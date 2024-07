Un uomo travolto in Australia sopravvive grazie all’Apple Watch

I dispositivi Apple hanno molte funzionalità che aiutano gli utenti a contattare facilmente i servizi di emergenza. Questa volta, Rick Sherman si è trovato nei guai dopo essere stato travolto dal mare agitato a Byron Bay, in Australia. Fortunatamente è riuscito a chiamare i soccorsi utilizzando il cellulare. Apple Osservare Ultra.

Un uomo disperso in mare viene salvato grazie al suo Apple Watch

Come riporta il quotidiano australiano Lettere di notizieSherman stava facendo surf a Tallow Beach quando entrò in una zona di impatto dove le onde si stavano infrangendo. “Sono stato colpito da due grandi onde sulla mia testa e sono rimasto sott’acqua per un po’, e ho iniziato a farmi prendere dal panico e ad avere convulsioni sott’acqua”, ha detto Sherman.

Sebbene Sherman abbia una grande esperienza nel surf e nel nuoto, si rese conto di essere nei guai dopo il suo tentativo fallito di trovare un canale che lo riportasse a riva. “Dopo circa 20 minuti è diventato chiaro che non sarei potuto tornare e che avevo bisogno di aiuto”, ha detto.

Dato che il suo compagno di spiaggia pensava che il surfista fosse andato a fare shopping, nessuno lo stava davvero cercando. Ma Sherman indossava Apple Osservare Ultra, che dispone di connettività cellulare integrata. Ha poi chiamato i servizi di emergenza australiani, che sono rimasti in linea per un’ora fino all’arrivo della squadra di soccorso.

“A quel punto ero molto lontano dal mare, venivo colpito da venti e onde forti ed era molto difficile approfittarne”. [the watch]”Ho dovuto avvicinarlo all’orecchio per sentire cosa stava succedendo e parlare con l’operatore.” Ma nonostante le difficoltà, Sherman è stato salvato e ora sta bene.

Apple Watch è stato certificato per resistere all’acqua fino a 50 metri dalla Serie 2. Con Apple Osservare Ultrache ha un design più robusto per resistere agli scenari più impegnativi che puoi immaginare, e la resistenza all’acqua è stata aumentata fino a una profondità di 100 metri.

Uno dei soccorritori sulla spiaggia ha detto che l’Apple Watch è stato un punto di svolta nell’operazione di salvataggio, poiché un’operazione come questa in alto mare poteva richiedere molte ore o addirittura giorni. “È incredibile che io abbia potuto usare questa tecnologia per salvarmi la vita”, ha detto Sherman del suo Apple Watch.

