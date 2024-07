Xi si impegna a riorganizzare le finanze pubbliche cinesi e ad aiutare le regioni fortemente indebitate

(Bloomberg) – Il presidente cinese Xi Jinping ha svelato ampi piani per sostenere le finanze dei governi locali cinesi carichi di debiti, mentre il Partito Comunista al potere ha annunciato un progetto a lungo termine per la seconda economia mondiale che ha offerto poche sorprese di rilievo.

I più letti da Bloomberg

In un incontro chiave, il massimo leader cinese ha presentato un piano d’azione che comprende misure per risolvere la crisi del debito che affliggono le autorità regionali in una risoluzione lunga circa 22.200 caratteri e pubblicata domenica dall’agenzia ufficiale di stampa Xinhua. Questi piani – già riportati dai media ufficiali – erano incentrati sul trasferimento di maggiori entrate dalle casse centrali a quelle locali, ad esempio consentendo ai governi regionali di ricevere una quota maggiore dell’imposta sui consumi.

Ding Shuang, capo economista per la Grande Cina e l’Asia settentrionale presso Standard Chartered, ha affermato che le proposte di Xi rappresentano “la terza grande riforma fiscale e fiscale” nella storia recente. Ha sottolineato l’iniziativa del 1994 di aumentare la quota di entrate dei governi centrali a scapito delle autorità regionali, e una serie di decisioni a partire dal 2013 che hanno consentito alle località di emettere obbligazioni per conto proprio, come altri importanti cambiamenti.

“Le entrate del governo centrale erano fissate a un livello molto elevato, e ora vengono adeguate”, ha detto Deng riferendosi al quadro stabilito sotto l’allora presidente Jiang Zemin. Ha aggiunto che i cambiamenti “allevieranno lo squilibrio tra le responsabilità di spesa e di reddito dei governi centrale e locale”.

Lo yuan ha visto pochi cambiamenti nelle prime negoziazioni di lunedì mentre gli investitori hanno digerito l’intera dichiarazione della sessione e il taglio a sorpresa dei tassi di interesse a breve termine. Politiche più specifiche potrebbero essere svelate alla fine di questo mese in una riunione del Politburo di 24 membri incentrata sulle politiche economiche per l’anno a luglio.

Il terzo plenum di quattro giorni a Pechino è stato il primo incontro incentrato sulle riforme del Comitato Centrale presieduto da Xi da quando si è assicurato un terzo mandato al potere che sfidava i precedenti. Circa 400 alti funzionari hanno sostenuto la sua visione di una produzione avanzata per spingere l’economia cinese da 17mila miliardi di dollari, segnalando che non vi sono grandi cambiamenti nei suoi piani radicali.

Xi ha utilizzato questo incontro per l’ultima volta per delineare la riforma economica nel 2013, quando i leader si sono impegnati a svolgere un “ruolo decisivo” per i mercati, stimolando le speranze per politiche più liberali in futuro. Da allora, il leader supremo ha chiaramente affermato la sua visione di un maggiore controllo statale dell’economia e la sua intenzione di svezzare la nazione dai cicli di espansione e contrazione del debito. La decisione riflette questo, agendo come un’affermazione della sua visione a lungo termine.

La storia continua

“La leadership cinese è chiaramente molto soddisfatta del suo modello di crescita incentrato sull’offerta, indipendentemente dalle lamentele del resto del mondo”, ha affermato Alicia Garcia Herrero, capo economista per l’Asia-Pacifico presso Natixis. “Forse la ragione risiede nell’urgenza con cui Xi Jinping vuole che il ping della Cina riduca la sua dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti e raggiunga l’autosufficienza.

Ma Xi sembra stia modificando le politiche per affrontare i rischi. I funzionari sono sotto pressione per risolvere la crisi del debito nascosto da 66mila miliardi di yuan (9,1mila miliardi di dollari) che affligge i governi locali e riequilibrare l’economia, mentre i leader di Stati Uniti ed Europa accusano Pechino di utilizzare le esportazioni per compensare la debole domanda interna. Assegnare una quota maggiore dell’imposta sui consumi alle regioni potrebbe risolvere entrambi i problemi incentivando i funzionari ad aumentare la spesa dei consumatori e fornendo loro un nuovo flusso di finanziamenti.

