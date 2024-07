Una donna muore dopo aver tentato di attraversare la Manica

Commenta la foto, Foto d’archivio di una nave di soccorso francese con un gruppo di migranti su un gommone

autore, Holly Cole

Ruolo, notizie della BBC

2 ore fa

Le autorità marittime francesi hanno riferito che una donna è morta mentre cercava di attraversare la Manica su una barca “molto carica” che si trovava “in una situazione difficile”.

Alle 04:30 GMT, una pattuglia francese era sul posto e alcune persone a bordo della nave carica al largo della costa di Calais hanno chiesto aiuto, hanno detto i funzionari.

Una persona è stata trovata “priva di sensi” ed è stata portata in elicottero all’ospedale di Boulogne-sur-Mer, nel nord della Francia, dove è poi morta.

Le autorità hanno riferito che altre 34 persone sono state salvate, ma molte persone a bordo della nave hanno rifiutato gli aiuti e sono rimaste a bordo.

Nella notte, una nave di migranti è stata segnalata al Centro operativo francese di sorveglianza e salvataggio in partenza dalle coste di Calais.

Secondo l’Agence France-Presse, a bordo della nave “sovraffollata” c’erano 75 persone.

Le autorità marittime francesi hanno dichiarato in un comunicato che due unità di pattuglia sono state schierate per trovare la barca e sono arrivate intorno alle 04:30 GMT per trovarla “in gravi condizioni”.

Hanno aggiunto che alcune persone sulla barca hanno chiesto aiuto e le unità di pattuglia hanno iniziato a salvare le persone “bisognose” e a rimuoverle dalla barca.

Hanno detto: “Durante il processo di trasferimento, è stato notato che una delle persone sulla nave dei migranti era priva di sensi e la persona è stata presa a bordo e gli sono stati prestati immediatamente i primi soccorsi”. READ Aggiornamenti in tempo reale di Covid-19: casi, restrizioni e altro

La donna è stata portata in elicottero all’ospedale di Boulogne-sur-Mer ed è poi morta.

Le autorità marittime francesi hanno affermato che esiste “un nuovo fenomeno di persone che muoiono in mare, non per annegamento, ma per malattia o fuga precipitosa”.

Le 34 persone salvate dalla barca sono state portate al porto di Calais, dove sono state trattate dai servizi di soccorso e dalla polizia di frontiera.

Le autorità marittime francesi hanno affermato che diverse persone a bordo della nave di migranti hanno rifiutato gli aiuti e sono rimaste a bordo.

“Dato il rischio che le persone cadessero in mare o rimanessero ferite durante l’intervento forzato, è stata presa la decisione di consentire alle persone rimaste a bordo di continuare il viaggio”, hanno affermato.

Quest’anno più di 14.000 persone hanno attraversato la Manica.

Dopo aver vinto le elezioni generali, il leader laburista Sir Keir Starmer ha annullato il piano del precedente governo conservatore di inviare in Ruanda alcune persone che arrivavano illegalmente nel Regno Unito. In precedenza si era impegnato a deviare 75 milioni di sterline dalla politica per istituire un comando di sicurezza delle frontiere.

Dopo la vittoria elettorale del Labour, il ministro dell’Interno Yvette Cooper ha affermato che il suo partito “affronterà la radice del problema” prendendo di mira le bande criminali di contrabbandieri “che guadagnano milioni attraversando piccole imbarcazioni, minando la sicurezza dei nostri confini e mettendo a rischio la vita delle persone”.