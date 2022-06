40 La migliore affettatrice manuale del 2022 – Non acquistare una affettatrice manuale finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore affettatrice manuale? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi affettatrice manuale venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa affettatrice manuale. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Graef h93eu affettatrice manuale, Rosso 149,94 € disponibile 20 new from 147,04€

1 used from 136,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La – Affettatrice H 93 di Graef in pregiato rosso è proprio la cucina giusta per tutti per aggirare la sostenibile con alimenti e sulla lavorazione solida e funzionale design wertlegen.

Questa elegante affettatrice retro è ideale per pane, salumi, formaggi, frutta o verdura e e sul tavolo della colazione, durante la cena, ma anche alla festa buffet fa sempre una bella figura.

La manovella con impugnatura in legno è scorrevoli e sta bene in mano. La ventosa in gomma antiscivolo conferiscono un fisse sempre.

Il lama ondulata 190 mm acciaio inossidabile manuale anche dopo anni di uso tramite qualsiasi taglio ben come attraverso burro. Lo spessore delle fette è facilmente regolabile, da hauchzart fino a 15 mm.

Inoltre permette alla dotazione salvadita anche piccolo taglio bene, ad esempio ravanelli o le estremità in forma di pane e formaggio, consentendoti di condurre ANS rotanti lama.

Affettatrice VOLANO VAN BERKEL B 114 - Lama 31,9 completa di piedistallo - uso professionale o domestico - prodotto originale Made in Italy 8.862,00 € disponibile 2 new from 8.862,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rivive il mito delle storiche Berkel Rosse Serie 1898. Affettatrice a volano B114 per salumeria, adatta a tutti i tipi di salumi. Dotata di lama da 31,9 cm, è costruita in alluminio verniciato con particolari in acciaio inox.

Affettatrice manuale a volano Volano fiorato Costruzione in alluminio Particolari in acciaio inox e cromati Parafetta, piatto raccoglitore, sovrappiatto scorrevole in acciaio inox Piedini montabili in due diverse configurazioni Colori: rosso

Funzionale e facile da pulire Sistema di avanzamento e di ritorno rapido del piatto Affilatoio incorporato Sistema di regolazione dello spessore fetta con avanzamento decimale Parafetta, piatto raccoglitore, sovrappiatto scorrevole e affilatoio facilmente asportabili per la pulizia Anello di protezione lama a 360°

Piedistallo B114 La bellezza merita un piedistallo. Un elemento raffinato che esalta tutta l’eleganza della storica affettatrice a volano. Il colore del piedistallo è in abbinato al colore dell'affettatrice scelta. Alcuni particolari potrebbero essere differenti da quanto mostrato in foto

Scheda tecnica: Capacità di taglio (circolare) 215 mm Massimo spessore fetta 1,5 mm Capacità di taglio (rettangolare) 280 x 215h mm Diametro lama 319 mm Peso 55 Kg Larghezza [A] 670 mm Lunghezza [C] 825 mm Altezza [B] 700 mm

FAC - Affettatrice Volano Curvy Line 250-Lama 25cm - Parti Alluminio+ Kit Ulivo (Rosso) 4.085,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Affettatrice Modello 250 Volano è costruita in alluminio e acciaio. La macchina è a funzionamento manuale e quindi può lavorare in luoghi privi di energia elettrica. Ha il vantaggio di una rapida pulizia ed un accurata igiene. Dotate di protezione ad anello attorno alla lama, le nostre volano sono robuste durevoli e affidabili nel tempo; conformi agli standard di prodotto CEE.

L'affilatoio incorporato semplifica il lavoro dell'operatore mantenendo efficiente il taglio perfetto del profotto. Componenti in Alluminio. Kit legno Ulivo. Colore della macchina Rosso, Nero, Crema.

Diametro lama: 250 mm

Larghezza: 630 mm - Altezza: 700 - Lunghezza 720 mm - Peso: 43,3 kg

FAC Fabbrica Affettatrici Cavaria viene fondata nel 1961 a Cavaria(VA). Il montaggio di ogni prodotto è realizzato manualmente (i robot vengono utilizzati solo per stampi e fori) 100% MADE IN ITALY.

