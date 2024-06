Un veterano della troupe cinematografica, ferito in un incidente, incolpa Amazon per il suo dolore

Quindici mesi dopo, il signor Farhat, 66 anni, rimane costretto a letto a casa sua, incapace di sedersi e di stare in piedi per più di un’ora. Si è rotto cinque vertebre e due costole. Ha detto che era necessaria un’ambulanza per portarlo agli appuntamenti medici. Dice che la sua lotta per recuperare è stata resa più frustrante da quella che descrive come una combinazione di burocrazia per i compensi dei lavoratori, che lo ha lasciato insoddisfatto dei suoi medici e del piano di gestione del dolore.

Nella sua causa intentata presso la Corte Superiore di Los Angeles lo scorso settembre, ha accusato Amazon Studios, la sua società di servizi di produzione, un produttore e altri di negligenza, affermando, tra le altre cose, che la tenda non era adeguatamente protetta. Gli avvocati di Amazon Studios e altri imputati hanno negato di essere stati negligenti, responsabili o in qualsiasi modo colpevoli riguardo alle lesioni del signor Farhat.

Ma il signor Farhat, imperterrito, ha detto in un’intervista che sentiva che era importante per lui parlare adesso del disastro che aveva subito, soprattutto dopo un altro incidente nella regione amazzonica in aprile che ha lasciato diverse persone ferite.

“Ho giocato sul sicuro per un anno e ho cercato di rispettare le regole, di non far incazzare nessuno e di non dire nulla”, ha detto. “Sembra tutto insostenibile.”