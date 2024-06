Uno scioglimento più rapido del ghiaccio in Antartide potrebbe portare a maggiori inondazioni costiere

Nuovi studi suggeriscono che le calotte glaciali dell’Antartide si stanno sciogliendo più velocemente di quanto previsto dai modelli, probabilmente indebolite dal riscaldamento delle acque sottostanti. Ciò significa maggiori inondazioni costiere prima del previsto.

Un iceberg sette volte più grande di Manhattan si è liberato in Antartide Un enorme iceberg si è staccato dall’Antartide, uno dei segni più illustrativi del riscaldamento globale e il terzo evento simile negli ultimi quattro anni.

Se hai mai costruito un castello di sabbia sulla spiaggia, hai visto come l’acqua di mare nella sabbia può rapidamente minare il castello. Un nuovo studio del British Antarctic Survey ha concluso che l’acqua di mare più calda potrebbe agire in modo simile sulla parte inferiore delle calotte glaciali terrestri, facendole sciogliere più velocemente di quanto si pensasse in precedenza.

Ciò significa che i modelli computerizzati utilizzati per prevedere l’attività di scioglimento della calotta glaciale antartica potrebbero sottostimare la misura in cui l’acqua calda sotto il ghiaccio sta contribuendo allo scioglimento del ghiaccio, conclude lo studio pubblicato martedì. Nel giornale delle scienze naturali della terra.

Uno scioglimento più rapido della calotta glaciale potrebbe portare maggiori inondazioni prima del previsto per le comunità costiere lungo la costa orientale degli Stati Uniti, che stanno già assistendo a più giorni di inondazioni da alta marea lungo la costa e i fiumi costieri.

Questo è il secondo studio in almeno cinque settimane che suggerisce che le acque oceaniche più calde potrebbero aiutare a sciogliere il ghiaccio nei ghiacciai e nelle calotte glaciali più velocemente di quanto previsto in precedenza. Gli scienziati stanno lavorando per migliorare questi importanti modelli che vengono utilizzati per aiutare a pianificare l’innalzamento del livello del mare.

Il nuovo studio riporta che l’acqua oceanica relativamente più calda può filtrare per lunghe distanze oltre un confine noto come “zona di ancoraggio”, dove il ghiaccio terrestre incontra il mare e le piattaforme di ghiaccio galleggianti, e filtrare tra il terreno sottostante e la calotta glaciale. Ciò potrebbe avere “gravi conseguenze” nel contribuire all’innalzamento del livello del mare.

“Abbiamo identificato la possibilità di un nuovo punto critico nello scioglimento della calotta glaciale antartica”, ha affermato l’autore principale Alex Bradley, ricercatore sulla dinamica del ghiaccio coinvolto nell’indagine. “Ciò significa che le nostre previsioni sull’innalzamento del livello del mare potrebbero essere notevolmente sottostimate”.

“Le calotte glaciali sono molto sensibili allo scioglimento nella loro zona di radicamento”, ha detto Bradley. “Abbiamo scoperto che lo scioglimento espone la regione di radicamento comportamento “simile al punto critico”, “Un cambiamento molto piccolo nella temperatura dell’oceano può portare a un aumento molto grande dello scioglimento della zona di radicamento, che può portare a un cambiamento molto grande nel flusso di ghiaccio su di essa”.

Lo studio segue uno studio non correlato pubblicato a maggio, che ha riscontrato un “forte scioglimento” nel ghiacciaio Thwaites in Antartide, comunemente indicato come “Ghiacciaio del giorno del giudizio”. Lo studio, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, riportava prove evidenti del fatto che l’acqua di mare calda veniva pompata sotto il ghiacciaio.

Le calotte glaciali terrestri dell’Antartide e della Groenlandia scivolano gradualmente verso l’oceano, formando un confine sul bordo del mare dove può verificarsi lo scioglimento. Gli scienziati riferiscono che lo scioglimento lungo queste aree è un fattore importante nell’innalzamento del livello del mare in tutto il mondo.

Il British Antarctic Survey ha concluso che l’acqua che scorre sotto la calotta glaciale apre nuove cavità e queste cavità lasciano passare più acqua, che a sua volta scioglie porzioni più grandi di ghiaccio. Piccoli aumenti della temperatura dell’acqua possono accelerare questo processo, ma i modelli computerizzati utilizzati dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e altri non ne tengono conto, hanno scoperto i ricercatori.

“Ciò manca la fisica, che non è presente nei nostri modelli di calotta glaciale. Non hanno la capacità di simulare lo scioglimento sotto il ghiaccio terrestre, che è ciò che pensiamo stia accadendo”, ha detto Bradley. Stiamo lavorando per inserirlo nei nostri modelli adesso”.

L’autore principale dello studio precedente, pubblicato a maggio, Eric Renot, un glaciologo dell’Università della California, Irvine, ha dichiarato a USA TODAY che nel ghiacciaio scorre molta più acqua di mare di quanto si pensasse in precedenza, e questo rende il ghiacciaio “più sensibile all’oceano”. riscaldamento.” “. “Probabilmente collasserà con il riscaldamento dell’oceano.”

La ricerca condotta dall’indagine fornisce “ulteriori incentivi per studiare questa parte del sistema glaciale in modo più dettagliato”, inclusa l’importanza delle maree, rendendo il problema ancora più importante, ha detto Reno martedì.

“Questi e altri studi che indicano una maggiore sensibilità del ghiacciaio alle acque più calde significano che l’innalzamento del livello del mare nel prossimo secolo sarà molto maggiore del previsto, forse fino al doppio”, ha detto Rignot.

Contributo: Doyle Rice, USA TODAY