BERKEL - Affettatrice Professionale Manuale a Volano con Volano Fiorato e Finiture Dorate - VOLANO TRIBUTE 5.950,00 € disponibile 3 new from 5.950,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Capacità circolare [mm] 195 capacità rettangolare [mm] 225 x 195

Peso [kg] 45

Larghezza [mm] 750 Lunghezza [mm] 540 Altezza [mm] 725

Graef H9 Affettatrice manuale in metallo 138,69 € disponibile 13 new from 138,69€

8 used from 106,88€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Modello in metallo

Lama in acciaio INOX 190 mm Ø

Manovella con impugnatura in vero legno

Regolazione dello spessore di taglio 0-15 mm

Particolarmente adatta per il pane

Affettatrice per pane elettrica da 370 W, affettatrice per alimenti automatica commerciale per pane, acciaio inossidabile, CE/FCC/CCC/PSE 1.499,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✦ Lavoro ad alta efficienza da 370 W: il nostro tagliapane può tagliare 31 fette della stessa larghezza alla volta e il taglio è piatto. Dite addio al pane tagliato a mano e liberate le vostre mani.

✦ Materiale di alta qualità: le nostre lame e il corpo sono realizzati con materiali in acciaio inossidabile di alta qualità, antiruggine, anticorrosione e facili da pulire. Può essere avviato con una chiave e l'operazione è semplice.

✦ Larghezza regolabile: la larghezza e l'altezza dell'ingresso e dell'uscita della macchina possono essere regolate a piacimento. La larghezza massima è di 38 cm e quella minima di 13 cm, in grado di soddisfare le diverse esigenze.

✦ Ampia applicazione: il nostro tagliapane commerciale è molto adatto per panifici, negozi di tè al latte, negozi di bevande, caffetterie, negozi di dolci, ristoranti e molti altri luoghi.

✦ Servizio post-vendita perfetto: marchio certificato, certificato CE/FCC/CCC/PSE, garanzia di qualità di 3 anni e servizio clienti di 5 anni. Per maggiori dettagli, consultare la descrizione del prodotto e il manuale o inviarci un'e-mail per ottenerlo.

ritter 501.000 Markant 01 Affettatrice elettrica con motore ECO, Fatto in Germania, Bianco 49,99 € disponibile 21 new from 41,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto di qualità di fabbricazione tedesca

Affettatrice ripiegabile in plastica facile da pulire (ripiegata occupa solo 10,5 cm in larghezza)

Regolazione continua dello spessore di taglio da fette sottilissime fino a circa 14 mm

Slitta per alimenti rimovibile e divisibile, corsa della slitta di circa 18 cm

Confezione: Affettatrice bianco con Lama a filo ondulato, Slitta per affettati, Supporto resti, Istruzioni d‘uso

ONCE FOR ALL Mandolina Affettatrice di verdure Spessore regolabile Patate Cipolla Chopper Sicuro Verticale Dicer Frutta Multifunzionale Cutter Kitchen Chopping Artifact disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fetta senza paura: questa affettatrice per verdure è stata progettata pensando alla tua sicurezza. Le lame sono nascoste in modo sicuro per evitare incidenti. Ha anche una base di aspirazione per garantire stabilità durante l'uso.

Lame affidabili: il nostro set di affettatrici a mandolina è dotato di lame in acciaio inox 420J di alta qualità dal Giappone. Queste lame sono note per la loro capacità di resistere bene contro la corrosione e la colorazione.

Attrezzatura di taglio versatile: la manopola di controllo dello spessore ha 8 impostazioni per creare frutta e verdura affettate con uno spessore compreso tra 0,5 mm e 8 mm. Dispone anche di 2 manopole di controllo di forma.

Portatile e facile da riporre: la nostra affettatrice a mandolina da cucina ha un design pieghevole. Dopo l'uso, si può piegare e infilare nel vostro armadio o cassetto. Ciò rende anche più facile da portare ovunque.

Affettatrice da cucina per alimenti: la nostra taglierina a mandolina è realizzata con materiali di alta qualità per uso alimentare. Non dovrai preoccuparti che le sostanze nocive si mescolino con il cibo. READ I guadagni di Microsoft sono cresciuti nell'ultimo trimestre con la domanda di servizi cloud

RGV AFFETTATRICE MOD 25 Special Edition Red, 140 W, Alluminio, Rosso 379,00 €

309,90 € disponibile 9 new from 289,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colore: Rosso

Materiale: alluminio

Garanzia: 2 anni

Potenza: 140 watt

Tensione di ingresso AC: 230 V

So Apéro! Affetta Salame, Affetta Insaccati di Precisione, Prodotto in Francia, in Legno di Faggio, Con Movimento a Ghigliottina, Sistema di Blocco in Acciaio Inossidabile, Lama Seghettata, Piedini Antiscivolo 41,60 € disponibile 3 new from 41,60€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Meccanismo di taglio rapido e preciso - L'affetta salami Apero è un'utilissimo strumento che permette di tagliare insaccati come salami e salsicce con facilità. Ha un meccanismo di taglio preciso grazie alla sua lama affilata e seghettata, che può affettare la carne in modo efficacie.

