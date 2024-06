Una nave è stata attaccata nel Mar Rosso mentre la corazzata USS Eisenhower stava tornando a casa

DUBAI, Emirati Arabi Uniti – Una nave commerciale che viaggiava attraverso il Golfo di Aden ha subito esplosioni vicino alla nave, hanno detto sabato le autorità, probabilmente l’ultimo attacco dei ribelli Houthi dello Yemen che cercavano di prendere di mira la rotta di navigazione.

L’apparente sparatoria da parte degli Houthi arriva dopo l’affondamento della nave Tutor questa settimana, segnando quella che sembra essere una nuova escalation da parte degli Houthi sostenuti dall’Iran nella loro campagna di attacchi alle navi nella vitale via marittima durante la guerra tra Israele e Hamas. . Nella Striscia di Gaza.

Nel frattempo, secondo quanto riferito, funzionari statunitensi hanno ordinato alla portaerei USS Dwight D. Eisenhower, che sta guidando la risposta americana agli attacchi Houthi, di tornare a casa.

Il Centro per le operazioni del commercio marittimo britannico dell’esercito britannico ha affermato che il capitano della nave presa di mira venerdì scorso ha visto “esplosioni nelle vicinanze della nave”.

“L’equipaggio è dichiarato salvo e la nave sta procedendo verso il prossimo porto di scalo”, ha affermato l’UKMTO, senza chiarire se la nave abbia subito danni.

Gli Houthi, che controllano la capitale yemenita Sanaa dal 2014, non hanno immediatamente rivendicato l’attacco. Tuttavia, potrebbero volerci ore o addirittura giorni prima che gli insorti riconoscano i loro attacchi.

Venerdì, gli Houthi hanno pubblicato le riprese video di una delle loro barche-drone, la “Flood”, che secondo loro aveva preso di mira il punto di riferimento.

Nella loro campagna gli Houthi hanno lanciato più di 60 attacchi contro navi specifiche e lanciato missili e altri droni, provocando la morte di quattro marinai. Da novembre hanno catturato una nave e ne hanno affondate due. I ribelli affermano che una campagna di attacchi aerei guidata dagli Stati Uniti ha preso di mira gli Houthi da gennaio, con una serie di attacchi il 30 maggio che hanno ucciso almeno 16 persone e ferendone altre 42.

A marzo, la nave Rubymar, battente bandiera del Belize, che trasportava fertilizzanti, è diventata la prima nave ad affondare nel Mar Rosso dopo essere rimasta nelle sue acque per diversi giorni a seguito di un attacco dei ribelli.

Gli Houthi hanno confermato che i loro attacchi prendono di mira navi legate a Israele, Stati Uniti o Gran Bretagna. Tuttavia, molte delle navi attaccate non avevano nulla a che fare con la guerra tra Israele e Hamas.

Nel frattempo, il Naval Institute News Service degli Stati Uniti, citando un funzionario anonimo, ha riferito che la Eisenhower tornerà a casa a Norfolk, in Virginia, dopo più di otto mesi di dispiegamento in combattimento che secondo la Marina è il più intenso dalla Seconda Guerra Mondiale. Il rapporto affermava che una portaerei operante nel Pacifico avrebbe sostituito la Eisenhower.

La portaerei americana più vicina che opera in Asia è la USS Theodore Roosevelt. Sabato, la Roosevelt ha attraccato a Busan, in Corea del Sud, nel mezzo delle tensioni in corso tra Seul e la Corea del Nord.