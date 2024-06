Vincitori e perdenti settimanali nel mercato delle criptovalute: LDO, ENS, WIF, NOT

Pendle, Lido DAO ed Ethereum Name Service sono stati i maggiori vincitori la scorsa settimana.

zkSync, dogwifat e Notcoin sono stati i maggiori perdenti durante la settimana.

Pendel [PENDLE] Il mercato ha visto un’oscillazione nella sua direzione emergendo come il più grande vincitore in una settimana turbolenta per le criptovalute.

Nel frattempo, zkSync ha avuto un inizio difficile, avvertendo rapidamente l’impatto delle forze di mercato in quello che potrebbe essere descritto come un “battesimo del fuoco”.

I più grandi vincitori

Pendel [PENDLE]

PENDLE ha iniziato la settimana con una nota positiva, anche se i suoi progressi non sono stati del tutto fluidi. Ha aperto a circa $ 5,6 e ha chiuso la settimana a circa $ 6,0.

Informazioni da CoinMarketCap Indica che le azioni PENDLE sono aumentate del 15,48% durante la scorsa settimana, diventando il titolo che ha guadagnato di più questa settimana.

L’analisi di AMBCrypto ha rivelato che il prezzo di Pendle ha oscillato durante tutta la settimana, scendendo fino a $ 4,8 e raggiungendo un picco a $ 6,2.

Al momento della stesura di questo articolo, viene scambiato a circa 6,1 dollari, mostrando un modesto aumento rispetto al prezzo di chiusura della scorsa settimana.

La sua capitalizzazione di mercato era di circa 947 milioni di dollari, con un volume di scambi di circa 57 milioni di dollari. Vale la pena notare che il volume degli scambi è diminuito del 26% nelle ultime 24 ore.

Lido Dao [LDO]

Lo sguardo di AMBCrypto a Lido DAO [LDO] Sull’arco temporale giornaliero, ha rivelato di aver iniziato la settimana con un aumento del 3,81%, aumentando il prezzo da circa $ 2 a $ 2,15.

Ha poi registrato un enorme calo di oltre il 7% il 17 giugno, portando il suo prezzo a circa 1,9 dollari. Tuttavia, i successivi rialzi di circa il 10% e il 6,5% hanno aiutato la ripresa, spingendo il suo prezzo sopra i 2 dollari fino a circa 2,3 dollari.

Il grafico indicava che l’LDO aveva chiuso la settimana in ribasso del 4,9%. Tuttavia, è riuscito a mantenere il suo prezzo al di sopra dei 2 dollari, scambiando a circa 2,1 dollari.

Nonostante abbia subito perdite significative durante la settimana, secondo i dati di LDO è arrivato secondo nella lista dei vincitori CoinMarketCapChe ha registrato guadagni settimanali del 7,86%.

Il Relative Strength Index (RSI) per Lido DAO ha indicato che rimane in una tendenza rialzista nonostante i suoi recenti cali. Al momento della stesura di questo articolo, il Relative Strength Index è al di sopra della linea neutrale e si è stabilizzato lì.

Ciò indica che, sebbene Lido DAO sia ancora in una tendenza rialzista, la tendenza è relativamente debole.

Secondo l’ultimo aggiornamento, la capitalizzazione di mercato di Lido DAO si attesta a circa 1,9 miliardi di dollari, dopo aver registrato un calo nelle ultime 24 ore.

Inoltre, il volume degli scambi nelle ultime 24 ore è stato di circa 106 milioni di dollari, anch’esso in calo di circa il 24%.

Servizio di nomi Ethereum [ENS]

Servizio di nomi Ethereum [ENS] La settimana è iniziata intorno ai 24,3 dollari ed è iniziata con una nota positiva, con guadagni iniziali. Tuttavia, ha subito subito una grave battuta d’arresto, scendendo a circa 22,7 dollari il giorno successivo.