Facile da usare - L'affetta salami usa un comodo movimento a ghigliottina che affetta in sicurezza gli insaccati nelle porzioni desiderate. Presenta un solido manico in legno che l'utente può utilizzare per tagliare i propri insaccati in diversi spessori.

Telaio di qualità in legno di faggio - L'affetta salame è fabbricato in legno di faggio di alta qualità che assicura la durevolezza dell'oggetto. Il legno di faggio non si macchia facilmente, ed è leggero e comodo da usare. Sull'affetta salame si trova una lama affilata in acciaio inossidabile che taglia i salumi con facilità.

Sistema di blocco di sicurezza - L'affetta salame è dotato di un sistema di blocco automatico per prevenire gli incidenti in cucina. La lama può essere messa in posizione di sicurezza lontano da dita e altre parti del corpo. L'affetta salame è sicuro da usare per svariate operazione in cucina.

Non scivola facilmente - I piedini antiscivolo dell'affetta salame assicurano che non scivoli accidentalmente durante l'uso. Posti alla base dello strumento, i piedini lo mantengono in una posizione stabile ogni volta che taglia un insaccato. Questo minimizza il rischi di far volare giù dal tavolo sia l'affetta salame che il cibo.

Cook Concept CMKD3213 Cutter, Stainless Steel, Marrone, 50 x 19,30 x 12,40 cm 13,78 € disponibile 6 new from 13,78€

6 used from 10,29€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Indispensabile per i tuoi aperitivi con amici

Puoi affettare i tuoi salumi fino a 6 cm di diametro, senza fatica

Il disegno autentico in legno e questo tocco di qualità sublimeranno i tuoi aperitivi con amici

Prodotto di ottima qualità

Mandolina per Verdure 5 in 1,Affettatrice Manuale, Tagliaverdure, Affetta Verdure, Mandolina Verticale Taglia Verdure Carote Julienne per Carne Congelata, Cetriolo, Limone, Zucchina, Patata 35,99 €

31,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Mandolino 5 in 1】Tagliaverdure con contenitore. L'affettatrice a mandolina è realizzata con materiali per uso alimentare. Combinazione di resistente ABS e acciaio inossidabile, lunga durata, facile da pulire e antiruggine. La nostra affettatrice a mandolina ha cinque diverse dimensioni di lame per tagliare le verdure, (1,5 fetta da mm, fetta da 2,5 mm, fetta da 3,5 mm, julienne da 3x3 mm, julienne da 3x6 mm).

【Sicuro da usare】Affettatrice di verdure sicura progettata per tenere le mani e le dita lontane dalle lame, usa uno spintore per tagliare il cibo per proteggere le dita dal contatto diretto con lame affilate, quindi basta spingere verso il basso per affettare in pochi secondi. Poiché la lama è molto affilata, non toccare la lama durante la pulizia e per pulire è necessario utilizzare una spazzola.

【Impugnatura ergonomica】Questo tagliaverdure ha 4 cuscinetti antiscivolo, che possono tenere saldamente il piano di lavoro e mantenerlo stabile. Il design della maniglia intima adotta il principio della leva, che è comodo da premere. Basta mettere le verdure lavate nello scivolo di alimentazione per affettarle o sminuzzarle. L'operazione è molto semplice e senza sforzo.

【Tagliaverdure multifunzione】Il tagliaverdure a mandolino può soddisfare vari requisiti durante la preparazione del cibo e può lavorare cetrioli, lattuga, zucchine, limone, salsiccia, patate, carote, ecc. Puoi anche usarlo per affettare la carne (NOTA: la carne deve essere congelata prima di affettare, e doveva essere senza ossa. Altrimenti le lame saranno danneggiate.)

【Regalo perfetto per la cucina】Grazie al supporto pieghevole, questa affettatrice per mandolino può essere piegata quasi completamente in piano per riporla facilmente. Inoltre, la confezione dell'affettatrice di verdure sicura è concisa e accattivante, molto adatta come regalo di festa o come nuovo regalo di famiglia, un regalo perfetto per parenti, amici e persone a cui piace cucinare.

