Una potente esplosione è avvenuta nel New Jersey e a New York: la NASA stima che il meteorite sia entrato nell’atmosfera e si sia disintegrato sopra la città

NEW YORK (WABC)– Potrebbe il meteorite essere la causa della potente esplosione udita in alcune parti di New York e nel nord del New Jersey?

Le autorità di New York City hanno iniziato a indagare sulle segnalazioni provenienti da Staten Island, Brooklyn e Queens di aver sentito un forte rumore martedì mattina. Rapporti simili sono arrivati ​​anche nel New Jersey.

La gestione delle emergenze della città di New York ha ricevuto un aggiornamento dalla NASA, secondo cui un meteorite è entrato nell’atmosfera e si è disintegrato sull’area metropolitana di New York martedì scorso.

Analisi preliminari indicano che il meteorite è passato sopra la Statua della Libertà prima di disintegrarsi nel centro di Manhattan. L’incidente non ha prodotto meteoriti.

La direzione dell’emergenza ha dichiarato di non aver ricevuto segnalazioni di danni o lesioni legate a questo evento.

Società americana degli osservatori amatoriali di meteoriti Vengono elencate fino a 20 visualizzazioni possibili Tra le 11:16 e le 11:20

Lee Goldberg ha le ultime notizie sulla forte esplosione.

“Sulla base di questi dati, stimiamo che la palla di fuoco sia stata vista per la prima volta ad un’altitudine di 49 miglia sopra Upper Bay (a est di Grenfell Square), e poi si sia spostata leggermente a est del nord ad una velocità di 34.000 miglia”, ha detto Bill Cook, capo del Meteorite Environments Office della NASA. In un’ora, il meteorite discese con un angolo acuto di 18 gradi rispetto alla verticale, passando sopra la Statua della Libertà prima di disintegrarsi 29 miglia sopra il centro di Manhattan.

Il meteorologo capo Lee Goldberg ha affermato che il caldo e le temperature estreme potrebbero aver aiutato il suono a viaggiare.

Martedì mattina si è verificata una leggera inversione, dove la temperatura aumenta con l’altitudine, che potrebbe aver aiutato il suono a viaggiare più lontano. Infatti, le onde sonore viaggiano più velocemente nell’aria calda che nell’aria fredda, il che può rendere il suono più forte.

Le molecole d’aria a temperature più elevate hanno più energia e vibrano più velocemente, consentendo alle onde sonore di viaggiare più velocemente.

Judah Bergman ha detto a Eyewitness News che stava lavorando nel suo ufficio a Lakewood quando ha visto la palla di fuoco sparare nel cielo.

“Era così lungo e così veloce, sembrava che una lunga verga ardente o qualcosa fosse in fiamme e volasse attraverso il cielo”, ha detto.

Bill Cook dell’Office of Meteoroid Environments della NASA ha affermato che la palla di fuoco era un piccolo meteorite, di circa 1 piede di diametro, che viaggiava a 34.000 miglia all’ora.

“Quando qualcosa si muove così velocemente, si riscalda. Ci aspetteremmo di vedere meteore di notte e non durante il giorno, quindi questa è stata una rara palla di fuoco alla luce del giorno”, ha detto.

Cook ha detto che non è del tutto chiaro se i forti rumori che le persone hanno sentito nel momento in cui hanno visto la palla di fuoco fossero causati dalla palla di fuoco stessa o da attività militari che si svolgevano contemporaneamente nel New Jersey.

“Quindi, se la palla di fuoco ha fatto rumore, si è perso in tutte le cose che l’attività militare ha creato a sud di voi”, ha aggiunto.

Stephen Bradley, di Park Ridge, ricorda di aver sentito l’esplosione.

“Poi, meno di un secondo dopo, si è sentito un tremito in casa, come se qualcosa avesse colpito il mio tetto”, ha detto.

Bradley ha detto che il suono e il ruggito erano sufficienti per spaventare i suoi animali domestici.

“Il golden retriever è saltato fuori dalla pelle e il gatto è corso sotto il divano”, ha detto.