Sebbene i dettagli su come attuare questa politica non siano stati menzionati nella decisione globale, l’imposizione di tasse aggiuntive sui beni soffocerebbe ulteriormente il morale dei consumatori, poiché la stagnazione del mercato immobiliare incide sulla riserva di ricchezza di base dei cittadini. Il mese scorso le vendite al dettaglio sono aumentate al ritmo più lento da dicembre 2022, poiché i dati sulla crescita della Cina nel secondo trimestre sono stati inferiori alle aspettative.

I funzionari si sono inoltre impegnati a dare alle amministrazioni cittadine maggiore autonomia nella regolamentazione dei mercati immobiliari locali, in linea con le politiche adottate negli ultimi due anni che hanno consentito alle regioni di arginare meglio il rallentamento del mercato immobiliare. Si sono anche impegnati a costruire più alloggi sovvenzionati, nonché a riformare il modello di prevendita, che ha impedito ai costruttori di consegnare milioni di case per le quali i residenti avevano già pagato.

In una spiegazione separata, il leader più potente della Cina dai tempi di Mao Zedong ha affermato che la sicurezza nazionale è diventata “più importante” durante la conferenza di quattro giorni, suggerendo la sua superiorità sull’economia. Tuttavia, la risoluzione ufficiale affermava che Pechino si sarebbe impegnata a “raggiungere interazioni positive” tra sviluppo e sicurezza.

I funzionari hanno anche sottolineato una potenziale espansione dell’architettura di sorveglianza di Pechino e si sono impegnati a “esplorare e istituire un meccanismo unificato di gestione della popolazione nazionale”. Questo è stato il primo utilizzo di questa frase da parte dei dirigenti senior.

“L’attenzione di Xi sulla sicurezza dimostra che lo sviluppo riguarda in ultima analisi la protezione della sicurezza nazionale”, ha affermato Alfred Wu, professore associato presso la Lee Kuan Yew School of Public Policy dell’Università Nazionale di Singapore.

La promozione dello “sviluppo di alta qualità” era prevedibilmente uno dei punti salienti del rapporto – uno slogan vago spesso interpretato per enfatizzare la qualità della crescita economica piuttosto che il suo ritmo. Questo slogan si concentra sulle ambizioni di Xi di far avanzare l’economia cinese risalendo la catena del valore attraverso l’innovazione tecnologica, come le auto elettriche e i pannelli solari.

La sessione plenaria ha invitato le aziende private a intensificare la loro partecipazione ai grandi progetti tecnologici nazionali e si è impegnata ad “aprire alle aziende private le principali infrastrutture nazionali per la ricerca scientifica”. Secondo Bloomberg Economics, questo appello esplicito alla partecipazione del settore privato ha aperto nuovi orizzonti e ha rafforzato il ruolo delle aziende private.

La Cina si è inoltre impegnata a migliorare le politiche per lo sviluppo di settori quali l’intelligenza artificiale, i nuovi materiali e la tecnologia quantistica. La nazione si è impegnata a sviluppare catene di approvvigionamento più controllabili in settori quali i circuiti integrati e i materiali avanzati.

Lo sviluppo di chip e intelligenza artificiale è una componente chiave della visione più ampia di Pechino di sostituire la tecnologia degli Stati Uniti, che cercano sempre più di isolare la Cina. Gli economisti hanno elencato l’autosufficienza tecnologica tra le tre principali questioni economiche che i leader cinesi devono affrontare nel medio e lungo termine.

“Credo che la terza sessione plenaria non abbia cambiato gli obiettivi politici del governo, ma abbia introdotto nuove misure per raggiungerli”, ha affermato Qiu Zhang, presidente e capo economista di Penpoint Asset Management.

–Con l’assistenza di Jessica Sui, Cormac Mullen, James Major, Yujing Liu, Lucille Liu, Josh Xiao, Tian Ying e Alan Wong.

(Aggiornamenti con maggiori dettagli e voti degli analisti.)

I più letti da Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P