Severin AS 3915 Affettatrice Universale in Metallo, Due Lame Inox 190 mm, 180 W, Argento 94,90 €

79,06 € disponibile 13 new from 79,06€

13 used from 68,72€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Due lame – Questo prodotto viene fornito con due lame affettatrici in acciaio inox da 190 mm, una liscia per carne e formaggio e una dentata per cibi dalla consistenza dura

Pulizia semplice – Il sistema di estrazione delle lame consente una veloce sostituzione e facilita il processo di pulizia dell'affetta carne, adatto anche ad altri alimenti

Spessore regolabile – L'affettatrice elettrica da casa ha la posizione di taglio inclinata e può essere regolata in maniera continua da 0 a 15 mm

Sicuro e pratico – L'affettatrice è dotato di carrello con copertura in acciaio inox, protezione per le dita, interruttore acceso/spento e dispositivo per taglio dei fondi

Dettagli prodotto – SEVERIN macchina affettatrice, 180 Watt, due lame in acciaio inox (una liscia e una dentata) con diametro di 190 mm, articolo numero AS 3915

Affettatrice Elettrica Da Casa ,Coottifo Affettatrice Piccola Con Lama In Acciaio Inox,Spessore Regolabile 0-18 MM, Affettatrice Professionale Per Carne, Pane, Verdura, 160 W 99,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Motore Potente da 160W】 Alimentata da 160 watt di potenza di affettatura, questa affettatrice elettrica consente alla lama affilata di tagliare i cibi con facilità. la lama seghettata è ideale per cibi duri come crostini di pane, prosciutto e salsicce.Pensa a quanto tempo risparmierai con questa affettatrice professionali nella tua cucina!

【Spessore regolabile】 Usando questa Affettatrice Elettrica Da Casa, puoi tagliare fette con precisione, da sottilissime a circa 18 mm, con una semplice rotazione del quadrante dello spessore integrato. Diversi spessori per cibi diversi a tuo piacimento con questa affettatrice.

【Sicuro affettatrice piccola】 lo spingi cibo assicura che il cibo rimanga in posizione durante il funzionamento per mantenere una presa salda, in modo da poter tagliare il cibo in sicurezza ogni volta.

【Affettatrice dal design compatto】 il design pieghevole lo rende una scelta eccellente per qualsiasi spazio della cucina senza occupare troppo spazio.È ideale per l'uso domestico!

【Smontabile per una facile pulizia】 Abbiamo concepito una manopola staccabile alla fine della barra scorrevole, che consente di rimuovere la barra scorrevole e il supporto per gli alimenti. Puoi anche rimuovere lo spingivivande e smontare la lama facilmente. In questo modo puoi pulire a fondo questa affettatrice per pane!

SuperHandy Il Cibo affettatrice 17cm Portatile Professionale e Pieghevole elettrica AC 230V 50Hz 120 Watt per: Salumi, Formaggi & Deli con Un Acciaio Inossidabile RSG Solingen Lama 85,99 € disponibile 2 new from 85,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IL VANTAGGIO SUPERHANDY - Partner con noi e unirsi a milioni in tutto il mondo che utilizzano le nostre attrezzature e tecnologia all'avanguardia per potenziare la loro vita quotidiana.

CONVENIENZA - Quick pieghevole in grado design elegante, facile da trasportare / Trasporti e negozio dopo aver ripiegato. Il S.S. lama tedesca è spinta da un motore da 120 watt ingranaggio di trasmissione che taglia attraverso i salumi, carni, formaggi a pasta dura, pane e verdura impresa, in modo rapido e semplice.

EFFICIENTE - Un rimovibile 6.7" (170,18 mm) in acciaio inox forgiato tedesco seghettata Lama, da RSG Solingen per prestazione perfetta Può tagliare una vasta gamma di alimenti dalla deli sottili a 4/5" . Di spessore. uso Progettato per applicazioni veloci e brevi, con un ciclo di lavoro di 5 minuti su e 30 minuti fuori.

SICURO E FACILE DA PULIRE - non salto piedi ventosa per la robustezza, per operare l'affettatrice è necessario premere sia il blocco di sicurezza e pulsante di accensione contemporaneamente per iniziare. La lama, trasporto, cibi spintore e cibo deflettore tutti facilmente rimuovere per la pulizia.

IMPEGNO - SuperHandy è l'unico venditore autorizzato di SuperHandy prodotti. Siamo impegnati a fornire ai clienti un'esperienza di acquisto stressante-libera. Acquista con fiducia, siamo sempre qui per aiutare.

