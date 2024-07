Webb scopre antiche galassie che sfidano ogni spiegazione

NASA‘S Telescopio spaziale James Webb Ha rivelato oggetti misteriosi nell’universo primordiale che sfidano le attuali teorie sulle galassie e sui pianeti massicci. Buco nero sviluppo.

Questi oggetti contengono stelle antiche e buchi neri massicci, molto più grandi del previsto, indicando una forma rapida e non convenzionale di formazione iniziale delle galassie. I risultati evidenziano discrepanze significative con i modelli attuali e le proprietà uniche degli oggetti indicano una complessa storia cosmica iniziale.

Una straordinaria scoperta all’inizio dell’universo

Una recente scoperta del James Webb Space Telescope della NASA ha confermato che gli oggetti luminosi estremamente rossi precedentemente rilevati nell’universo primordiale mettono in discussione le idee di lunga data sulle origini e l’evoluzione delle galassie e dei loro buchi neri supermassicci.

Guidato da ricercatori della Penn State e utilizzando lo strumento NIRSpec sul JWST nell’ambito dell’indagine RUBIES, il team internazionale ha identificato tre oggetti misteriosi risalenti a 600-800 milioni di anni fa. la grande esplosioneIn un’epoca in cui l’universo aveva solo il 5% della sua età attuale. Hanno annunciato la scoperta il 27 giugno sulla rivista Lettere del diario astrofisico.

Gli scienziati hanno analizzato le misurazioni spettroscopiche, ovvero l’intensità delle diverse lunghezze d’onda della luce emessa dagli oggetti. La loro analisi ha trovato tracce di stelle “vecchie”, vecchie di centinaia di milioni di anni, molto più vecchie di quanto previsto in un universo giovane.

Scoperte inaspettate nell’evoluzione galattica

I ricercatori hanno affermato di essere rimasti sorpresi anche nello scoprire segni di buchi neri supermassicci negli stessi oggetti, che secondo loro sono da 100 a 1.000 volte più massicci del buco nero supermassiccio della nostra galassia. via LatteaNon si prevede che nulla di tutto ciò accada negli attuali modelli di crescita delle galassie e di formazione di buchi neri supermassicci, che prevedono che le galassie e i loro buchi neri crescano insieme nel corso di miliardi di anni di storia dell’universo.

“Abbiamo confermato che questi oggetti sembrano essere pieni di stelle antiche – vecchie di centinaia di milioni di anni – in un universo che ha solo 600-800 milioni di anni”, ha detto Bingyi Wang, ricercatore post-dottorato presso la Penn State e autore principale dello studio. “Questi oggetti detengono il record per le tracce più antiche dell’antica luce stellare”. “È stato del tutto inaspettato trovare stelle antiche in un universo così giovane. I modelli standard di cosmologia e formazione delle galassie hanno avuto un successo incredibile, tuttavia, questi oggetti luminosi non si adattano comodamente a queste teorie.”

I ricercatori hanno scoperto per la prima volta gli enormi oggetti nel luglio 2022, quando è stato rilasciato il set di dati iniziale di JWST. Il team ha pubblicato un documento di ricerca in natura Diversi mesi dopo, l’esistenza di queste cose fu annunciata.

Sfide nell’osservazione cosmica

All’epoca, i ricercatori sospettavano che questi oggetti fossero galassie, ma hanno proseguito la loro analisi prendendo spettri per comprendere meglio le reali distanze degli oggetti, così come le sorgenti che alimentano la loro massiccia luce.

I ricercatori hanno poi utilizzato i nuovi dati per tracciare un quadro più chiaro di come appaiono le galassie e di cosa c’è al loro interno. Non solo il team ha confermato che queste galassie erano in realtà galassie vicine all’inizio dei tempi, ma ha anche trovato prove di buchi neri sorprendentemente massicci e di una popolazione di stelle sorprendentemente antica.

“È molto sconcertante”, ha detto Joel Lyga, assistente professore di astronomia e astrofisica alla Penn State e coautore dei due articoli. “Puoi far sì che questo si adatti in modo scomodo al nostro attuale modello dell’universo, ma solo se ne evochiamo qualcuno formazioni strane e pazzesche all’inizio del Tempo Questa è, senza dubbio, la collezione di oggetti più insolita e interessante che abbia mai visto nella mia carriera.”

Segreti di antiche strutture galattiche

Il telescopio James Webb è dotato di sensori a infrarossi in grado di rilevare la luce emessa dalle stelle e dalle galassie più antiche. Lega ha affermato che questo telescopio permette agli scienziati di vedere cosa è accaduto nel passato circa 13,5 miliardi di anni fa, cioè vicino all’inizio dell’universo come lo conosciamo.

