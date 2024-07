Un’altra perdita di Google Pixel 9 mostra lo schermo e i bordi [Video]

Dopo uno sguardo pratico al Pixel 9 rosa di ieri, è emerso un altro nuovo video che mostra il dispositivo da tutte le angolazioni, offrendo anche uno sguardo al display.

Il leak di ieri di Pixel 9 ha fornito un video che mostra il dispositivo in un vibrante colore rosa che probabilmente si chiamerà “Peony” secondo altri leak precedenti. Il dispositivo corrisponde ai leak precedenti, ma abbiamo potuto vederlo solo dal retro.

Ora vediamo più angolazioni.

Video iniziale Pubblicato su TikTok da @reparation_mobile23 Il Pixel 9 è visto in rosa dal retro, dai lati e dalla parte anteriore, con lo schermo acceso. Da questo possiamo vedere che il dispositivo ha un pannello in vetro piatto proprio come i suoi predecessori, e i bordi sembrano quasi identici a quelli del Pixel 8.

Sfortunatamente, non ci sono molte nuove informazioni da raccogliere qui. Da quello che possiamo vedere, il software sembra non essere cambiato e non vi è alcuna indicazione se il dispositivo utilizza Android 14 o 15.

Con Google che si prepara a lanciare la serie Pixel 9 il 13 agosto, altre fughe di notizie inizieranno sicuramente ad emergere nelle prossime settimane.

T/T: Autorità Android

Ulteriori informazioni su Google Pixel 9:

Segui Ben: Twitter/X, DiscussioniE Instagram