Tagliatutto amano 5 ritter, tagliatutto manuale con manovella scorrevole, made in Germany 284,00 € disponibile 2 new from 284,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto di qualità di fabbricazione tedesca

Azionato a mano senza corrente con manovella scorrevole in metallo con maniglia di legno di faggio

Base stabile in acciaio con piedini di aspirazione di alta qualità per una posizione salda e antiscivolo

Il piano in bambù, dotato di certificazione FSC, serve a raccogliere gli alimenti affettati

Contenuto della fornitura: tagliatutto manuale argento metallico con lama a filo ondulato, manovella con maniglia in legno di faggio slitta per affettati, supporto resti, istruzioni per l'uso

Mandolina Affettatrice Professionale,Mandolina 3 in 1 Regolabile Affettaverdure.Julienne Affettatrice Taglierina per Cibo,Frutta e Verdura con Guanti di Sicurezza 25,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Affettatrice per mandolina multifunzionale - L'innovativa affettatrice per mandolina con design all-in-one ha una lama rotante regolabile integrata, attraverso la quale puoi affettare o tagliare a julienne qualsiasi forma o dimensione di cui hai bisogno con incredibile velocità. Puoi tagliare patatine, pomodori, cetrioli, carote, cavoli, cipolle e altro ancora.

Durevole e sicuro - lama affilata in acciaio inossidabile. Si prega di indossare i guanti quando si utilizza il tagliaverdure affettatrice. La base antiscivolo e il design della maniglia antiscivolo rendono il tagliaverdure più fluido e sicuro.

Facile preparazione degli alimenti - premere la manopola per cambiare le lame, questo può tagliare rapidamente e facilmente frutta o verdura a fette o julienne per servire o conservare. Risparmia il 70% dei tempi di preparazione dei pasti.

Facile da pulire e conservare - estrai facilmente la lama sul lato e sciacqua direttamente il tagliaverdure con acqua. Puoi anche usare una spazzola per la pulizia gratuita per pulire il tritaverdure. L'affettatrice si piega piatta per una facile conservazione.

Servizio clienti post vendita - Per noi di Domucoly, il servizio clienti è molto importante. Tutti i nostri set di mandoline offrono una GARANZIA DI RIMBORSO DI 30 giorni, SOSTITUZIONE di 365 giorni. Se hai domande o suggerimenti, ti preghiamo di contattarci. Lo risolveremo immediatamente per te. READ 40 La migliore sublimatore acido ossalico del 2022 - Non acquistare una sublimatore acido ossalico finché non leggi QUESTO!

G3 Ferrari G20085 Affettatrice Professionale Diametro 25, Rosso 479,90 €

444,64 € disponibile 4 new from 439,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Affettatrice semiautomatica a gravità per uso domestico

Lama in acciaio con speciali scanalature antiaderenti

Spessore taglio: 0-16 mm

Motore potente e silenzioso

Struttura in alluminio pressofuso

Graef S32116LAF - Affettatrice multiuso in acciaio INOX 18/8 327,36 € disponibile 10 new from 318,48€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pannello di copertura per la lama per risultati di taglio ottimali, maneggevolezza semplice e sicura per tagli perfetti.

Motore a risparmio energetico, numerosi accessori.

Costruzione estremamente compatta, superficie di appoggio ridotta, ripiano in vetro.

Lama liscia in acciaio inox, ideale per pane, salumi o formaggio.

Affettatrice ritter E 18 Duo Plus, affettatrice elettrica con motore ECO, made in Germany 125,00 €

112,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto di qualità di fabbricazione tedesca

Versione in metallo con guida a sinistra: un vantaggio non solo per i mancini

Duo Plus: con lama aggiuntiva piatta per prosciutto/affettare per ottenere fette sottilissime

Slitta per alimenti rimovibile, corsa della slitta di circa 15 cm

Confezione: Affettatrice argento metallico con Lama a filo ondulato, lama piatta per prosciutto/affettare, Vassoio per affettati, Slitta per affettati, Supporto resti, Istruzioni d‘uso

Affettatrice Manuale Professionale Frutta Tagliaverdure 0-12mm Spessore Regolabile Acciaio Inossidabile Mandolino da Cucina Multifunzionale per Commerciale, Carne, Frutta, Verdure, Famiglie 119,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Acciaio inossidabile】: L'affettatrice di verdure e frutta è fatta di acciaio inossidabile, forte e durevole, non facile da arrugginire, la fetta è rimovibile, lavaggio completo possibile, lame in acciaio legato affilate, abbastanza affilate per garantire l'integrità delle fette, mantenendo l'umidità del cibo.

【Design unico】: può tagliare il cibo lungo, basta rimuovere la barra di spinta, il cibo lungo e corto può essere cambiato liberamente, il fondo è dotato di 4 forti ventose, può assorbire fortemente la superficie liscia, stabile e antiscivolo.

【Spessore di affettatura regolabile】: Lo spessore dell'affettatura può essere regolato da 0 a 12 MM (da 0 a 0,4 piedi) secondo le vostre esigenze, assottigliando in senso orario e ispessendo in senso antiorario, rendendo facile regolare lo spessore dell'affettatura.

【Eco-Friendly】 Taglio manuale, risparmio energetico, risparmio energetico verde, dotato di una comoda maniglia, con la lama, non si sentirà laborioso.

