 anni dopo una caccia all’uomo durata ore… Ha ucciso tre donne con una balestra.