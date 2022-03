Voci della MLB: Freddy Freeman continua a perseguitare Dodgers, Red Sox, Rays; I Blue Jays indagano su Jose Ramirez

Gli Spring Training Games iniziano giovedì e mancano 22 giorni al giorno di apertura del 2022, tuttavia molti grandi nomi rimangono nel mercato dei free agent e il mercato del trading è stato piuttosto attivo da quando il blocco è stato rimosso la scorsa settimana.

Mercoledì mattina c’è stata una raffica di attività:

Siamo solo all’inizio. Riepiloghiamo le voci più grandi che sono circolate mercoledì.

Cos’altro è successo con Freeman?

Per colpa di coraggioso ottenere Matt Olson A giocare la prima regola, in particolare, la sua firma sul monster stretch, sono fuori Freddy Freeman la lotteria. Scambiare i Blue Jays a favore di Chapman sembra portarli fuori dal mix in alcune sedie musicali sul campo. Gli Yankees hanno firmato Rizzo, quindi sembra che anche loro siano fuori.

La squadra rimasta più ragionevole al mondo per Freeman è Dodgers. È cresciuto nella zona (Orange County come a Angeli Fan, ma abbastanza vicini, giusto?), probabilmente hanno le tasche più profonde nel baseball e il loro elenco è progettato per accoglierlo abbastanza facilmente.

Il raggi Si diceva che stesse guardando, ma non avrebbe eguagliato l’abilità di spesa degli evasori. John Heyman della MLB butta dentro calze rosse Come un altro studente, ma crederemo a tutto tranne che agli evasori quando lo vedremo.

Jays controlla anche ji ram?

Blue Jays ha “parlato” con guardiani A proposito di José Ramirez, Secondo Ken Rosenthal di The Athletic, sebbene abbia indicato che una tale mossa era “improbabile”. Dato che Ramirez è sotto il controllo della squadra fino al 2023 e i Guardiani non sono (ancora?) in modalità tank, il risultato più probabile qui è che rimanga al suo posto.

Tuttavia, è una voce eccitante. Ramirez ha segnato .266/.355/.538 (141 OPS+) con 32 doppie, cinque triple, 36 ostacoli, 103 RBI, 111 run, 27 palle rubate e 6,7 WAR la scorsa stagione. Era principalmente un ragazzo di terza base, ma poteva gestire il secondo posto ed è qui che è entrato in gioco l’interesse dei Jays.

Se la famiglia Jays atterra su Ramirez, avrà un inseguimento Vladimir GuerreroFiglio nel primo, Ramirez nel secondo, Bo Bechet Al terzo posto Shortstop e Matt Chapman.

Yankees in discussione con a

Dato che A continua a fare il tutto esaurito, aspettati che inizino i tiratori Shawn Mente E il Frankie Montas Per ottenere un sacco di morsi qui nei prossimi giorni.

Nelle notizie potenzialmente rilevanti, Rapporti di Robert Murray da Fanside Gli Yankees e mille “chiacchiere”. Menziona Manaea e Montas, anche se non dice specificamente che è ciò che gli Yankees stanno discutendo con A.

Avrebbe senso. Gli Yankees hanno molti punti interrogativi che si alternano dietro l’asso Gerrit Cole. Montas è arrivato sesto nella votazione di AL Cy Young la scorsa stagione, mentre Manea ha preso un posto facile di alta qualità nel mezzo della rotazione.

Marlin A Laureano?

Il centrocampista Ramon Laureano potrebbe essere trattato come un top di gamma. Su questa nota, i Marlins stanno “guardando” il mercato del Laureano, Per Marlins scrittore Joe Frisaro.

Ricorda, Laureano sta scontando una squalifica di 80 partite per aver fallito un test PED della scorsa stagione. Sono rimaste 28 partite.

Laureano, 27 anni, ha segnato .246/.317/.443 (111 OPS+) con 21 doppie, 14 ostacoli, 12 palle rubate e 2,6 WAR in 88 partite la scorsa stagione. È un ottimo difensore di centrocampo con una buona velocità e potenza. È sotto il controllo del team fino al 2024 e poi dovrebbe raggiungere il libero arbitrio.

Le tigri aggiungono profondità al tiro sinistro Andrea Chavin L’uomo giusto Willie Peralta.

Chavin ha accettato un accordo biennale del valore di $ 13 milioni (Secondo Joel Sherman di Posta di New York). Chavin, 31 anni, ha avuto una stagione fantastica con i Cubs e l’anno scorso. In 71 uscite (43 con Cubs, 28 con A’s), è sceso a 1,83 ERA e 0,93 WHIP con 64 strike per 18 passeggiate non intenzionali in 68 2/3 run. Mancino Gregorio Soto È ancora più vicino, quindi Chafin sarà il miglior uomo rimasto nel setup.

Peralta ha accettato un contratto di lega minore che gli avrebbe pagato $ 2,5 milioni se fosse diventato un club della major league, Evan Petzold riferisce da Stampa libera di Detroit. Peralta, 32 anni, ha avuto un’ERA di 3,07 in un round di 93 2/3 per i Tigers l’anno scorso e numeri per contendersi il quinto.

Avviso Aggiungi potenza sinistra in Miller

I Rangers hanno accettato di firmare la scorta dei veterani Brad MillerE il a Rosenthal.

Miller, 32 anni, ha raggiunto .221/.321/.453 (107 OPS+) con 20 homer in 331 at-bat per i Phillies la scorsa stagione. Ha una buona potenza pura e ha sempre colpito nel modo giusto. Ha giocato su tutto il diamante e probabilmente sarebbe stato giocato dai Rangers per la maggior parte del tempo in terza base.

Se non aggiungessero nessun altro, dopo questo restyling, la formazione del giorno di apertura dei Rangers potrebbe assomigliare a questa:

1. Willie CalhounDH

2. Marco Simin2 b

3. Cory SeegerSS

4. Nate Lowe1 b

5. Adolis García, C.F.

6. Brad Miller, 3 b

7. Mitch GarverC

8. Cole CalhounRF

9. Nick SolakLF

I Dodgers aggiungono verde alla profondità dei tori

Gli ex Dodgers All-Stars hanno firmato più vicino Shane Verde per un piccolo affare, Fabian Arda riporta da Athletic. Il 33enne Greene è stato l’All-Star con i Tigers nel 2019 e poi è stato ceduto ai Braves, dove è stato una parte importante del Bullpen nel 2020. Ha perso la fortuna ad Atlanta la scorsa stagione ed è stato rilasciato. I Dodgers lo hanno poi portato a casa a fine agosto prima di rilasciarlo loro stessi a fine settembre.

Questa è solo una firma di profondità per gli evasori.