【Applicazione】: Il tagliaverdure è ampiamente utilizzato nei supermercati, panetterie, caseifici e altri luoghi commerciali. Può anche essere usato per tagliare cipolle, patate, zenzero, limoni, mele, Yam e altra frutta e verdura.

Affettatrice Elettrica da Casa, 150W Affettatrice con Spessore Regolabile da 0 a 15 mm per Carne, Pane, Verdur, Lama in Acciaio Inox da 19cm, Facile da Pulire 85,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Affettatrice multifunzionale: non solo carne, ma formaggi, pane e verdure, offrendoti un'affettatrice multiuso quando hai bisogno di sfornare rapidamente i pasti.

Taglio preciso: lo spessore regolabile 0-15 e la lama in acciaio inossidabile da 19 cm possono tagliare con precisione vari alimenti, permettendoti di gustare i tuoi salumi preferiti, formaggi a pasta dura, frutta, verdura e persino pane.

Protezione di sicurezza: i piedini a ventosa antiscivolo, lo spingi cibo e l'interruttore interno ON/OFF offrono una maggiore protezione di sicurezza, puoi usare questa affettatrice a casa con sicurezza.

Facile da pulire La lama rimovibile facilita la pulizia della macchina, la superficie del corpo può essere pulita e non è necessario preoccuparsi del cibo rimasto nello spazio.

Scelta familiare: una famiglia ha un'affettatrice e ognuno è lo chef in famiglia.

N8WERK Affettatrice universale elettrica | Per pane, prosciutto, formaggio, verdure, carne ecc. | Piattaforma scorrevole rimovibile, con vassoio raccogli gocce, spessore della fetta regolabile | 150W 84,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per molti alimenti: l'elegante affettatrice elettrica di N8WERK taglia pane, salumi, formaggio, carne, verdure e molti altri alimenti in fette pulite, in modo preciso e veloce

Risultati ottimali: con questo taglierino preciso è possibile regolare lo spessore del disco desiderato in modo continuo tramite rotella di regolazione da 1 a 20 mm e ottenere risultati rapidi come si desidera

Lama in acciaio inox estraibile: la lama affilata in acciaio inossidabile (Ø 170 mm) consente tagli puliti e precisi e può essere facilmente rimossa per la pulizia, così il vostro affettaverdure rimane sempre igienico

Comodo: la slitta scorrevole e la superficie di lavoro obliqua rendono l'applicazione ancora più comoda e piacevole, per risultati ottimali e appetitosi

Lavoro sicuro: la protezione per le dita sul supporto per alimenti da tagliare, la solida superficie in metallo e i piedini a ventosa per una presa antiscivolo e la protezione contro il surriscaldamento garantiscono una maneggevolezza sicura durante il taglio

Affettatrice Elettrica da Casa OSTBA, Diametro 19 cm Affettatrice Professionale , 150 W Affettatrice Acciaio Inossidabile, Spessore Max 15 mm Affettatrice Universale, Metallo Affettatrice, Argento 89,99 € disponibile 25 used from 68,01€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Essere un cuoco con la nostra affettatrice - L'affettatrice taglia il cibo con precisione, ti rende un buon cuoco a casa. Spessore regolabile da super sottile a circa 15 mm di spessore per affettare vari alimenti come carne, salumi, formaggi, arrosto di manzo, petto di tacchino, verdure e frutta.

Facile da pulire - Le caratteristiche estetiche e rimovibili di questa affettatrice rendono i servizi igienici un gioco da ragazzi. Il coperchio rimovibile dell'anello di protezione impedisce l'accumulo di detriti sulle superfici di taglio. La lama, il carrello porta alimenti, l'estensione della barra di scorrimento e lo spingitore per alimenti sono rimovibili, consentono una pulizia e un'igienizzazione accurate.

Protezione di sicurezza - Per utilizzare l'affettatrice deli, è necessario premere contemporaneamente sia il blocco di sicurezza che il pulsante di alimentazione per evitare l'errore. I piedini a ventosa antiscivolo mantengono stabile l'affettatrice durante il lavoro.

Lama universale in acciaio inossidabile - La macchina per affettare carne di Ostba ha 19cm Lama in acciaio inossidabile (7.5 inch), azionata da 150 watt di potenza di taglio rapida e ad alto rendimento, ti aiuterà a mantenere un taglio netto costante.

GARANZIA- Garanzia di 2 anno sulla Affettatrice e di 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Per qualsiasi informazione contattare Il centro assistenza clienti siamo sempre disponibile 24h per rispondere a qualsiasi domanda.

