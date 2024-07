Zack Wheeler esce presto dalla partita contro i Dodgers per un infortunio alla parte bassa della schiena – NBC Sports Philadelphia

L’interbase di Filadelfia Zach Wheeler non ha lanciato al sesto inning dopo aver lanciato per un walk-off hit nel quinto inning contro i Dodgers martedì sera. La squadra ha annunciato che ha lasciato la partita a causa di un infortunio alla parte bassa della schiena.

Oh, oh.

Ma alla fine della partita, tutti nello spogliatoio di Filadelfia tiravano un sospiro di sollievo, e non solo perché avevano battuto la squadra con il secondo miglior record della National League, 10-1. Sono stati anche fortunati quest’anno perché gli infortuni del prima base Bryce Harper, del battitore designato Kyler Schwarber, dell’esterno Brandon Marsh, della terza base Alec Bohm e di Suarez sono stati meno gravi di quanto inizialmente temuto.

Sono cautamente ottimisti sul fatto che potrebbero essere sopravvissuti a un altro proiettile.

“Abbiamo avuto un lungo deficit nel quarto inning”, ha detto l’allenatore Rob Thompson. “Abbiamo segnato sei punti e poi hanno cambiato un lanciatore. Lui è rimasto fermo a lungo e aveva dolori alla schiena. Quindi siamo riusciti a superare il turno. quinto inning e fallo uscire per precauzione, presumo che inizierà la prossima partita.” Domenica”.

Wheeler è stato un po’ più cauto nella sua autodiagnosi, notando che questo è stato un problema costante nelle sue ultime partenze.

Quando gli è stato chiesto se si aspettava di iniziare l’ultima partita prima della pausa All-Star, ha detto: “Questo è il nostro obiettivo. Cercherò di iniziare la prossima partita. Ultimamente mi ha infastidito un po’ qua e là. Le cose succedono. Ho dovuto solo affrontarlo ed elaborarlo un po’. Dobbiamo solo affrontare la situazione giorno per giorno e vedere come va, andare sul sicuro e partire da lì”.

Il 34enne è diventato il terzo titolare di Filadelfia, unendosi a Ranger Suarez e Aaron Nola, con 10 vittorie. È la prima volta nella storia del club che tre giocatori titolari ottengono una doppia vittoria prima dell’intervallo. Secondo Elias Sports Bureau, i Red Sox e gli Astros lo hanno fatto nel 2018. L’ultima squadra della National League sono stati i Dodgers nel 2014.

La media dei punti guadagnati da Wheeler è 2,70. Ovviamente, mancarlo per un certo periodo di tempo sarebbe una grande perdita, soprattutto per una squadra che include già i veterani Taijuan Walker e Spencer Turnbull nella lista degli infortunati, Michael Mercado ha fatto il suo debutto in major league la scorsa settimana a Chicago e Tyler Phillips lancerà allo stesso modo sabato contro Oakland.

Martedì sera ha eseguito uno shutout con due valide prima che il terzo base dei Dodgers, Cavan Biggio, lanciasse un fuoricampo solista a destra e al centro. Questo è stato seguito da passaggi al battitore designato Shohei Ohtani e al ricevitore Will Smith – gli unici due palloni che ha giocato nella partita – prima che il primo base Freddie Freeman facesse un walk-off, ponendo fine all’inning.

È stato selezionato per la squadra All-Star per la seconda volta nella sua carriera in questa stagione, ma è stato trattenuto dall’apparire in partita perché avrebbe dovuto iniziare domenica.

“È deludente, ma è così”, ha detto. “Non puoi farci niente. Alla fine della tua carriera, è bello (essere nei team All-Star). Ma il mio obiettivo è quello di farlo”. Faccio bene ogni volta. Se lo faccio, speriamo di poter arrivare dove vogliamo essere alla fine dell’anno, ovvero vincere le World Series”.

