Vision Pro: Con l’arrivo dei visori Apple in Europa, la realtà virtuale diventerà mai popolare?

3 ore fa

Per avere un’idea dell’interesse del pubblico per Vision Pro, il costoso visore per realtà virtuale high-tech di Apple – finalmente lanciato nel Regno Unito e in Europa venerdì – dove è meglio andare se non un Apple Store?

In passato, le persone si accampavano tutta la notte fuori dalle filiali Apple, nel disperato tentativo di mettere le mani sugli ultimi prodotti del gigante tecnologico.

Quando venerdì mattina mi sono recato alla filiale nel centro di Londra, c’era solo un piccolo gruppo, per lo più uomini, in attesa che le porte si aprissero.

Ciò è in parte dovuto al fatto che oggigiorno le persone preferiscono la comodità del preordine.

Ma forse ci dice anche qualcosa sulla domanda che ancora incombe sul mercato dei visori per realtà virtuale: sarà in grado di sfuggire al mondo dei tecnofili e diventare davvero mainstream?

Il piano di Apple per una svolta è posizionarlo come un prodotto che puoi utilizzare per fare le cose che già fai, ma meglio. I video domestici diventano più simili ai video 3D e le immagini panoramiche si estendono dal pavimento al soffitto, a 360 gradi intorno a te. Apple continua a ricordarmi che lo chiama “contenuto spaziale”. Nessun altro lo fa. Ma molti rimpiangono il prezzo del dispositivo Vision Pro Ben 3.499 sterline.

Meta, il proprietario di Facebook, ha osservato da vicino l’approccio di Apple. Opera nel campo della realtà virtuale da molto tempo. E in una recente demo di Meta Quest 3, disponibile nel Regno Unito dal 2023, il team è stato molto entusiasta di parlarmi del “multitasking”, ovvero avere più schermi in esecuzione contemporaneamente. Nella demo avevo davanti a me un browser web, YouTube e Messenger in fila. “Lo abbiamo sempre fatto, ma non ne abbiamo mai parlato veramente”, mi ha detto un lavoratore di Meta. READ Il Sony Xperia 1 VI è ufficiale con un display simile a un televisore e uno zoom ottico 7,1x

E Nel suo ultimo annuncioUn uomo indossa un Quest 3 per guardare le istruzioni video mentre costruisce una culla. Questo potrebbe non essere il concetto più interessante, ma mostra quanto Meta voglia che le persone vedano la sua tecnologia.

Apple e Meta sono grandi player, ma il mercato della realtà virtuale è affollato: ci sono già dozzine, forse centinaia, di visori diversi sul mercato.

Ma ciò che li unisce tutti è che nessuno di loro è mai arrivato al mainstream.

Finora, il Vision Pro è stato in vendita solo negli Stati Uniti e la società di ricerca IDC prevede che quest’anno verranno vendute meno di 500.000 unità.

Meta, che è sul mercato da più tempo, non ha rilasciato dati di vendita nemmeno per Quest, ma si ritiene che abbia venduto circa 20 milioni di unità in tutto il mondo.

I dispositivi VR non sono ancora così diffusi come i tablet, per non parlare dei telefoni cellulari.

E la situazione sta peggiorando: molti dei dispositivi venduti vengono abbandonati, ha affermato George Jegiashvili, analista della società di ricerche di mercato Omedia.

“Ciò è in gran parte dovuto al flusso limitato di contenuti coinvolgenti per mantenere il coinvolgimento”, ha affermato.

Ma la mancanza di contenuti porta sicuramente a un calo di interesse e quindi a un minore incentivo per gli sviluppatori a creare tali contenuti in primo luogo.

“È una situazione dell’uovo e della gallina”, ha detto Jigiashvili alla BBC.

Alan Boyce, fondatore dello studio di realtà mista DragonfiAR, ha avvertito che i primi ad adottare Vision Pro dovranno “essere pazienti” man mano che arriveranno più contenuti.

Ed è qui che Quest 3 vince da solo: ha già una “forte libreria” di giochi e può eseguire attività desktop virtuali proprio come Vision Pro. READ Baldur's Gate 3 Dev Larian sta lavorando su ulteriori finali malvagi e "sono davvero malvagi"

L’analista di IDC Francisco Geronimo dice che non dovremmo essere troppo frettolosi nel cancellare il lento avvio del nuovo prodotto Apple.