BuoQua Macchina Affettatrice Dimensione 54 x 48 x 49cm Affettattrice Elettrica Potenza da 150W Affettatrice Professionale In Acciaio Inox 285,99 € disponibile 2 new from 285,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prestazioni Eccellenti: questa affettatrice per carne è costruita con un corpo in alluminio pressofuso, resistente alla ruggine, alla corrosione e di facile pulizia.La lama in acciaio cromato da 10 pollici di diametro con un bordo affilato è progettata per un'affettatura rapida.

Spessore Regolabile Preciso: la nostra affettatrice elettrica per alimenti è dotata di una manopola di regolazione dello spessore e puoi regolare facilmente lo spessore della fetta da 0 mm a 12 mm (0-0,47 pollici) con precisione.Ottieni diversi tipi di fette di cibo con lo spessore specifico che desideri.

Potente Motore in Rame: potenza in ingresso: 150 W; potenza in uscita: 240 W. La nostra affettatrice per alimenti è dotata di motore interamente in rame, che consente di produrre 50 pezzi di cibo al minuto.

Disegni con la sicurezza: questa affettatrice ha un affilatoio integrato per un'affilatura conveniente;uno schermo trasparente fisso per la sicurezza, che evita il contatto involontario con la lama.L'interruttore ON/OFF garantisce un funzionamento conveniente.I piedini inferiori in gomma sono antiscivolo, garantendo il Stabilità Uno spingivivande per tenere saldamente la carne e una maniglia per un facile utilizzo.

Corpo Compatto per Ampie Applicazioni: questa affettatrice elettrica per alimenti è piccola e compatta in modo da poterla inserire più facilmente nella tua attività!Può essere utilizzata per tagliare carne, cibi cotti, formaggio, roast beef, ecc.Adatto per uso domestico o commerciale , come cucina, ristorante, macelleria, mensa, ecc.

Graef S11003 - Affettatrice in metallo, colore: rosso 159,00 € disponibile 8 new from 159,00€

8 used from 86,52€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Una cucina fresca e gustosa inizia già durante il taglio, più ingredienti sono tagliati finemente e più sapori rilasciano. Il modello S11003 di Graef offre un inizio conveniente per il vostro successo in cucina.

Grazie al design compatto con base antiscivolo, la S11003 (colore rosso) prodotta in Germania trova posto in ogni cucina. È adatto per tutti coloro che danno importanza a una dieta fresca e sana.

La macchina in metallo convince soprattutto per la sua robustezza. Il suo risparmio energetico “Eco Power Motion” funziona allo stesso tempo in modo forte e silenzioso con 45 Watt e una potenza di taglio di 170 Watt.

Con la slitta scorrevole, il cibo da taglio può essere guidato in modo preciso alla lama ondulata in acciaio inox da 170 mm. La regolazione continua dello spessore di taglio va da 0 a 2 cm.

Una speciale chiusura di sicurezza permette di rimuovere la lama rapidamente e senza rischi per la pulizia. Inoltre, la slitta può essere bloccata dalla lama grazie alla sicurezza per bambini.

Ufesa CF0918 Katana - Affettatrice Elettrica con Lama in Acciaio Inox Rimovibile, Diametro 170 mm, Regolatore di Spessore da 0 a 15 mm, Pulsante di sicurezza, Base Pieghevole e Rimovibile, 150 W 59,99 € disponibile 6 new from 59,46€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [PRATICITÀ] Affettatrice elettrica da 150 W di potenza ideale per ottenere risultati perfetti professionali con tutti i tipi di alimenti

[LAMA] Smontabile in acciaio inox con diametro di 170 mm per ottenere lamine perfette per salumi, verdure, pane o formaggio, ecc... Grazie alla caratteristica rimovibile della lama, può essere lavata in modo facile e veloce

[REGOLATORE DI SPESSORE] Ha un sistema che consente di regolare lo spessore del taglio da 0 a 15 mm per poter fare fette di diverse dimensioni, a seconda delle preferenze e del tipo di alimento

[BASE] Il vassoio per alimenti è pieghevole con base rimovibile che consente di riporlo con facilità occupando il minimo spazio possibile

[SICUREZZA] Il pulsante di sicurezza e la base antiscivolo permettono un utilizzo sicuro in ogni momento READ 40 La migliore armadio in tessuto del 2022 - Non acquistare una armadio in tessuto finché non leggi QUESTO!

