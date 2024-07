Wimbledon 2024: Carlos Alcaraz affronta Novak Djokovic nella rivincita della finale del 2023

CNN

È la rivincita che gli appassionati di tennis stavano aspettando.

Carlos Alcaraz Cercando di difendersi Wimbledon Il titolo del singolare maschile è domenica quando affronterà il sette volte campione Novak Djokovic.

La coppia ha combattuto un epico thriller in cinque set nel 2023, con Alcaraz che alla fine ha vinto 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6, 6-4 in una partita durata quasi cinque ore.

Entrambi i giocatori hanno vinto un Grande Slam da quella memorabile finale, e ora sono a una vittoria dal poter aggiungere al conteggio di Alcaraz. Alcaraz è diventato tre volte campione del Grande Slam dopo aver vinto gli Open di Francia il mese scorso, mentre Djokovic è uguale a Margaret Court nel numero di titoli del Grande Slam di tutti i tempi, con 24 titoli.

La partita finale inizierà domenica 14 luglio alle 9:00, ora orientale, presso il famoso campo centrale di Wimbledon.

I fan possono seguire l’azione su ESPN, nonché su ESPN.com e ESPN+.

Djokovic arriva alla finale come il più fresco dei giocatori, avendo trascorso meno tempo in campo di Alcarras, e perdendo facilmente nei quarti di finale dopo il ritiro della nona testa di serie Alex de Minaur.

Ha partecipato al Gruppo D solo due volte – per mano di Jacob Fearnley al secondo turno e di Alex Popyrin al terzo – e sembra che stia ripetendo lo stesso livello che lo ha visto vincere la coppa del singolare maschile in sette occasioni precedenti.

John Walton/Agenzia di stampa palestinese/Associated Press Venerdì Novak Djokovic affronterà Lorenzo Muzzetti in semifinale.

Tutto questo ha quasi del miracoloso considerando che qualche settimana fa è stato operato al ginocchio.

Il numero due del mondo ha riportato una lesione al menisco durante la vittoria al quarto turno del Roland Garros contro Francisco Cerondolo ed è stato costretto a ritirarsi dal torneo, cedendo la sua posizione in testa alla classifica a Jannik Sinner dopo essere diventato il giocatore più anziano di sempre mantenere la posizione di numero uno al mondo prima da quest’anno.

Ha subito un intervento chirurgico all’inizio di giugno ed è tornato in azione nell’SW19, nonostante le speculazioni iniziali secondo cui avrebbe saltato il torneo di cui è diventato sinonimo.

Il 37enne ha immediatamente dissipato le preoccupazioni sugli infortuni e ha giocato alcune delle sue migliori partite in quella che finora è stata una stagione straordinariamente difficile: domenica segnerà la prima partita ufficiale di Djokovic. Prima finale nel 2024.

Avrà l’opportunità di eguagliare il record di Roger Federer di vincere otto titoli di Wimbledon e diventare l’unico detentore del record per i titoli più importanti.

A ostacolarlo c’è Alcaraz, che lo scorso anno ha posto fine alla serie di 46 partite di imbattibilità di Novak Djokovic sul campo centrale, durata un decennio.

“È uno dei più grandi giocatori ventunenni di tutti i tempi e vedremo molto di più da lui in futuro, senza dubbio.” Djokovic ha detto alla BBC: Alla domanda sul suo avversario dopo la semifinale contro Lorenzo Muzzetti.

“Vincerà molti Slam, ma spero che non accada in due giorni. Potrà farlo quando mi ritirerò.

“È un giocatore molto completo, quindi avrò bisogno del massimo delle mie capacità per batterlo.”

Questa è stata un’altra stagione di successo per Alcaraz, che continua a ridefinire le aspettative per il giovane giocatore moderno.

Il numero tre del mondo ha vinto il suo quinto titolo Masters 1000 a marzo, mantenendo il titolo a Indian Wells e sconfiggendo Alexander Zverev in un estenuante incontro di cinque set per vincere il suo primo titolo agli Open di Francia a giugno.

Tuttavia, a volte sembrava che non fosse al suo meglio a Wimbledon quest’anno.

Le sue partite nel primo e nel secondo turno rispettivamente contro Marc Lagal e Aleksandar Vukic sono state le uniche due partite che ha vinto in due set, ed è stato costretto ad andare ai playoff contro l’americano Frances Tiafoe nel turno successivo.

Sono seguiti gli scontri in quattro set con Ugo Humbert e Tommy Paul prima dello scontro in semifinale con l’ex numero uno del mondo Daniil Medvedev. Alcaraz ha commesso una serie di errori insoliti nel corso della partita, ma ha potuto contare sulla sua straordinaria capacità di colpire per vincere ancora in quattro set.

Clive Brunskill/Getty Images Venerdì l'Alcaraz affronterà Medvedev nella semifinale.

“Ho iniziato la partita molto nervoso”, ha detto dopo la partita. “Daniel aveva il controllo della partita e ha giocato un ottimo tennis. È stato difficile per me”.

“Mi sento come se non fossi più nuovo e so come mi sentirò prima della finale. Mi sono già trovato in questa situazione. Cercherò di fare le cose che ho fatto bene l’anno scorso e cercare di essere migliore e provare a fare le cose che sono andate bene.”

Dovrà essere al meglio per sconfiggere nuovamente Djokovic e pareggiare i conti. Serie di scontri diretti Tra i due, il serbo attualmente conduce 3-2 dopo aver vinto il Cincinnati Masters e le ATP Finals nel 2023.

Ma Alcaraz è ancora imbattuto in tre finali del Grande Slam e ha un record impressionante di 14 vittorie e 4 sconfitte nelle finali ATP nonostante abbia ancora 21 anni. Se vincerà la finale domenica, diventerà il sesto giocatore a vincere sia Wimbledon che Roland Garros nella stessa stagione, conosciuta come il “Campionato della Manica”.

La vittoria potrebbe anche segnare l’inizio della gioia di domenica per gli abitanti della Spagna, nativa di Alcaraz, la cui nazionale di calcio affronterà l’Inghilterra nella finale di Euro 2024 più tardi nel corso della giornata.

“Domenica sarà una bella giornata per il popolo spagnolo”, ha scherzato Alcaraz con i tifosi dopo la semifinale.