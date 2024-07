Vice e Mature sono stati annunciati come personaggi aggiuntivi in ​​King of Fighters 15

SNK è salito sul palco dell’Evo 2024 oggi per tenere un seminario speciale su King of Fighters e Fatal Fury per i partecipanti al torneo. Come abbiamo visto negli altri panel di oggi, anche questo spettacolo è stato trasmesso in diretta per tutti gli spettatori da casa.











Durante il panel, SNK ha rivelato l’identità del nuovo personaggio ombra di King of Fighters 15. Come molti si aspettavano, Vice e Mature si uniranno all’elenco dei personaggi giocabili.



















Nonostante alcune prime speculazioni secondo cui questi due combattenti avrebbero riempito i panni di un personaggio e avrebbero agito come combattenti in coppia, Vice e Mature sono personaggi indipendenti.





SNK ha annunciato che vedremo Vice e Mature unirsi a King of Fighters 15 il prossimo dicembre. Verranno lanciati contemporaneamente.





Con l’aggiunta di Vice e Mature, SNK ha indicato che le Otto Teste di Orochi saranno ora ufficialmente in King of Fighters 15. Questi due personaggi DLC insieme a Iori completano anche la classica formazione del Team Yagami.





Sfortunatamente, durante questo panel non è stato mostrato alcun trailer o demo di Mature and Vice. Tuttavia, il team di SNK ha mostrato diverse slide che ci danno un’idea di come saranno questi giochi in KOF15.





Gli sviluppatori hanno notato di aver scelto l’aspetto classico di Vice e Mature come skin predefinite per KOF15 a causa della loro popolarità. Vediamo Vice e Mature indossare i loro abiti coordinati nel concept art fornito, ed entrambi indossano anche le loro acconciature classiche.





Mator è apparso per la prima volta in King of Fighters ’94, seguito da Weiss in King of Fighters ’95. I due combattenti lavorarono come segretari di Rogal Bernstein prima di unirsi alla squadra di Yagami per King of Fighter ’96.





Di recente abbiamo visto sia Mature che Vice come personaggi giocabili nel roster di lancio di King of Fighters 14.





Di seguito puoi controllare le illustrazioni concettuali di entrambi i personaggi in arrivo su King of Fighters 15.











Clicca sulle immagini per versioni più grandi