Una selezione di giochi PS5 è in vendita su Amazon, a partire da $ 30

Cerchi offerte per PS5? Sei fortunato perché oltre al nuovo prezzo più basso su PSVR 2, Amazon offre subito un eccellente sconto su una varietà di giochi PS5. Alcuni sono scontati fino a $ 30, incl Ratchet & Clank: Rift Apart, L’orizzonte occidentale proibito, IndietroE Come un drago: ricchezza infinitaMa ce ne sono alcuni altri in vendita e disponibili a prezzi leggermente più alti.

Il prezzo è stato ridotto a 40 dollari Gioco rimasterizzato di The Last of Us Parte II, Dio della guerra Ragnarok, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Edizione DefinitivaE Gran Turismo7Mentre Spider-Man 2 della Marvel Goditi un fantastico sconto da $ 20 a $ 50. Molte di queste offerte sono anche a tempo limitatoQuindi prendilo mentre puoi ancora ottenerlo a prezzi più bassi!

Sconti su giochi PS5 selezionati su Amazon

Ratchet & Clank: Rift Apart 0 Edizione standard di Orizzonte occidentale proibito 0 Indietro 0 Come un drago: ricchezza infinita 0

Se speri di trovare più offerte per PS5 in corso in questo momento, vale la pena dare un’occhiata alla nostra carrellata delle migliori offerte per PS5. Oltre alle offerte sui giochi, puoi anche trovare offerte su spazio di archiviazione, cuffie e altro ancora. Abbiamo anche informazioni su dove puoi acquistare PlayStation Portal in questo momento. Questo dispositivo era difficile da trovare, ma attualmente è disponibile presso una varietà di rivenditori diversi, quindi puoi prenderne uno tu stesso.

Abbiamo anche una raccolta delle migliori offerte Xbox e delle migliori offerte Nintendo Switch, se vuoi sapere cosa sta succedendo con altre piattaforme. Simile al riepilogo di PS5, questi riepiloghi contengono sconti su tutto, dai giochi all’hardware agli accessori. Oppure, se preferisci vedere i punti salienti di ciascuna console, dai un’occhiata alla nostra carrellata delle migliori offerte di videogiochi per i nostri sconti sui giochi preferiti in generale.

Hannah Hooligan è una scrittrice freelance che lavora con i team Guide e Trading qui su IGN.