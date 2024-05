Utilizzeresti ancora Google se non pagassi ad Apple 20 miliardi di dollari per il tuo iPhone?

Microsoft ha speso più di 100 miliardi di dollari per sviluppare il suo motore di ricerca Bing negli ultimi due decenni, ma ha una piccola quota di mercato da dimostrare. Circa nove ricerche web su dieci negli Stati Uniti vengono effettuate tramite Google, mentre Bing divide le query rimanenti con un lungo elenco di concorrenti più piccoli.

Giovedì il governo degli Stati Uniti ha chiesto a un giudice federale di Washington, DC, di dichiarare che Google mantiene illegalmente tale leadership manipolando ingiustamente gli utenti per tenere sotto controllo Microsoft e altri concorrenti.

La posizione dominante di Google ha spinto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a citare in giudizio la società nel 2020, sostenendo che aveva violato la legge antitrust utilizzando contratti di esclusione per mantenere un monopolio. Le due parti hanno avviato un processo segreto alla fine dello scorso anno prima di fermarsi per circa cinque mesi in modo che il giudice americano Amit Mehta potesse assorbire le prove.

Giovedì Mehta ha ascoltato le argomentazioni conclusive, con gli avvocati governativi che hanno affermato che senza il suo intervento, il dominio di Google sarebbe rimasto nei prossimi anni, nonostante le minacce emergenti da chatbot basati sull’intelligenza artificiale come ChatGPT. “L’industria dei motori di ricerca è stata impenetrabile per qualsiasi concorrente”, ha affermato l’avvocato Kenneth Dentzer.

Il caso è il primo ad essere sottoposto a processo tra una serie di cause legali che il governo ha avviato contro le più grandi aziende tecnologiche da quando il controllo antitrust del settore si è intensificato nel 2019 sotto l’allora presidente Donald Trump. L’amministrazione Biden non ha abbandonato il gas.

Il fulcro del caso del governo contro Google è Più di 20 miliardi di dollari Dice che Google paga Apple ogni anno per essere il motore di ricerca predefinito sugli iPhone e sul browser Safari nella maggior parte del mondo. Secondo il governo, Google paga più di 1,5 miliardi di dollari in più ogni anno agli operatori wireless e ai produttori di dispositivi, e più di 150 milioni di dollari ai browser, per impostazioni predefinite simili negli Stati Uniti. Il governo sostiene che Google è in grado di pagare queste somme e di godere comunque di enormi profitti perché monopolizza il mercato della ricerca e della pubblicità negli Stati Uniti.

Gli avvocati di Google ribattono che aziende come Apple scelgono Google come Google predefinito perché offre un’esperienza migliore agli utenti, non solo perché vengono pagati. Quando browser come Mozilla hanno scelto alternative a Google, hanno perso utenti a causa del cambiamento, afferma la società di ricerca. “Google ha acquisito legalmente potere e portata monopolistica”, ha detto a Mehta l’avvocato John Schmidtlin. “Microsoft ha perso l’occasione.”

Prima di Mehta Now c’è la questione se Google abbia guadagnato la sua popolarità ingiustamente.

Aumento del profitto

Gli accordi di Google con Apple risalgono al 2002, quando lo sviluppatore di Safari ebbe per la prima volta la possibilità di integrare la Ricerca Google nel browser, secondo i documenti del tribunale. I pagamenti sono iniziati dopo che il co-fondatore di Google Sergey Brin nel 2005 ha sollevato l’idea di condividere una fetta delle entrate in forte espansione della ricerca dell’azienda o di “aiutare Apple in altri modi”, ha scritto Brin, secondo i documenti del tribunale.

Ma in un accordo stipulato quell’anno, Google ottenne qualcosa in cambio dell’accordo di pagare ad Apple la metà delle sue vendite: Ricerca Google avrebbe dovuto essere la ricerca predefinita nel browser Safari. Negli anni successivi questo requisito si è ampliato per includere più servizi Apple, mentre la quota delle entrate e le relative commissioni di incentivo hanno oscillato.