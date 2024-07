Volo United Airlines dirottato per “rischio biologico”: “L’equipaggio vomita”

Un volo della United Airlines è stato dirottato dopo che un “rischio biologico” a bordo ha causato il vomito ai membri dell’equipaggio e ha spinto i passeggeri a chiedere mascherine.

Il volo 2477 era diretto a Boston dall’aeroporto intercontinentale George Bush di Houston domenica mattina, ma è stato costretto ad atterrare presto a Washington, DC, in modo che l’aereo potesse essere sottoposto a una “pulizia profonda” dopo che un passeggero si era ammalato, ha detto United al Washington Post.

La situazione era così grave che i membri dell’equipaggio e le altre persone a bordo iniziarono a sentirsi male, spingendo i piloti a chiedere che l’aereo venisse dirottato. Secondo il traffico radio del pilota.

Un membro dell’equipaggio è stato sentito dire in una registrazione audio del volo: “Ho parlato con i membri dell’equipaggio e sembra che la situazione lì sia molto grave. I membri dell’equipaggio vomitavano e i passeggeri ovunque chiedevano mascherine”.







I rapporti affermavano che anche i membri dell’equipaggio a bordo erano malati a causa dell’incidente. Reuters







L’aereo è atterrato in sicurezza all’aeroporto di Washington Dulles ma era diretto a Boston da Houston.

“Dato che si tratta di questo tipo di rischio biologico, penso che dobbiamo riportare questo aereo sulla Terra il più rapidamente possibile”, hanno aggiunto.

L’aereo è atterrato in sicurezza all’aeroporto di Washington Dulles, dove nessuno dei 155 passeggeri dell’aereo o dei sei membri dell’equipaggio ha avuto bisogno di assistenza medica.

“L’aereo è attualmente sottoposto a una pulizia profonda e stiamo lavorando per indirizzare presto i clienti a Boston”, ha affermato la compagnia aerea.

Questa è una storia in via di sviluppo. Si prega di controllare nuovamente per gli aggiornamenti.