Ha detto: “Ci sono sempre aspettative che Apple con ogni prodotto venga venduto immediatamente per milioni, e c’è sempre un paragone con l’iPhone”.

Ma la realtà è che anche l’iPhone ha impiegato del tempo per affermarsi e conquistare un numero significativo di acquirenti.

Secondo Melissa Otto di S&P Global Market Intelligence, l’iPhone è diventato popolare solo quando l’App Store “ha cominciato a riempirsi di app che hanno aggiunto valore alle nostre vite”.

“Quando le persone iniziano a sentire che la loro vita è migliore e più confortevole, è allora che sono pronte a fare quel passo”, ha detto.

Esperienza di realtà virtuale

C’è anche un altro fattore da considerare: l’esperienza fisica dell’uso delle cuffie.

Sia Apple che Meta utilizzano la cosiddetta tecnologia “pass-through” per abilitare la cosiddetta realtà mista, una combinazione del mondo reale e di quello generato dal computer.

Utilizzando le telecamere all’esterno delle cuffie, gli utenti ottengono un feed video in diretta ad alta definizione dell’ambiente circostante, il che significa che possono indossarle mentre fanno cose come camminare o fare esercizio.

Ma legarsi al viso qualcosa che pesa mezzo chilo non è affatto normale. Nel complesso, le cuffie ora sono più leggere di prima, ma non riesco a immaginare di indossarle per ore e ore, anche se uno dei miei colleghi dice che lo fa spesso.

Un gran numero di persone, me compreso, hanno sperimentato la malattia della realtà virtuale, ovvero la sensazione di nausea quando si è nella realtà virtuale. Questa sensazione è migliorata notevolmente con l’avanzare della tecnologia ed è diventata molto meno estrema, ma qualsiasi esperienza in cui ti muovi con un controller invece che con i piedi richiederà comunque un po’ di tempo per abituarti.

La maggior parte delle esperienze VR ora includono tutti i tipi di impostazioni per evitare questo problema, come la possibilità di “teletrasportarsi” da un luogo all’altro. Il gioco di realtà virtuale di Sony Horizon: Call of the Mountain ha risolto questo problema permettendoti di muoverti muovendo le braccia su e giù: può sembrare sciocco, ma in qualche modo inganna il cervello ed evita la nausea. READ iOS 17.4.1 per iPhone sarà presto disponibile con correzioni di bug

Occhiali o protesi?

Indipendentemente da ciò che dicono gli esperti, le aziende stesse sembrano ottimiste riguardo ai loro prodotti e ai loro punti di forza.

Non è un segreto che l’ambizione a lungo termine dei giganti della tecnologia qui sia che la realtà mista o aumentata diventi la norma. Meta, il proprietario di Facebook, si è ribattezzato in onore del suo grande progetto di far abitare tutti noi in un mondo virtuale chiamato Metaverso: lavorare, riposarsi e giocare lì, presentandosi come avatar digitali di noi stessi ordinari. Sembra che tutto questo si sia un po’ calmato per ora.

Ma hanno ragione nel dire che un giorno qualcosa sostituirà i nostri telefoni e quel qualcosa potrebbe essere un visore per la realtà virtuale. Alla fine, mi aspetto che queste cose inizino a somigliare più a occhiali e meno a gigantesche maschere da sci… se non a impianti cerebrali (non sto scherzando).

“Penso che i dispositivi che appaiono oggi non siano dispositivi destinati al mercato di massa. Sono troppo pesanti e troppo scomodi”, ha detto Jegiashvili.

È qui che i concorrenti hanno concentrato i loro sforzi, con Viture e XReal che producono occhiali da sole con display ad alta risoluzione integrati.

Melissa Brown, responsabile delle relazioni di sviluppo presso Meta, ci ha detto che “crede assolutamente” che Quest 3 potrebbe un giorno sostituire lo smartphone. Ma il giorno dopo, il team PR di Meta ha richiamato con una risposta più misurata da parte di Mark Zuckerberg, dicendo che “i computer di ultima generazione non scompariranno… Non è come quando abbiamo avuto i telefoni, la gente ha smesso di usare i computer.”

E in base a quello che ho visto all’Apple Store di Regent Street a Londra, il Regno Unito non sarà pieno di persone che vanno in giro indossando Vision Pro o Quest 3.

Il primo cliente con cui ho parlato era appena entrato per acquistare un caricabatterie ed è rimasto un po’ sorpreso dagli applausi dei dipendenti Apple quando è entrato.