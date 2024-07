Walmart intende aprire cinque centri di distribuzione automatizzati

Walmart è la più grande azienda alimentare della nazione, ma sta modernizzando la sua catena di fornitura per stare al passo con i clienti che ritirano sempre più gli ordini nei parcheggi o richiedono la consegna di generi alimentari a domicilio. Il ritiro e la consegna in negozio hanno favorito i guadagni dell’e-commerce dell’azienda del 22% negli Stati Uniti nell’ultimo trimestre.

Il rivenditore ha automatizzato le strutture della catena di approvvigionamento in tutto il Paese, compresi i centri di distribuzione che gestiscono articoli stabili e centri logistici che aiutano a imballare e spedire gli ordini online. L’automazione, insieme alle attività a margine più elevato come la pubblicità, è una delle ragioni principali per cui il CEO Doug McMillon ha dichiarato nell’aprile 2023 che Walmart avrebbe aumentato i suoi profitti più rapidamente delle vendite nei prossimi cinque anni.

In un’intervista con la CNBC, Dave Gogina, vicepresidente esecutivo della catena di fornitura di Walmart, ha affermato che le strutture automatizzate forniscono all’azienda un quadro più accurato del suo inventario e le consentono di consegnare la spesa ai negozi più velocemente.

“Sappiamo cosa abbiamo, in quale quantità e dove si trova, tutto quasi in tempo reale. E lo sappiamo con un livello di efficienza molto migliore di quello che eravamo in grado di ottenere attraverso processi manuali o software legacy”, ha disse.

Ha affermato che ciò consente a Walmart di operare in modo più efficiente in termini di costi prevedendo meglio la domanda e riducendo i soldi spesi per le “scorte buffer”, che sono prodotti extra conservati nel magazzino o nel retro del negozio per evitare di esaurirsi completamente.

Le strutture ad alta tecnologia consentono anche una maggiore densità. Ciascun centro di distribuzione ha il doppio della capacità di magazzino e può gestire più del doppio del volume di un luogo tradizionale, ha affermato Gogina.

L’automazione sta determinando un aumento della spesa in Walmart. La società ha affermato che le sue spese in conto capitale per quest’anno oscilleranno tra il 3% e il 3,5% delle vendite nette, il che equivale a circa 22 miliardi di dollari in base al punto medio delle sue aspettative. Il totale, che include l’automazione ampliata e centinaia di riprogettazioni di negozi, supera i 12 miliardi di dollari che Walmart ha storicamente speso ogni anno in spese in conto capitale negli ultimi anni.

Walmart ha affermato che entro l’inizio del 2026 circa due terzi dei suoi negozi lo saranno Il servizio sarà fornito attraverso un qualche tipo di automazione e circa il 55% del volume del centro di distribuzione verrà spostato attraverso strutture automatizzate. Per allora, il costo unitario medio potrebbe migliorare di circa il 20%, ha affermato il rivenditore.