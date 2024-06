Una famiglia della Florida la cui casa è stata colpita da detriti spaziali ha fatto causa alla NASA

Una famiglia sta chiedendo un risarcimento alla NASA dopo che i detriti metallici della Stazione Spaziale Internazionale si sono staccati dal tetto della loro casa a Napoli, in Florida, a marzo. Nessuno è rimasto ferito, ma un rappresentante legale della famiglia Otero ha descritto l’incidente come un “quasi incidente” che “avrebbe potuto essere devastante”. In un comunicato stampa di venerdì.

Il proprietario della casa Alejandro Otero aveva precedentemente dichiarato al Washington Post di aver ricevuto una chiamata in preda al panico da suo figlio il giorno dell’incidente. Tornò a casa e trovò una forma densa e cilindrica di metallo carbonizzato, leggermente più piccola di una pentola per zuppa, incastonata nel muro, e capì immediatamente che proveniva “dallo spazio”.

“I miei clienti stanno cercando un risarcimento adeguato per lo stress e l’impatto che questo evento ha avuto sulle loro vite”, ha detto Micah Nguyen Worthy, l’avvocato della famiglia. comunicato stampa. “Se i detriti avessero colpito qualche metro nella direzione opposta, si sarebbero verificate lesioni gravi o morte.”

La NASA non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sulla rivendicazione legale.

Prima della NASA Fiducioso Un oggetto cilindrico da 1,6 libbre ha sfondato il tetto della casa di Otero, un vassoio da carico da 5.800 libbre che trasportava vecchie batterie all’idruro di nichel rilasciate dalla Stazione Spaziale Internazionale nel marzo 2021.

Ci si aspettava che la spazzatura spaziale bruciasse al rientro nell’atmosfera terrestre, ma in qualche modo è sopravvissuta, alimentando le preoccupazioni che tali incidenti potrebbero aumentare in futuro.

“I detriti spaziali rappresentano un problema reale e serio con l’aumento del traffico spaziale negli ultimi anni”, ha affermato Worthy. READ Papa Francesco presiede la Domenica di Pasqua

Il modo in cui la NASA risponde all’accusa potrebbe costituire un precedente legale per il modo in cui gestisce tali incidenti quando coinvolgono cittadini e residenti statunitensi, ha affermato Worthy. Chiede che il caso della famiglia della NASA venga trattato allo stesso modo dell’adempimento degli obblighi derivanti da esso Diritto spaziale internazionale.

In caso di incidenti internazionali, il “Launch State” – il paese che ha procurato il lancio di un prodotto o il paese da cui è stato lanciato – è responsabile di eventuali danni causati dai suoi prodotti. All’inizio degli anni ’80, l’Unione Sovietica accettato di pagare Milioni di risarcimenti per il defunto satellite bruciato in Canada

“Se questo incidente accadesse all’estero e qualcuno in un altro paese venisse danneggiato dagli stessi detriti spaziali del caso Oteros, gli Stati Uniti sarebbero assolutamente responsabili per tali danni”, ha affermato Worthy.

Worthy non ha risposto immediatamente alle domande nella causa, incluso quanto sta cercando la famiglia. Ha detto nella pubblicazione Scienza e Tecnologia Ars Tecnica La richiesta è “superiore a $ 80.000”.

La NASA ha sei mesi per rispondere alla richiesta ai sensi del Torts Claims Act federale, ha affermato in un comunicato stampa. La richiesta di indennizzo comprende la perdita di danni alla proprietà non assicurati, i danni da interruzione dell’attività, i danni da angoscia emotiva e mentale e i costi dell’assistenza di terzi.