Video: nuove riprese di Metroid Prime 4 sono state avvistate sul sito teaser di Nintendo

Il Nintendo Direct di questa settimana è uscito con il botto, annunciando che Metroid Prime 4: Beyond verrà lanciato durante questa settimana. 2025. Oltre a rivelare il titolo e la data di uscita, abbiamo dato un primo sguardo al nuovo capitolo, originariamente annunciato sette anni fa.

Se sei affamato di altri filmati, sembra che ci siano già alcuni filmati bonus presenti sul sito teaser giapponese di Nintendo per il gioco. Lo sfondo della pagina presenta un altro sguardo all’ambiente simile alla giungla, di cui abbiamo avuto una rapida occhiata nel trailer ufficiale.

Ecco il nuovo filmato, per gentile concessione di Upload Utente “X” e YouTuber “looygibros”. Come puoi vedere, questo lussureggiante bioma è pieno di cascate, alcuni spazi aperti e molte scogliere e alberi.

Filmati dell’ambiente forestale in Metroid Prime 4 dal sito teaser giapponese #MetroidPrime4Beyond pic.twitter.com/p5XaTJH1Io– Luigi (@looygi) 18 giugno 2024

Anche se potrebbe non sembrare molto dopo il trailer principale, non è chiaro quando daremo la prossima occhiata a Metroid Prime 4, quindi lo prenderemo! Per ora sappiamo che il gioco apparentemente presenterà gli stessi combattimenti e le stesse abilità (come la Morph Ball) delle versioni precedenti, ma non è ancora chiaro come sarà il gameplay. dietro Questo.

