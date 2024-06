Warren Buffett cambia il suo testamento e rivela cosa accadrà ai suoi soldi dopo la morte

Warren Buffett ha rivisto i suoi piani per la sua enorme fortuna dopo la sua morte. Il signor Buffett, 93 anni, presidente di Berkshire Hathaway, ha rivelato a… giornale di Wall Street Ha riscritto il suo testamento e non continuerà le donazioni alla Fondazione Bill & Melinda Gates dopo la sua morte. Destinerà invece la sua fortuna a un nuovo fondo di beneficenza gestito dai suoi tre figli.

“La Fondazione Gates non avrà soldi dopo la mia morte”, ha detto Buffett al giornale.

Il signor Buffett ha dichiarato di aver cambiato più volte il suo testamento e che i recenti cambiamenti sono stati guidati dalla sua fiducia nei valori dei suoi figli e dalla sua capacità di distribuire adeguatamente la sua ricchezza. Ciascuno dei suoi figli ha un’organizzazione di beneficenza.

“Mi sento molto bene riguardo ai valori dei miei tre figli e ho fiducia al 100% nel modo in cui faranno le cose”, ha detto Buffett.

In precedenza, Buffett ha dichiarato che oltre il 99% del suo patrimonio è destinato a scopi di beneficenza dalla Fondazione Bill & Melinda Gates e da quattro enti di beneficenza legati alla famiglia: la Fondazione Susan Thompson Buffett, la Fondazione Sherwood e la Fondazione Howard G. Buffett. e la Fondazione Novo.

Per ora, sembra che Buffett continuerà a fare donazioni alla Fondazione Gates durante la sua vita.

Berkshire Hathaway ha annunciato venerdì che Buffett sta convertendo circa 9.000 azioni di Classe A in oltre 13 milioni di azioni di Classe B. Circa 9,3 milioni di azioni saranno assegnate alla Fondazione Bill & Melinda Gates, mentre il resto sarà distribuito ai quattro enti di beneficenza di proprietà della famiglia Buffett.

“Warren Buffett è stato estremamente generoso con la Fondazione Gates attraverso più di 18 anni di contributi e consigli”, ha detto alla CNN Mark Suzman, amministratore delegato della fondazione. “Siamo estremamente grati per il suo recente dono e per i suoi contributi per un totale di circa 43 miliardi di dollari al nostro lavoro”. (Melinda ha annunciato a maggio che avrebbe lasciato l’organizzazione e che il suo ultimo giorno sarebbe stato il 7 giugno, sebbene l’organizzazione non abbia ancora cambiato nome.)

L’anno scorso, Buffett ha donato circa 870 milioni di dollari ai quattro enti di beneficenza della sua famiglia e circa 750 milioni di dollari nel 2022.

A seguito di queste donazioni appena annunciate, Buffett possiede 207.963 azioni Berkshire Hathaway di Classe A e 2.586 azioni di Classe B, per un valore totale di circa 128 miliardi di dollari.