Xbox Game Pass si è interrotto: aggiornamenti in tempo reale sull’interruzione

A partire da sabato mattina, la pagina di stato di Xbox rimane rossa, indicando che il negozio e gli abbonamenti di Game Pass stanno subendo una grave interruzione. I giochi disponibili su Game Pass potrebbero non essere disponibili online oppure potrebbero mancare alcuni dettagli su alcuni titoli. Poco dopo le 8:30 ET, il team ha pubblicato un aggiornamento sullo stato affermando che “ci vuole più tempo del previsto” per risolvere il problema. Nessun nuovo aggiornamento è stato pubblicato sulla Xbox ufficiale Per le persone interessate, è ancora in sospeso se vedremo una soluzione entro la fine della settimana.

Alle 17:00 PT, Xbox Game Pass è ancora inattivo. Non abbiamo ricevuto ulteriori notizie da nessun canale ufficiale Microsoft. La pagina di stato di Xbox rimane rossa indicando che Game Pass sta riscontrando una grave interruzione. L’account del supporto Xbox X continua a indirizzare le richieste alla pagina di stato. Abbiamo richiesto maggiori dettagli ai portavoce di Microsoft ma hanno rifiutato di rispondere dopo le nostre e-mail iniziali. Non è ancora chiaro il motivo per cui Game Pass stia riscontrando problemi. L’interruzione di CrowdStrike, come precedentemente ipotizzato, potrebbe essere la causa dei problemi legati all’effetto a cascata. Gli account che tentavano di pagare un abbonamento Game Pass in corso o nuovo hanno riscontrato problemi nell’invio dei pagamenti dal 17 luglio al 19 luglio, nello stesso momento in cui si è verificata l’interruzione di CrowdStrike. Un’altra teoria è che sia legato all’aumento dei prezzi a partire da settembre a causa di un problema di calendario o di orologio che influisce sulla capacità delle persone di rinnovare i propri abbonamenti. Microsoft potrebbe non volere che nessuno acquisti nuovi abbonamenti e mantenga il vecchio prezzo. Ho visto alcuni utenti di X e Reddit affermare che è correlato all’hacking di Modern Warfare 3 di ieri. Non sono riuscito a confermare l’hacking di MW3. Sembra che il gioco o i server fossero affetti da un codice bug chiamato “Detrick Guernsey” che colpiva anche Modern Warfare 2, sebbene il problema riguardasse PC e non Xbox One. READ Aggiornamento finale di Street Fighter 5 con grandi modifiche al credito per il rilascio del 29 marzo

Stiamo ricevendo segnalazioni che, proprio come quando Xbox Live non funzionava, se vai offline, dovresti comunque essere in grado di giocare. Sfortunatamente, questo non aiuta nel caso di giochi acquisiti tramite Game Pass o di alcuni giochi multiplayer, che richiedono l’accesso al servizio. L’interruzione è ancora in corso e per alcune persone siamo quasi a 24 ore senza accesso a Game Pass, il che significa che non hanno potuto godersi i giochi Xbox. La versione PC di Game Pass sembra non essere interessata. Questa settimana è anche piena di giochi multiplayer con il remake di Modern Warfare 3 in uscita su Game Pass e la nuova beta di Valorant in uscita oggi. Inoltre, la settimana scorsa è stato lanciato il tanto atteso College Football 25 di EA e le persone sono ancora alla ricerca di questo eccellente gioco di calcio.

(Credito immagine: Shutterstock) Un portavoce di Microsoft ci ha contattato in merito all’interruzione del Game Pass. Ma sfortunatamente non ci hanno fornito ulteriori dettagli oltre al controllo della pagina di stato. “Stiamo lavorando per risolvere i problemi che alcuni membri potrebbero riscontrare e che influiscono sul rinnovo degli abbonamenti ai giochi. Visita https://xbox.com/status Per ricevere aggiornamenti sullo stato.” Sono le 15:00 del Pacifico e Game Pass presenta ancora problemi. La tempistica della segnalazione di interruzione è stata posticipata alle 17:00 di ieri e la correzione sembra essere in corso. Altrimenti, vediamo che l’interruzione del Game Pass potrebbe essere globale con persone da tutto il mondo che segnalano problemi su Twitter e Reddit.