Nonostante ciò, ENS ha registrato in seguito aumenti significativi e il 21 giugno veniva scambiato a circa $ 26,8.

Nonostante un calo significativo alla fine della settimana, con il prezzo sceso a circa 25 dollari, ENS è riuscita comunque a chiudere la settimana con guadagni del 7,7%.

Questa performance lo ha reso il terzo maggior guadagno di questa settimana, secondo i dati di CoinMarketCap.

All’ultimo aggiornamento, l’Ethereum Name Service (ENS) ha una capitalizzazione di mercato di circa 788 milioni di dollari e un volume di scambi di circa 79 milioni di dollari.

Nelle ultime 24 ore, la capitalizzazione di mercato è diminuita di oltre il 2% e il volume degli scambi è diminuito significativamente di oltre il 40%.

I più grandi perdenti

zkSync [ZK]

Durante la sua settimana di debutto, zkSync [ZK] Secondo i dati di CoinMarketCap, sono emersi come i maggiori perdenti. I dati hanno indicato che la settimana è iniziata a circa 0,27 dollari, ma ha visto rapidi cali durante la settimana.

Le forze di mercato non sono state accolte così bene come previsto. Entro la fine della settimana, il suo prezzo era sceso a circa 0,18 dollari.

Secondo i dati di CoinMarketCapZK ha chiuso la settimana con un calo significativo di oltre il 37%.

Secondo l’ultimo aggiornamento, la sua capitalizzazione di mercato ammonta a circa 673 milioni di dollari, essendo aumentata di oltre il 2% nelle ultime 24 ore.

Il volume degli scambi ha raggiunto circa 181 milioni di dollari, diminuito di oltre il 38% nelle ultime 24 ore.

Dujoyvat [WIF]

Scansione AMBCrypto per Dogwifhat [WIF] Ha rivelato che la settimana era iniziata con un rialzo di oltre il 7%, scambiato a circa 2,6 dollari.

Tuttavia, questo aumento è stato solo una breve interruzione del trend al ribasso osservato la settimana precedente.

Dopo il rialzo iniziale del 16 giugno, ha subito successivi ribassi. Alla fine della settimana, Dojoyvat veniva scambiato a circa 1,74 dollari.

Secondo i dati di CoinMarketCapIl memecoin è stato il secondo più grande perdente questa settimana, registrando un calo di oltre il 28%.

Il Relative Strength Index (RSI) indicava che era trincerato in un forte trend al ribasso.

L’RSI era appena sopra 30, evidenziando l’intensità dello slancio ribassista e indicando che era molto vicino all’ingresso nella zona ipervenduto.

Secondo gli ultimi dati, la capitalizzazione di mercato del memecoin è di circa 1,7 miliardi di dollari.

Il suo volume di scambi ha raggiunto circa 240 milioni di dollari, diminuendo in modo significativo, mostrando un calo di oltre il 40% nelle ultime 24 ore.

Non una valuta [NOT]

Secondo i dati di CoinMarketCap e Notcoin [NOT] È stato Il terzo più grande perdente Questa settimana si è assistito a un calo di oltre il 25% rispetto alla settimana scorsa.

L’analisi di NOT di AMBCrypto ha indicato che ha iniziato la settimana a circa 0,02 dollari, ma ha iniziato a diminuire dall’inizio. Entro la fine della settimana, il suo prezzo era sceso a circa 0,015 dollari.

Al momento della stesura di questo articolo, la sua capitalizzazione di mercato era di 1,5 miliardi di dollari, in crescita di oltre il 3%. Tuttavia, il suo volume di scambi, pari a circa 321 milioni di dollari, è diminuito di oltre il 30% nelle ultime 24 ore.

Conclusione

Ecco il riepilogo settimanale dei maggiori guadagni e perdenti. È importante tenere conto della natura volatile del mercato, poiché i prezzi possono cambiare rapidamente.

Pertanto, è meglio fare le proprie ricerche (DYOR) prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.