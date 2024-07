Un’ondata di caldo sta bruciando vaste aree degli Stati Uniti, causando morti in Occidente e attanagliando l’Oriente

DEATH VALLEY, California (AP) – Centinaia di europei visitano l’Ovest americano e avventurieri provenienti da tutti gli Stati Uniti sono stati attratti dal Parco nazionale della Death Valley lunedì, nonostante il castigo di un’area desolata conosciuta come uno dei luoghi più caldi della Terra. Una pericolosa ondata di caldo ha causato la morte di un motociclista nel fine settimana.

I turisti francesi, spagnoli, inglesi e svizzeri hanno lasciato le loro auto e camper a noleggio con aria condizionata e hanno portato via fotografie di un paesaggio brullo diverso dalle montagne innevate e dalle dolci colline verdi. Sebbene i funzionari del parco in California abbiano avvertito i visitatori di stare al sicuro, gli avventurieri americani hanno adorato la sua novità.

Drew Belt, di Tupelo, Mississippi, ha detto che voleva fermarsi nella Death Valley, il punto più basso d’America, mentre saliva sul Monte Whitney in California. , il picco più alto nei 48 stati inferiori. “Questa è un’opportunità irripetibile. Come camminare su Marte.

Il sovrintendente del parco Mike Reynolds ha avvertito i visitatori in una dichiarazione che “il caldo estremo come questo può rappresentare una vera minaccia per la salute”.

Un’ondata di caldo torrido ha devastato gran parte degli Stati Uniti portando a record giornalieri Alta temperatura In Oregon si sospetta che abbia causato quattro morti nella zona di Portland. più di 146 milioni di persone Lunedì sono emersi avvisi di caldo in tutti gli Stati Uniti, in particolare negli stati occidentali.

Decine di località nella parte occidentale e nel Pacifico nord-occidentale hanno pareggiato o superato i precedenti record di calore durante il fine settimana e si prevede che lo faranno più avanti nella settimana.

La prima ondata di caldo negli Stati Uniti è arrivata quando le temperature globali erano più calde nel mese di giugno Per il 13° mese consecutivo È stato il 12° mese consecutivo in cui il mondo è stato di 1,5 gradi Celsius (2,7 gradi Fahrenheit) più caldo rispetto all’epoca preindustriale, ha affermato il servizio climatico europeo Copernicus.

Nella contea di Multnomah, Oregon, sede di Portland, il medico legale sta indagando su quattro sospetti decessi legati al caldo registrati venerdì, sabato e domenica, hanno detto i funzionari. Tre dei morti provenivano dal distretto, di età 64, 75 e 84 anni, hanno detto i funzionari distrettuali in una e-mail. Heat è sospettato anche della morte di un uomo di 33 anni portato in un ospedale di Portland da fuori contea.

Portland ha battuto i massimi record giornalieri venerdì, sabato e domenica ed è sulla buona strada per farlo di nuovo lunedì con una previsione di 102 F (38,9 C), ha detto la meteorologa del National Weather Service Hannah Chandler-Cooley. Fino a martedì sera sono previste temperature elevate a Portland.



Thor Teigen posa con una giacca di pelliccia accanto a un termometro che mostra una temperatura di 131 gradi Fahrenheit / 55 gradi Celsius al Furnace Creek Visitor Center nel Parco nazionale della Valle della Morte, California, domenica 7 luglio 2024. (AP Photo/Dye One)

Non è previsto un aumento delle temperature in periodi simili Un’ondata di caldo nel Pacifico nordoccidentale nel 2021, che ha ucciso 600 persone nell’Oregon, a Washington e in tutto il Canada occidentale. Ma la durata potrebbe essere problematica in quanto molte case della zona non dispongono di aria condizionata.

Le malattie da calore e gli infortuni sono cumulativi E i funzionari avvertono che potrebbe essere costruito in uno o più giorni. A San Jose, in California, un senzatetto è morto per cause legate al caldo la scorsa settimana, ha riferito il sindaco Matt Mahan sul sito social X, definendola una “tragedia evitabile”.

