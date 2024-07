“Una giornata buia per la scienza lunare”: gli scienziati sono scioccati dopo che la NASA ha cancellato il rover lunare “Viper”

È un classico aspettando il momento della luna.

Il messaggio da NASA La scorsa settimana: “La NASA termina il progetto VIPER, continua l’esplorazione lunare”.

Il progetto Arctic Exploration Spacecraft (VIPER) dell’agenzia spaziale è stato sottoposto a una revisione interna completa. La NASA ha riscontrato uno shock sui prezzi, ritardi nella data di lancio e il rischio di costi più elevati in futuro: ragioni per “annullare” la missione di ricerca del ghiaccio lunare.

Richiede un po’ di smontaggio

In questa fase tempo La NASA ha investito 450 milioni di dollari nel programma VIPER.

La NASA ha dichiarato che prevede di smantellare e riutilizzare gli strumenti e i componenti di VIPER nelle future missioni lunari.

Prima dello smantellamento, la NASA ha annunciato di essere aperta a manifestazioni di interesse da parte dell’industria statunitense e dei partner internazionali per utilizzare il sistema VIPER esistente senza alcun costo per il governo.

La NASA ha affermato che il progetto VIPER terminerà in modo ordinato fino alla primavera del 2025.

Ingegneri durante l’assemblaggio del VIPER. (Credito immagine: NASA/Helen Aras Vargas)

Carne morta, peso morto

Nell’ambito del partenariato pubblico-privato Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA, VIPER avrebbe dovuto dirigersi Terra Partenza tramite Astrobotico Lander lunare Griffin.

Ma Astrobotic sta cercando di superare i propri problemi che hanno spinto la disponibilità del volo del Griffin a settembre 2025.

La NASA ha affermato che l’atterraggio senza Viper a bordo “fornirà una dimostrazione della navicella spaziale Griffin e dei suoi motori”. In assenza di Viper, verrà utilizzato un “simulatore di massa” per simulare il peso della navicella spaziale scomparsa della NASA.

Un inizio difficile per una navigazione tranquilla

Una veduta artistica della navicella spaziale Griffin mentre schiera la navicella spaziale Viper della NASA. (Credito immagine: Astrobotic)

All’inizio le cose non furono facili per Astrobotic.

Nel gennaio di quest’anno è stata lanciata Astrobotic Peregrine Mission One la luna Fallì a causa di un difetto di propulsione nello spazio.

Astrobotic ha detto che presto inizierà un’indagine sulla causa del fallimento del primo lander lunare della compagnia privata.

“La continuazione del programma VIPER comporterebbe un aumento dei costi che minaccia di annullare o interrompere altre missioni CLPS”, secondo l’agenzia spaziale. dichiarazione “La NASA ha informato il Congresso delle intenzioni dell’agenzia”, spiega.

L’opera d’arte raffigura il lander Nova-C IM-2 di Intuitive Machines che trasporta l’esperimento di estrazione del ghiaccio Polar Resources-1 della NASA. (Credito immagine: macchine intuitive)

Nicola Fox, amministratore associato del Science Mission Directorate presso il quartier generale della NASA a Washington, ha aggiunto in una dichiarazione:

“L’agenzia sta pianificando una serie di missioni per la ricerca di ghiaccio e altre risorse sulla Luna nei prossimi cinque anni”.

Rinunciare alla guida

“La navicella spaziale Viper è costruita al 100% e ha completato parte dei suoi test”, ha affermato Clive Neal, uno dei principali scienziati lunari dell’Università di Notre Dame in Indiana. “La NASA sta abbandonando una navicella spaziale altamente capace aumentare la leadership nell’esplorazione delle risorse”.

“È un giorno buio per la scienza lunare, l’esplorazione e forse… Programma Artemide “Sono ancora scioccato dalle ragioni utilizzate per giustificare l’annullamento del progetto VIPER”, ha detto Neil a Space.com.

Norbert Schorgofer, scienziato senior del Planetary Science Institute, si sta concentrando sullo studio del ghiaccio d’acqua nelle regioni polari della Luna.

Queste immagini (riquadri) prodotte dal Lyman Alpha Mapping Project (LAMP) a bordo del Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA rivelano caratteristiche dei poli nord e sud della Luna in regioni che sono nell’oscurità permanente. Gli scienziati ritengono che queste aree possano nascondere terreno sottile e acqua ghiacciata. (Credito immagine: Southwest Research Institute)

Schorgofer definisce la determinazione dell’abbondanza e della distribuzione del ghiaccio d’acqua nelle regioni polari lunari una “priorità scientifica ed esplorativa”.

