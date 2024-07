Un’esplosione irripetibile sta per rivelare una “nuova stella” nel cielo: ScienceAlert

Ogni notte, una “nuova stella” o una nuova stella apparirà nel cielo notturno. Anche se non infiammerà il cielo, è un’opportunità speciale per assistere a un evento raro che di solito è difficile da prevedere in anticipo.

La stella in questione è T Coronae Borealis (T angoscia, pronunciato “te kor bur”). Situato in una costellazione Corona settentrionaleprominente nell’emisfero settentrionale ma potrebbe essere visto anche nei cieli settentrionali di Australia, Aotearoa e Nuova Zelanda nei prossimi mesi.

Nella maggior parte dei casi, la stella T CrB, che si trova a 3.000 anni luce di distanza, è troppo debole per essere vista. Ma una volta ogni 80 anni circa esplode con forza.

Sembra che una stella completamente nuova stia improvvisamente emergendo, ma non per molto. Dopo solo poche notti, svanisce rapidamente, scomparendo di nuovo nell’oscurità.

Un’esplosione di vita

Durante la loro vita di punta, le stelle traggono la loro energia dalle reazioni di fusione nucleare che hanno luogo nelle profondità dei loro nuclei. Molto spesso, l’idrogeno si trasforma in elio, creando energia sufficiente a mantenere la stella stabile e brillante per miliardi di anni.

Ma T CrB ha ben oltre il suo apice ed è ora un resto stellare noto come Nana biancaI suoi fuochi nucleari interni si sono estinti, consentendo alla gravità di comprimere notevolmente la stella morta.

T CrB ha anche una compagna stellare: una gigante rossa che si è gonfiata quando diventa vecchia. La nana bianca assorbe il gas rigonfio della gigante rossa, formando un cosiddetto disco di accrescimento attorno alla stella morta.

La materia continua ad accumularsi sulla stella che è già compressa alla sua massima estensione, costringendo un continuo aumento di pressione e temperatura. Le condizioni diventano così estreme da imitare ciò che esisterebbe all’interno del nucleo della stella. La sua superficie si accende in una reazione termonucleare fuori controllo.

Quando ciò accade, l’energia rilasciata rende T CrB 1.500 volte più luminoso del normale. Qui sulla Terra appare brevemente nel cielo notturno. Con questa drammatica ripartenza, la stella ha espulso il gas e il ciclo può ricominciare da capo.

Come facciamo a sapere che è ora?

T CrB è la classe rara più brillante di Nuovi tumori ricorrenti I fenomeni astronomici ricorrenti sono quelli che si verificano ogni cento anni: una scala temporale che consente agli astronomi di scoprire la loro natura ricorrente.

Attualmente si conoscono solo dieci nuove novae ricorrenti, anche se potrebbero essere ricorrenti altre nuove novae, ma su scale temporali molto più lunghe e non possono essere facilmente monitorate.

La data più antica conosciuta per un’eruzione del T CrB è il 1217, sulla base delle osservazioni registrate in Cronaca del monachesimo medievaleSorprendentemente, gli astronomi sono ora in grado di prevederne le esplosioni con precisione purché la nuova stella segua il suo schema abituale.

Le due eruzioni più recenti della stella, nel 1866 e nel 1946, hanno mostrato esattamente le stesse caratteristiche. Circa dieci anni prima dell’eruzione, la luminosità di T CrB aumentò leggermente (noto come stato alto), seguito da un breve attenuamento o declino circa un anno dopo l’eruzione.

Il T CrB è entrato nel suo stato elevato nel 2015 ed è stato osservato un calo prima dell’eruzione del marzo 2023, mettendo in allerta gli astronomi. Le cause di questi fenomeni sono solo alcuni dei misteri attuali che circondano il T CrB.

Come posso vederlo?

Inizia subito a osservare le stelle! È bello abituarsi a vedere le stelle Corona Boreale Così com’è ora, ottieni il pieno effetto della “nuova” stella.

La Corona Borealis sta attualmente raggiungendo il suo miglior stato di monitoraggio (noto come… Attraversamento del meridiano) intorno alle 20:30 – 21:00 ora locale in tutta l’Australia e Aotearoa. Più sei a nord, più alta è la costellazione nel cielo.

Si prevede che la luminosità della nuova stella sia ragionevole (magnitudine 2,5): approssimativamente la stessa luminosità di Imai (Delta Crucis), la quarta stella più luminosa in Croce del SudQuindi sarà facile vederlo anche dalla posizione della città, se sai dove guardare.

Non avremo molto tempo

Non dovremo aspettare molto dopo la sua uscita. La sua luminosità massima durerà solo poche ore; Entro una settimana il T CrB svanirà e avrai bisogno di un binocolo per vederlo.

Sarà quasi certamente un astronomo dilettante ad avvisare la comunità professionale del momento in cui esploderà T CrB.

Queste persone dedicate ed istruite osservano abitualmente le stelle dalle loro case nella speranza di “e se”, colmando così un’importante lacuna nell’osservazione del cielo notturno.

Società Americana per l’Osservazione delle Stelle Variabili (Associazione IFSO) Il suo record contiene oltre 270.000 note inviate solo per T CrB. Gli astronomi dilettanti qui e in tutto il mondo stanno collaborando per monitorare continuamente il T CrB per i primi segni di un’eruzione.

Si spera che la nuova stella esploda come previsto prima di ottobre, perché allora la corona settentrionale lascerà il cielo serale dell’emisfero australe.

Tanja collinaCuratore Senior (Astronomia), Museums Victoria e Membro Onorario dell’Università di Melbourne, Musei Victoria Research Institute E Amanda CaracasProfessore Associato, Facoltà di Fisica e Astronomia, Università di Monash

Questo articolo è stato ripubblicato da Conversazione Sotto licenza Creative Commons. Leggere Articolo originale.