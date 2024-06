Volkswagen investirà fino a 5 miliardi di dollari nel produttore di veicoli elettrici Rivian

“Abbiamo una mentalità molto simile”, ha detto Bloom durante la teleconferenza.

Ford Motor Company è stata per un certo periodo uno dei principali azionisti di Rivian e le due società una volta dissero che avrebbero prodotto SUV insieme. Ma questo piano non venne mai realizzato e Ford vendette la maggior parte delle sue azioni in Rivian. Ford e Volkswagen hanno una partnership separata che prevede lo sviluppo e la produzione congiunti di veicoli elettrici.

Un’alleanza tra Volkswagen e Rivian potrebbe incoraggiare altre case automobilistiche affermate a prendere in considerazione investimenti o partnership con startup come Lucid Motors, aziende con una tecnologia rispettata ma non redditizia che lottano per affermarsi in un mercato affollato. Anche un’altra grande casa automobilistica, Stellantis, società madre di Chrysler, Fiat e Peugeot, ha investito in una società cinese chiamata Leap Motor, per ottenere l’accesso alla sua tecnologia per i veicoli elettrici.

Volkswagen ha affermato che i veicoli che utilizzano il software sviluppato dalla nuova joint venture saranno in vendita nella seconda metà del decennio. Qualsiasi marchio Volkswagen, compresi Audi e Porsche, potrebbe utilizzare la tecnologia, ha affermato Blume. Anche Scout, il marchio americano di fuoristrada che la VW sta rilanciando in uno stabilimento in costruzione nella Carolina del Sud, potrebbe utilizzare il software.

Ma Volkswagen e Rivian continueranno a commercializzare le loro auto separatamente.