“L’annullamento del programma VIPER è un’enorme perdita per la scienza”, ha detto Schorgofer a Space.com “Nessun’altra missione robotica americana sulla Luna nei prossimi tre anni ha le capacità. Ciò che serve è la mobilità e un modo per esplorare L’interno della Terra, non solo la superficie”.

Verità fondamentale

Schorgofer ha aggiunto che la vera ricerca del ghiaccio d’acqua lunare sarà probabilmente effettuata attraverso il progetto Lunar Pole Exploration (LUPEX) del Giappone attualmente in corso con l’India, il cui lancio è previsto nel 2025. Anche le apparecchiature di osservazione della NASA e dell’Agenzia aerospaziale giapponese (NASA) essere disponibile nell’anno 2025. Agenzia spaziale europea L’ESA sarà installata anche sul veicolo LUPEX.

Schorgofer ha affermato che il lavoro investigativo necessario sul ghiaccio d’acqua lunare potrebbe forse essere svolto dal lander robotico cinese Chang’e-7 nel 2026.

“L’invio di una missione con equipaggio nella regione antartica potrebbe raggiungere questo obiettivo, ma chi può dire che volerà come previsto”, ha detto Schorgofer.

“Se vogliamo seriamente trovare ghiaccio sulla Luna, abbiamo anche bisogno di una missione in grado di esplorare crateri grandi, freddi e permanentemente oscuri, che persino la navicella spaziale VIPER e [NASA’s crewed] “Artemis 3 non sarà in grado di raggiungere questo obiettivo. Sembra che questo obiettivo sarà ancora più lontano in futuro”, ha detto Schorgofer.

Notizie devastanti

Rappresentazione artistica degli astronauti che lavorano sulla superficie lunare. (Credito immagine: NASA)

Benjamin Greenhagen, capo del Lunar Exploration Analysis Group (LEAG), ha affermato che la prevista conclusione del programma VIPER è una notizia devastante.

Dal 2004, LEAG supporta la NASA nel fornire analisi di questioni scientifiche, tecniche, commerciali e operative a sostegno degli obiettivi di esplorazione lunare.

“La comunità LEAG sostiene da tempo i programmi VIPER e Resource Prospector”, consiglia Greenhagen ai suoi colleghi di esplorazione lunare tramite il post sul blog Lunar-L. “Crediamo che questa missione e il valore unico che apporta all’esplorazione lunare andranno persi se il programma VIPER non decollerà”.

Stato non confermato

Al di là dell’hardware, Greenhagen ha affermato: “Il progetto VIPER è composto da persone e dovrebbe esserci grande preoccupazione per gli ingegneri e gli scienziati che lavorano per testare e lanciare il veicolo completo in una situazione incerta. Per favore, tenete a mente il team VIPER”.

“LEAG lavorerà per portare questo messaggio alla NASA nelle prossime settimane e mi aspetto che verranno organizzati altri sforzi anche a livello individuale e comunitario”, ha pubblicato Greenhagen.

Una di queste misure è già iniziata.

Alla luce della notizia della decisione della NASA di annullare la missione VIPER, spazio Gli scienziati hanno preparato una lettera di sostegno denominata “segno sulla linea tratteggiata” da inviare ai membri del Congresso degli Stati Uniti esortandoli a riconsiderare la decisione.

Opposizione alla cessazione della NASA

In una lettera aperta al Congresso, la dichiarazione chiedeva ai legislatori di respingere l’annullamento da parte della NASA della missione VIPER sulla Luna.

Questa lettera aperta ha già ricevuto più di 140 firme da più di 24 stati degli Stati Uniti. Sono in corso piani per contattare direttamente le commissioni della Camera e del Senato indirizzate nella lettera, chiedendo opposizione alla cessazione del programma VIPER da parte della NASA.

“Siamo profondamente preoccupati per lo scioccante annuncio della NASA del 17 luglio della sua intenzione di interrompere la missione del modulo lunare Viper”, si legge nella lettera. “La navicella spaziale Viper doveva essere un progetto americano pionieristico e la prima missione della NASA per determinare l’origine e la distribuzione del ghiaccio d’acqua sopra e sotto la superficie lunare, un passo fondamentale per consentire l’esplorazione umana…”

Senza precedenti, insostenibile

La lettera aperta rileva che la decisione di annullare la missione “è stata presa dalla NASA senza dare al team VIPER o alla comunità di esplorazione lunare l’opportunità di proporre soluzioni di risparmio sui costi o alternative allo smantellamento o alla rottamazione del veicolo”.

La lettera sottolinea che il veicolo VIPER è già stato completamente costruito e sarà sottoposto ai test finali nei prossimi mesi prima di essere lanciato nel 2024 e 2025.

“La decisione di annullare il progetto in questa fase, dopo aver speso 450 milioni di dollari, è senza precedenti e insostenibile”, si legge nella lettera.