(Credito immagine: Al Mustaqbal) Nessuno da Xbox ha detto ufficialmente nulla, ma la pagina di stato di Xbox ha ricevuto una piccola modifica che indica che questo problema di Game Pass potrebbe estendersi oltre le 24 ore. READ Un'esplosione a bassa intensità disperde detriti da un satellite russo Sia il problema di accesso che quello di visualizzazione del gioco ora dicono che la prima interruzione è stata segnalata alle 9 di oggi (26 luglio), il che non sembra vero a meno che non considerino i problemi di ieri sera qualcosa di diverso. L’aggiornamento più interessante è che sembra che il problema non verrà risolto fino alle 5:55 di domani (27 luglio). Per le persone colpite, potrebbe essere necessario attendere la notte.

(Credito immagine: Shutterstock) Su Reddit, afferma un utente Reddit Ho parlato con il team di supporto Xbox che afferma di stare lavorando per risolvere il problema. Hanno dichiarato che verrà inviata un’e-mail contenente istruzioni e informazioni su come risolvere il problema del rinnovo dell’abbonamento. Abbiamo contattato Xbox per un commento e aggiorneremo se rispondono. Tuttavia, durante la recente interruzione, nessuno da Xbox era disposto a fornire una risposta, quindi non ce ne aspettiamo una neanche questa volta. Attualmente, l’interruzione del Game Pass è in corso da circa 20 ore.

Vedo speculazioni da parte dei giocatori Xbox secondo cui sembra correlato all’imminente aumento di prezzo di Game Pass. Tuttavia, questo aumento non dovrebbe ufficialmente entrare in vigore fino al 12 settembre Utenti Reddit e X-user Affermano che il supporto Xbox ha dovuto annullare e rinnovare i propri abbonamenti, ma lo stanno facendo al prezzo più alto di $ 19,99 invece del costo attuale di $ 16,99. L’utente Reddit Knaught ha detto: “Sì, ho appena finito il supporto online. Ero 107esimo in fila, ho aspettato circa un’ora. Poi un’altra ora per risolvere il problema. Hanno annullato l’iscrizione e mi hanno iscritto di nuovo. Il tutto è stato molto doloroso. E ora il mio giorno di paga mensile è stato cambiato dove voglio che cada nel mese. È difficile credere quanto sia stupida tutta questa faccenda a causa degli avidi aumenti dei prezzi. Durante il supporto, ho detto loro che era ridicolo che non lo riconoscessero problema agli utenti e più tardi nella conversazione mi ha assicurato che avrebbero riconosciuto il problema. Ora mi hanno addebitato $ 16,99 per il mese e mi hanno dato alcuni crediti Xbox, quindi la fattura successiva sarebbe stata di $ 18,99 e sarebbe stata solo di $ 16,99.” READ Lost Ark non aumenterà la capacità del server di Europe Central • Eurogamer.net Una schermata di errore di cui continuiamo a vedere screenshot è correlata a un’estensione Game Pass con l’errore che dice ai giocatori “Lo possiedi già”. Potrebbe essere correlato a un tentativo di rollover aumentando il prezzo e al sistema che lo blocca, ma questa è solo speculazione. Game Pass sta ancora riscontrando una sorta di interruzione.

(Credito immagine: Shutterstock) Mancano solo pochi giorni alla grave interruzione del servizio Crowdstrike che colpirà aziende e agenzie governative in tutto il mondo. Alcuni utenti di Reddit stanno ipotizzando se il crash di Crowdstrike abbia o meno un effetto ritardato sui sistemi Xbox. Questo potrebbe non essere il motivo, poiché il problema Crowdstrike è stato risolto all’inizio di questa settimana. Tuttavia, il problema deve essere correlato all’orologio o al calendario del sistema Game Pass. Diversi rapporti I dati hanno mostrato che gli account i cui abbonamenti sono scaduti tra il 17 e il 19 luglio sono rimasti bloccati in attesa del pagamento da allora. L’interruzione di Crowdstrike è iniziata il 19 luglio.