Mandolina per Verdure,13 in 1 Tagliaverdure,Affettatrice Mandolina Professionale Con 8 Lame Regolabili per Affettare,Affetta Verdure Manuale Multifunzione per Affettare,Tagliare e Grattugiare Verdure 19,99 € disponibile 3 new from 17,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ❤【Mandolino da Cucina Professionale】Il affetta verdure multifunzione contiene 7 separatori intercambiabili e 1 separatore di uova (albumi e tuorli d'uovo facili da separare).È un aiuto in cucina davvero pratico che può aiuta la a semplificare il processo di cottura.

❤【Qualità Impareggiabile】Il tagliaverdure è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e materiale ABS per uso alimentare, privo di BPA o PFOA, non tossico e non arrugginito.È una scelta ideale per fornire pasti sani alle famiglie.

❤【Facilità d' Uso】 il design scanalato, rende l'involucro di contenimento facile da impugnare, progettata ergonomicamente per aiutarti a tagliare facilmente i cibi. Silicone antiscivolo sul fondo del contenitore per alimenti trasparente, mantiene il mandolino saldamente in posizione mentre lavori.Le sue dimensioni compatte ti consentono di riporlo quasi ovunque.

❤【Facile Da Pulire】Tutte le parti del tagliaverdure multifunzione possono essere facilmente smontate e possono essere risciacquate direttamente sotto l'acqua.non toccare la posizione di taglio con le mani durante la pulizia, è facile farsi male. La forchetta di pulizia può rimuovere i residui sulla piastra di pressione e sulla lama.

❤【Garanzia di Qualità】Se il affettaverdure ha problemi di qualità entro 30 giorni, ti forniremo servizi di restituzione e cambio gratuiti.Prestare attenzione anche alla sicurezza delle mani durante il montaggio o smontaggio. Non smontarli violentemente.

Affettatrice per carne, Affettatrice manuale per alimenti e carne regolabile.Affettatrice a gravità manuale per rotolo di carne/verdura/carne/formaggio ecc. Adatta per cucina, supermercato 90,05 € disponibile 2 new from 90,05€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Spessore regolabile】 L'affettatrice manuale per carne congelata è dotata di manopola di regolazione dello spessore, design a doppia lama, l'affettatrice per fogli di carne può essere regolata da 0,3 mm a 15 mm.Ti consente di scegliere lo spessore della fetta appropriato per diversi alimenti surgelati. Velocità: 120 fette / minuto.La carne congelata può essere rapidamente tagliata a pezzi

【Materiale Heathly e di alta qualità】 Realizzato in lama in acciaio legato, corpo in acciaio inossidabile, non facile da arrugginire e molto resistente e facile da pulire. L'affettatrice per carne è un utensile che tocca direttamente gli alimenti, quindi il materiale è sicuro e salutareL'impugnatura in PVC aiuta a proteggere le mani durante il funzionamento, consente un lavoro continuo a lungo.

【Facile da usare】 Tappo per carne con pressione a molla che alimenta la carne, non è necessario operare a mano.Doppio cuscinetto a pressione, operazione salva lavoro. La nostra affettatrice per carne congelata manuale viene fornita con istruzioni manuali, affetta facilmente carni congelate, lama sostituibile in acciaio al carbonio.

【Utilizzare occasioni】 Questa carne in acciaio inossidabile può essere utilizzata per tagliare carne congelata, verdure dure e alimenti per tagliare carne solida e congelata come carne di manzo e rotolo di montone;tagliare frutti duri;per affettare e triturare;strumento perfetto per bulgogi e shabu shabu.

【ACQUISTO GRATUITO PREOCCUPATO】 Se non sei completamente soddisfatto, non esitare a contattarci e ti daremo un RIMBORSO E SOSTITUZIONE AL 100%.

Manuale Di Frutta Affettatrice Insalata Di Pasta Di Verdure Della Frutta Maker Cutter Tamburo Rotante Grattugia Patate Cibo Pomodoro Affettatrice Con 3 Rotonda In Acciaio Inossidabile Lame Red 45,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MANUALE & ALTA EFFICIENZA: con questa affettatrice di verdure rotante, è possibile ottenere la preparazione del cibo in modo più efficiente

Disegno di umanità: Un forte impugnature di base aspirazione saldamente a pulire e controsoffitto SMOOTH per tritare sforzo. FUNZIONI MULTIPLE: affettatrice è grande per i formaggi, verdure, patate, noci, cipolle per insalata di cavoli, patate fritte, insalata, condimenti per la pizza e più con questo grattugia rotativo alimentato a mano.

SALVASPAZIO & EASY PULIZIA: l'affettatrice di verdure rotonda occupa poco spazio armadio e panca. Il frantoio dado è facile essere smonta per una facile pulizia.

SAFE ROTATIVO Affettaformaggio: Questo round lame tamburo dell'affettatrice sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità. Non c'è bisogno di energia elettrica.

