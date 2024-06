YouTube sta testando un nuovo tipo di annunci non ignorabili

YouTube sembra andare avanti È una lunga guerra contro gli ad blocker questa settimana. Il creatore di SponsorBlock, un blocco degli annunci in blocco, ha pubblicato un twittare Mercoledì si afferma che YouTube sta sperimentando l’iniezione di annunci lato server. Ciò inserirà gli annunci direttamente nel tuo flusso video, rendendo inutili molti blocchi pubblicitari.

“YouTube sta migliorando le sue prestazioni e affidabilità nella fornitura di contenuti video organici e pubblicitari”, ha detto un portavoce di Google in una dichiarazione inviata via email a Gizmodo, quando gli è stato chiesto se stesse inserendo annunci lato server. “Questo aggiornamento potrebbe comportare esperienze di visualizzazione non ottimali per gli spettatori con blocchi degli annunci installati. I blocchi degli annunci violano i Termini di servizio di YouTube e invitiamo da tempo gli spettatori a supportare i loro creatori preferiti e a consentire la pubblicità su YouTube o a provare YouTube Premium per ottenere un’esperienza senza pubblicità.

La pubblicazione di annunci lato server sembra interessare solo un numero limitato di utenti al momento, ma sembra essere l’ultimo successo di YouTube in… È una lunga guerra contro gli ad blocker. Piace Computer addormentato YouTube ha tradizionalmente effettuato l’iniezione di annunci sul lato client, dove annunci e video arrivano separatamente nell’app desktop o mobile, spiega. Il tuo lettore video è quindi programmato per inserire continuamente annunci. I tradizionali blocchi degli annunci identificano e navigano all’interno di questa programmazione.

Alcuni utenti interessati si sono trasferiti in r/subreddit di YouTube Per lamentarsi della nuova funzionalità. Un Redditor ha affermato di aver ricevuto 90 secondi di annunci non ignorabili Prima di ogni video. Altri su X sono andati a Condividi le loro lamenteleTieni presente che la pubblicità lato server disabilita i controlli di riproduzione all’avvio.

Con la pubblicità lato server, gli annunci vengono inseriti in un video prima che raggiungano l’app desktop o mobile. Ciò interrompe la maggior parte dei blocchi pubblicitari e potrebbe rendere difficile la visione dei video di YouTube se ne hai uno installato. SponsorBlock ha successivamente notato di aver configurato un server per rilevare quando si verificavano annunci pubblicitari sul lato server e Rifiuta le proposte Per prevenire la corruzione del suo database.

Google afferma che questi blocchi pubblicitari sono dannosi per l’ecosistema di YouTube, sostenendo che la maggior parte delle entrate pubblicitarie va ai creatori paganti. Tuttavia, è anche un modo importante per generare entrate da YouTube stesso. In precedenza, Google torturava gli utenti con il blocco degli annunci Rendi i video non riproducibili E mostra una schermata di caricamento che non finisce mai. Ancora una volta, consegnato agli utenti Pronta inamovibile Per disattivare il blocco degli annunci.