Nel caldo deserto della California orientale, il Parco nazionale della Valle della Morte ha registrato una temperatura massima di 53,3°C sabato e domenica, dove un visitatore, non identificato, È morto sabato dall’esposizione al calore. Un’altra persona è stata ricoverata in ospedale, hanno detto i funzionari.



Lucita Corupuz, 80 anni, in visita da St. Louis, prende il sole mentre visita il campus della Washington University con la sua famiglia, domenica 7 luglio 2024, a Seattle. (AP tramite Ken Lambert/The Seattle Times)

La gente si rilassa sulla Strip di Las Vegas, domenica 7 luglio 2024. (Foto AP/John Locher)

Erano tra i sei motociclisti che hanno attraversato Badwater Basin in caso di maltempo, ha detto il parco in una nota. Altri quattro sono stati curati sul posto. Gli elicotteri medici di emergenza non sono stati in grado di rispondere perché gli aerei in genere non possono volare in sicurezza al di sopra dei 120 F (48,8 C), hanno detto i funzionari.

Nelle prossime previsioni si prevede una massima infrasettimanale di 130 F (54,4 C) e massime estreme,

Il più grande parco nazionale al di fuori dell’Alaska, la Death Valley è considerato uno degli ambienti più estremi del mondo. La temperatura più calda registrata ufficialmente sulla Terra è stata di 134 F (56,67 C) nel luglio 1913 nella Death Valley, anche se alcuni esperti contestano tale misurazione e affermano che il record effettivo era di 130 F (54,4 C), stabilito nel luglio 2021.

“È impressionante”, ha detto Thomas Mirzlieg di Basilea, Svizzera, parlando del caldo a tre cifre. “È come un’onda che ti colpisce quando esci dall’auto, ma fa un caldo molto secco. Quindi non è in Europa.

Dall’altra parte del deserto del Nevada, domenica Las Vegas ha raggiunto la temperatura record di 120 F (48,8 C). previsione Lunedì è stato raggiunto il record di 115 F (46,1 C). Il National Weather Service prevede una massima di 117 F (47,2 C) a Phoenix.

Il caldo estremo e la siccità prolungata in Occidente hanno anche seccato la vegetazione che alimenta gli incendi

In California, un incendio nelle montagne della contea di Santa Barbara è cresciuto fino a raggiungere più di 34 miglia quadrate (88 chilometri quadrati) lunedì notte. Più di 1.000 vigili del fuoco erano sul percorso dell’incendio del lago e le aree sotto ordine di evacuazione includevano l’ex ranch di Neverland di proprietà della defunta pop star Michael Jackson. L’incendio è stato contenuto solo per l’8%.

Rari avvisi di calore si estendono ad altitudini più elevate, compreso il solitamente temperato Lago Tahoe al confine tra California e Nevada, con il servizio meteorologico a Reno, Nevada, che avverte di “gravi impatti di pericolo di calore, anche in montagna”. Per il terzo giorno consecutivo, South Lake Tahoe, in California, ha raggiunto una temperatura massima di 91 F (32,7 C), battendo il precedente record di 89 F (31,6 C) stabilito nel 2017.

Per la prima volta registrata nel 1888, Reno raggiunse i 40,5 C (105 F) per il terzo giorno consecutivo. Poco tempo dopo, lunedì, la città ha registrato un record di 106 F (41,1 C), superando il precedente record di 104 F (40 C) stabilito nel 2017.

Le persone si sono riversate sulle spiagge intorno al Lago Tahoe, in particolare al Sand Harbour State Park, lunedì per un record di 92 F (33,3 C) domenica. Il vecchio record di 88 F (31,1 C) registrato lì domenica è stato stabilito nel 2014. Per il quinto giorno consecutivo, il Sand Port ha chiuso i battenti entro 90 minuti dall’apertura alle 8 del mattino, quando ha raggiunto la sua capacità.

“Fa decisamente più caldo di quello a cui siamo abituati”, ha detto il portavoce del Nevada State Parks Tyler Gerver.

È stata segnalata precipitazione da Portland, Oregon, mentre è stata segnalata neve da Phoenix. i giornalisti di AP Christopher Weber e John Antsak a Los Angeles; Johnny Harr a San Francisco; e Scott Sonner di Reno, Nevada, hanno contribuito a questo rapporto.