Una tempesta solare a maggio ha causato la più grande “migrazione di massa” satellitare della storia

La gigantesca tempesta solare di maggio, che ha illuminato i cieli notturni di tutto il mondo con gli spettacoli colorati dell’aurora boreale, ha causato il caos in orbita, con migliaia di satelliti che hanno dovuto manovrare simultaneamente per mantenere la loro quota in mezzo all’improvvisa inflazione dell’alta atmosfera.

Secondo un documento prestampato pubblicato sull’archivio online arXiv il 12 giugno, i satelliti e gli oggetti detriti spaziali nell’orbita terrestre bassa – la regione dello spazio che raggiunge un’altitudine di 1.200 miglia (2.000 chilometri) – stavano affondando verso il pianeta ad una velocità velocità di 590 piedi (180 metri) al giorno durante la tempesta di quattro giorni.

Per compensare la perdita di quota, migliaia di veicoli spaziali iniziarono ad accendere contemporaneamente i motori per risalire. Gli autori dell’articolo suggeriscono che questo movimento di massa potrebbe aver portato a situazioni pericolose perché i sistemi di prevenzione delle collisioni non hanno avuto abbastanza tempo per calcolare i mutevoli percorsi dei satelliti.

L’intensità della tempesta solare che ha colpito la Terra dal 7 al 10 maggio 2015 ha raggiunto il livello G5, il livello più alto su una scala a cinque punti utilizzata dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) per valutare la forza delle tempeste solari. È stata la tempesta solare più forte a colpire la Terra dal 2003.

Tuttavia, gli autori dello studio sottolineano che da allora l’ambiente circostante il pianeta è profondamente cambiato. Mentre vent’anni fa attorno alla Terra orbitavano solo poche centinaia di satelliti, oggi se ne contano migliaia. Gli autori dell’articolo hanno stimato il numero di “carichi utili attivi” a 1,5 miliardi di satelliti. [low Earth orbit]”A 10.000.”

“La tempesta geomagnetica del maggio 2024 è stata la prima grande tempesta che si è verificata durante un nuovo paradigma nelle operazioni satellitari in orbita terrestre bassa dominate da piccoli satelliti commerciali”, hanno scritto gli autori dello studio, William Parker e Richard Linares del MIT.

Le tempeste solari, causate da enormi esplosioni di gas carico proveniente dal Sole, disturbano il campo magnetico terrestre. Di conseguenza, le particelle solari cariche penetrano in profondità nell’atmosfera terrestre dove interagiscono con le molecole dell’aria. Queste interazioni creano le spettacolari aurore boreali e meridionali, ma riscaldano anche l’atmosfera e la fanno gonfiare. Di conseguenza, la densità dei rimanenti gas dispersi aumenta alle altitudini alle quali orbitano i satelliti. I satelliti, lottando improvvisamente contro un mezzo più spesso, cominciano a perdere quota.

Ultime notizie dallo spazio, gli ultimi aggiornamenti sui lanci di razzi, eventi di osservazione del cielo e altro ancora!

Il nuovo studio indica che le previsioni meteorologiche spaziali precedenti alla tempesta di maggio non sono riuscite a prevedere con precisione la durata e l’intensità dell’evento, rendendo quasi impossibile la previsione delle collisioni satellitari.

“La tempesta ha rappresentato una seria sfida per le infrastrutture esistenti di valutazione dell’accoppiamento poiché ha creato perturbazioni ampie e inaspettate sulle traiettorie dei satelliti nell’orbita terrestre bassa”, hanno scritto gli autori. “I salvataggi automatizzati delle stazioni, in particolare della costellazione Starlink, hanno causato la messa a terra in orbita bassa di quasi la metà di tutti i satelliti attivi”. [low Earth orbit] “È stato estremamente difficile o impossibile determinare possibili accoppiamenti durante la tempesta e nei giorni successivi”.

D’altra parte, la tempesta ha contribuito a rimuovere alcuni detriti dalla Terra dopo che i satelliti rotti e i frammenti di detriti erano penetrati in profondità nell’atmosfera. Gli autori del rapporto stimano che migliaia di oggetti spaziali abbiano perso diversi chilometri di altitudine durante la tempesta.

Nei prossimi mesi sono previste tempeste solari più potenti, con il picco dell’attuale ciclo solare – un flusso e riflusso di 11 anni nel numero di macchie solari e brillamenti solari – che dovrebbe raggiungere la fine del 2024 e l’inizio del 2025.