Una sfida nell’analizzare la luce antica è che può essere difficile distinguere tra i tipi di oggetti che potrebbero aver emesso la luce. Nel caso di questi primi oggetti, hanno chiare caratteristiche sia dei buchi neri massicci che delle stelle antiche. Tuttavia, ha spiegato Wang, non è ancora chiaro quanta della luce osservata provenga da ciascuna di esse, il che significa che potrebbero trattarsi di galassie primordiali inaspettatamente antiche, ancora più massicce della Via Lattea e formatesi molto prima di quanto previsto dai modelli ci saranno più galassie di massa normale con buchi neri “super massicci”, da 100 a 1.000 volte più grandi di una galassia del genere oggi.

“Distinguere tra la luce emessa dalla materia che cade in un buco nero e la luce emessa dalle stelle in questi oggetti piccoli e distanti è molto difficile”, ha detto Wang “Non essere in grado di distinguere nell’attuale set di dati lascia molto spazio interpretazione di questi oggetti interessanti Francamente, è “È emozionante che gran parte di questo mistero rimanga irrisolto”.

A parte la loro massa ed età inspiegabili, se parte della luce proviene da buchi neri supermassicci, allora non sono normali buchi neri supermassicci. Producono molti più fotoni ultravioletti del previsto e oggetti simili studiati con altri strumenti non hanno le caratteristiche dei buchi neri supermassicci, come la polvere calda e l’emissione di raggi X luminosi. Ma forse la cosa più sorprendente, dicono i ricercatori, è quanto sia grande.

“I buchi neri supermassicci sono solitamente associati alle galassie”, ha detto Lyja, “crescono insieme e attraversano tutte le principali esperienze di vita insieme, ma qui abbiamo un buco nero adulto che vive all’interno di quella che dovrebbe essere una piccola galassia non ha davvero senso, perché queste cose “Bisogna crescere insieme, o almeno questo è quello che pensavamo.”

I ricercatori sono rimasti sconcertati anche dalle dimensioni estremamente ridotte di questi sistemi, che hanno un diametro di solo poche centinaia di anni luce, quasi mille volte più piccoli della nostra Via Lattea. Il numero di stelle in questi sistemi è approssimativamente uguale al numero di stelle nella nostra Via Lattea – il numero di stelle in questi sistemi varia da dieci miliardi a trilioni di stelle – ma sono confinati in un volume circa mille volte più piccolo rispetto alla Via Lattea.

Leija ha spiegato che se prendessimo la Via Lattea e la comprimessimo alle dimensioni delle galassie che abbiamo trovato, la stella più vicina si troverebbe approssimativamente nel nostro sistema solare. Per quanto riguarda il buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea, che dista circa 26.000 anni luce, sarà a soli 26 anni luce dalla Terra e sarà visibile nel cielo come una gigantesca colonna di luce. .

“Queste prime galassie erano piene di stelle – stelle che devono essersi formate in un modo che non avevamo mai visto prima, in condizioni che non ci saremmo mai aspettati, durante un periodo in cui non ci saremmo mai aspettati di vederle”, ha detto Lyja. Per qualche ragione, l’universo ha smesso di produrre cose del genere dopo solo pochi miliardi di anni. “È unico nell’universo primordiale.”

I ricercatori sperano di proseguire con ulteriori osservazioni, che secondo loro potrebbero aiutare a spiegare alcuni dei misteri degli oggetti. Hanno in programma di acquisire spettri più profondi puntando il telescopio verso gli oggetti per lunghi periodi di tempo, il che aiuterà a districare le emissioni delle stelle e di un possibile buco nero supermassiccio identificando specifiche firme di assorbimento che potrebbero essere presenti in ciascuno.

“C’è un altro modo in cui possiamo fare una svolta, e questa è l’idea giusta”, ha detto la Lega. “Abbiamo tutti questi pezzi del puzzle e possono essere risolti solo se ignoriamo il fatto che alcuni di essi potrebbero rompersi. Questo problema è risolvibile con un colpo di genio che finora è sfuggito a noi, a tutti i nostri colleghi e all’intero scientifico Comunità.”

Wang e Lija hanno ricevuto finanziamenti dal Public Observers Program della NASA. La ricerca è stata sostenuta anche dall’International Space Science Institute di Berna. Il lavoro si basa in parte su osservazioni effettuate utilizzando il telescopio spaziale James Webb della NASA, dell’Agenzia spaziale europea e dell’Agenzia spaziale canadese. I calcoli necessari per la ricerca sono stati eseguiti sul supercomputer Rohr dell’Institute for Computing and Data Science della Penn State University.

