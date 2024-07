Volo Delta dirottato su New York dopo che ai passeggeri è stato servito cibo avariato

Un volo Delta da Detroit ad Amsterdam è stato dirottato all’aeroporto Kennedy di New York dopo che ai passeggeri era stato servito cibo avariato

NEW YORK – Mercoledì un volo da Detroit ad Amsterdam è stato dirottato all’aeroporto Kennedy di New York dopo che ai passeggeri era stato servito cibo avariato, hanno detto funzionari di Delta Air Lines.

Un portavoce di Delta ha dichiarato in un comunicato che il volo è partito da Detroit martedì intorno alle 23 ed è atterrato a New York alle 4 del mattino “dopo aver riferito che parte del servizio pasti fornito nella cabina principale a bordo era rovinato”.

Un portavoce dell’Autorità Portuale di New York e New Jersey, che gestisce l’aeroporto, ha detto che 14 dei 277 passeggeri dell’aereo, oltre a dieci membri dell’equipaggio, sono stati curati dal personale medico quando l’aereo è atterrato. Nessuno di loro ha avuto bisogno del ricovero ospedaliero.

Il numero totale di persone che hanno mangiato cibo avariato non è ancora chiaro.

Delta ha detto che indagherà sull’incidente.

“Questo non è il servizio per cui Delta è conosciuta e ci scusiamo sinceramente con i nostri clienti per l’inconveniente e i ritardi dei loro voli”, ha detto un portavoce di Delta.

L’Autorità Portuale ha affermato che ai passeggeri sono state fornite camere d’albergo e che tutte le camere saranno riprenotate per continuare il viaggio verso le loro destinazioni.