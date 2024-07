Una scoperta “preoccupante” sotto le calotte glaciali dell’Antartide

Nelle profondità sotto la superficie ghiacciata dell’Antartide, i ricercatori hanno scoperto un cambiamento “preoccupante”.

Sebbene sia noto da tempo che lo scioglimento delle calotte polari provoca l’innalzamento del livello del mare, i ricercatori hanno scoperto un evento precedentemente sconosciuto che potrebbe accelerare il processo.

Il problema potrebbe colpire direttamente 900 milioni di persone che vivono nelle città costiere basse di tutto il mondo. Pertanto gli sforzi per proteggere queste città dalle inondazioni costiere potrebbero dover essere più rapidi di quanto si pensasse in precedenza.

Come avviene questo nuovo scioglimento “allarmante”?

Il British Antarctic Survey ha scoperto che il problema si verifica nelle aree in cui le calotte glaciali che poggiano sulla terra incontrano il mare. Queste aree, note come “zone di convergenza”, sono solitamente lunghe diversi chilometri e sono note per essere sensibili ai cambiamenti atmosferici e oceanici.

Qui, l’acqua di mare sempre più calda causata dai cambiamenti climatici sta accelerando la creazione di nuove cavità nel ghiaccio. Questi buchi permettono a più acqua di passare dal mare nello spazio tra il ghiaccio e la terra su cui poggia. Ciò lubrifica la calotta glaciale sovrastante e ne accelera lo scioglimento in mare.

“Un cambiamento molto piccolo nella temperatura dell’oceano può causare un aumento molto grande dello scioglimento nella zona di radicamento, che può portare a un cambiamento molto grande nel flusso di ghiaccio su di essa”, ha affermato Alex Bradley, ricercatore sulla dinamica del ghiaccio presso BAS.

Il riscaldamento delle acque sta colpendo le zone di radicamento in Groenlandia (nella foto) e in Antartide. Fonte: Getty

Cambiamenti ancora più preoccupanti in Antartide

Le previsioni sull’innalzamento del livello del mare possono essere sottostimate

I cambiamenti in quest’area sono responsabili dell’ingresso di molta acqua nell’oceano e dell’innalzamento del livello del mare. BAS afferma che la scoperta dimostra un “modo nuovo e preoccupante” in cui le grandi calotte glaciali si stanno sciogliendo.

Bradley ha espresso preoccupazione per il fatto che l’impatto del riscaldamento delle acque sulle aree di ancoraggio sia in Antartide che in Groenlandia non è stato ancora preso in considerazione nei modelli climatici preparati dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC).

“Le nostre aspettative sull’innalzamento del livello del mare potrebbero essere di gran lunga sottostimate”, ha avvertito.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Scienze naturali della terra.

