Vertice del G7: gli Stati Uniti e l’Ucraina dovrebbero firmare un accordo di sicurezza a lungo termine in Italia

Si prevede che gli Stati Uniti e l’Ucraina firmeranno un accordo bilaterale sulla sicurezza a margine del vertice G7 in Italia Giovedì, diverse persone a conoscenza della questione hanno riferito alla CNN, in un accordo che apre la strada a una relazione di sicurezza a lungo termine tra gli Stati Uniti e Kiev, ma potrebbe anche essere annullato dalle future amministrazioni statunitensi.

L’accordo arriva dopo mesi di trattative tra Stati Uniti e Turchia Ucraina Si prevede che gli Stati Uniti impegnino per un periodo di dieci anni l’addestramento continuo delle forze armate ucraine, l’ulteriore cooperazione nella produzione di armi ed equipaggiamento militare, la continua fornitura di assistenza militare e una maggiore condivisione dell’intelligence.

Ma si prevede che l’impegno sarà un “accordo esecutivo”, rendendolo meno formale del trattato e non necessariamente vincolante per qualsiasi futuro presidente, dicono le fonti.

L’ex presidente Donald Trump, il presunto candidato repubblicano alle presidenziali, non ha dichiarato esplicitamente se continuerà a sostenere l’Ucraina in caso di vittoria a novembre, dicendo solo che negozierà una rapida fine della crisi. La guerra russo-ucraina Senza spiegare come. Ha anche esortato i paesi europei a contribuire maggiormente alla loro difesa, e ha detto che stava “incoraggiando” la Russia a “fare quello che diavolo vuole” se l’Europa non aumentasse i suoi finanziamenti per la difesa.

Due fonti vicine all’accordo hanno affermato che l’accordo tra gli Stati Uniti e l’Ucraina non prevede alcun impegno finanziario specifico per sostenere la difesa ucraina. Un allegato all’accordo delineerà come l’amministrazione Biden intende collaborare con il Congresso sull’attuazione degli impegni di sicurezza, in particolare sui finanziamenti a lungo termine che saranno necessari per sostenere la difesa in Ucraina, ha affermato una delle fonti.

Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, John Kirby, ha detto martedì che l’impegno degli Stati Uniti nei confronti dell’Ucraina “rimarrà chiaro e diretto” al G7, e che gli Stati Uniti “adotteranno passi coraggiosi per dimostrare a Putin che non è il momento” di schierarsi con lui. lui e che non potrà sopravvivere a noi. Sosteniamo l’Ucraina nella lotta per la libertà”.

Il presidente Joe Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Si incontrerà durante il verticeKirby ha detto che gli Stati Uniti annunceranno misure per liberare i beni russi congelati da utilizzare nella ricostruzione dell’Ucraina dopo la fine della guerra.

L’impegno che gli Stati Uniti e l’Ucraina dovrebbero firmare sarà simile agli altri 14 accordi bilaterali che l’Ucraina ha già raggiunto con altri alleati, tra cui Regno Unito, Francia e Germania. L’accordo tra Stati Uniti e Ucraina sarà di 15sì Una delle fonti ha affermato che tale accordo è stato firmato e che altri 17 paesi si sono impegnati a negoziare simili accordi bilaterali di sicurezza con l’Ucraina.

Come parte dell’accordo, gli Stati Uniti avvieranno consultazioni con l’Ucraina immediatamente dopo ogni futuro attacco da parte della Russia per determinare i prossimi passi, hanno detto le persone che hanno familiarità con i dettagli dell’accordo. Anche Regno Unito, Francia e Germania hanno incluso disposizioni che prevedono che tali colloqui abbiano luogo entro 24 ore dall’attacco russo.

Ma l’accordo bilaterale con gli Stati Uniti, come con gli altri alleati dell’Ucraina, non includerà una clausola di mutua difesa, che li obblighi a difendere militarmente l’Ucraina in caso di un altro attacco. Sebbene Zelenskyj abbia accolto con favore gli impegni bilaterali, ha ripetutamente affermato che non sostituiscono la piena adesione alla NATO, che include la clausola di difesa reciproca nota come Articolo 5.

L’accordo arriva mentre le relazioni USA-Ucraina iniziano a riprendersi dopo aver vacillato alla fine dello scorso anno e quest’anno, nel mezzo di una battaglia del Congresso su ulteriori finanziamenti statunitensi per l’Ucraina – qualcosa per il quale Biden si è scusato personalmente con Zelenskyj durante un incontro a Parigi la scorsa settimana.

Biden ha recentemente accettato di consentire all’Ucraina di utilizzare armi fornite dagli Stati Uniti Colpisci direttamente la RussiaSi tratta di un cambiamento importante che l’Ucraina chiedeva da mesi quando la Russia bombardava la città di Kharkiv con missili dall’altra parte del confine.