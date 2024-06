US Open: Rory McIlroy e Patrick Cantlay domano il feroce numero 2 Pinehurst ma Scottie Scheffler parte lento

CNN

Rory McIlroy e Patrick Cantlay sono usciti indenni quando il famigerato campo numero 2 di Pinehurst ha affondato i denti nel campo del primo turno al 124esimo US Open di giovedì.

Le condizioni dure e veloci hanno intensificato le prestazioni in North Carolina, ma McIlroy dell’Irlanda del Nord e l’americano Cantlay hanno domato la bestia, tirando ciascuno cinque sotto 65 per eguagliare il punteggio più basso di sempre del torneo sul campo e prendere una prima parte del comando.

Cercando di porre fine a un’attesa di 10 anni per il suo quinto titolo major, il numero tre del mondo McIlroy era un esempio di controllo, evitando uno spauracchio prima di finire con uno straordinario putt da quasi 20 piedi.

Gli auspici sembravano buoni per il 35enne. Quando il tedesco Martin Kaymer ha aperto il torneo con lo stesso punteggio nel 2014, ha ripetuto l’impresa il giorno successivo prima di ottenere la vittoria. Le ultime tre volte in cui McIlroy è partito senza problemi in un major, ha poi alzato il trofeo, compreso lo US Open del 2011.

“Certamente, negli Slam che ho vinto o in quelli in cui ho giocato bene, mi è sempre sembrato di iniziare bene, ed è bello iniziare in un altro torneo”, ha detto McIlroy ai giornalisti.

“I green sono un po’ più ripidi e c’è un po’ più di movimento su di essi. Ma ci sono opzioni. Puoi scheggiarlo. Puoi metterlo. Vorrei che giocassimo più campi da golf come questo”, ha aggiunto.

Testa a testa è Cantlay, l’otto volte vincitore del PGA Tour, che ha messo a segno sei birdie per segnare un sotto-70 per la prima volta in nove apparizioni agli US Open, dando un inizio perfetto alla sua ultima ricerca per un tanto atteso primo campionato importante.

“Ho lavorato duramente per migliorare il mio gioco, e di solito quando si apportano alcune modifiche e si lavora sodo, è solo questione di tempo”, ha detto ai giornalisti Cantlay, numero nove del mondo.

Al contrario, il numero uno al mondo Scottie Schaeffler sta già puntando alla sua seconda vittoria importante – e la sesta – appena al suo nono inizio di stagione, ma il favorito del torneo si è lasciato terreno per recuperare dopo aver aperto con un uno su 71.

Il campione in carica del Masters è stato insolitamente incline agli errori, centrando solo sei dei 14 fairway.

Il compagno di gioco e vincitore del PGA Championship del mese scorso Xander Schauffele ha fatto meglio con 70 punti, mentre il campione in carica Wyndham Clark ha segnato 73 punti.

Lo svedese Ludwig Aberg guida il gruppo degli inseguitori un colpo dietro la coppia di testa, e il 24enne continua a consolidare la sua reputazione come una delle giovani stelle più brillanti del gioco con 66 aperture.

Aberg ha colpito tutti i fairway e ha sbagliato solo due putt nel suo primo round in assoluto agli US Open e nella sua terza uscita importante in carriera, dopo essere arrivato secondo al suo debutto al Masters ad aprile.

“Sono ovviamente molto, molto felice. Non voglio farlo di nuovo”, ha detto ai giornalisti.

“Sono sempre nervoso quando gioco a un torneo di golf. Penso che dovrebbe essere così. Penso che un giorno in cui non mi sento nervoso, non sia un buon segno. Ovviamente questa mattina ci sono molte farfalle.”

Aberg è un colpo di vantaggio sul campione del 2020 Bryson DeChambeau e sul francese Mathieu Pavon, che è diventato il primo giocatore nella storia a realizzare due eagle in uno US Open Tour al Pinehurst n. 2 dopo aver birdyizzato la quinta e la decima buca in sole sei. confine.

“Sappiamo quanto sia difficile il percorso e, anche se segni due gol in ogni partita, devi davvero mettere la palla nel posto giusto”, ha detto Pavon ai giornalisti dopo aver tirato un 67.

“Questo è tutto quello che ho provato e ha funzionato. Anche oggi ho tirato a segno degli ottimi tiri, quindi è davvero una bella giornata.”

Il tre volte campione degli US Open Tiger Woods ha iniziato in modo promettente il suo 23esimo torneo in carrieraRicerca e sviluppo La sua apparizione in un torneo ha visto la sua prima stella scendere a quattro su 74.

Giocando con una dispensa speciale dopo non essere riuscito a qualificarsi automaticamente per un campionato importante per la prima volta nella sua carriera professionale, il 48enne aveva un punto di vantaggio dopo sei buche ed è stato eccellente dal tee per tutto il tempo, ma il suo gioco di ferro gli ha permesso giù e ha perso il suo tocco iniziale sui green dove ha beccato cinque Ghosts del suo slancio iniziale.

“Penso di aver lanciato la palla due o tre volte oggi”, ha detto Woods ai giornalisti. “Se riesco a ripulire la situazione, se ottengo un paio di colpi di ferro che non sono così allentati come ho fatto, sarò lì alla pari.

“Pensavo di aver fatto l’unica cosa che dovevo fare oggi, ovvero tirare bene la palla… non ho capitalizzato nulla di tutto ciò.”

Woods si è comportato relativamente bene rispetto a tre dei suoi grandi colleghi. Il numero cinque del mondo, il norvegese Viktor Hovland, è sceso alla posizione di apertura del 78esimo, mentre il duo americano plurivincitore Justin Thomas e Phil Mickelson hanno sopportato un inizio altrettanto da incubo con 77esimo e 79esimo rispettivamente.

Il secondo turno inizierà venerdì alle 6:45 EST (11:45 GMT), con solo quelle tra le prime 60 squadre che arriveranno alla fine del gioco qualificandosi per il fine settimana.