40 La migliore affettatrice piccola del 2022 – Non acquistare una affettatrice piccola finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore affettatrice piccola? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi affettatrice piccola venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa affettatrice piccola. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Severin AS 3915 Affettatrice Universale in Metallo, Due Lame Inox 190 mm, 180 W, Argento 94,90 €

86,40 € disponibile 11 new from 86,40€

13 used from 76,74€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Due lame – Questo prodotto viene fornito con due lame affettatrici in acciaio inox da 190 mm, una liscia per carne e formaggio e una dentata per cibi dalla consistenza dura

Pulizia semplice – Il sistema di estrazione delle lame consente una veloce sostituzione e facilita il processo di pulizia dell'affetta carne, adatto anche ad altri alimenti

Spessore regolabile – L'affettatrice elettrica da casa ha la posizione di taglio inclinata e può essere regolata in maniera continua da 0 a 15 mm

Sicuro e pratico – L'affettatrice è dotato di carrello con copertura in acciaio inox, protezione per le dita, interruttore acceso/spento e dispositivo per taglio dei fondi

Dettagli prodotto – SEVERIN macchina affettatrice, 180 Watt, due lame in acciaio inox (una liscia e una dentata) con diametro di 190 mm, articolo numero AS 3915

SuperHandy Il Cibo affettatrice 17cm Portatile Professionale e Pieghevole elettrica AC 230V 50Hz 120 Watt per: Salumi, Formaggi & Deli con Un Acciaio Inossidabile RSG Solingen Lama 85,99 € disponibile 2 new from 85,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IL VANTAGGIO SUPERHANDY - Partner con noi e unirsi a milioni in tutto il mondo che utilizzano le nostre attrezzature e tecnologia all'avanguardia per potenziare la loro vita quotidiana.

CONVENIENZA - Quick pieghevole in grado design elegante, facile da trasportare / Trasporti e negozio dopo aver ripiegato. Il S.S. lama tedesca è spinta da un motore da 120 watt ingranaggio di trasmissione che taglia attraverso i salumi, carni, formaggi a pasta dura, pane e verdura impresa, in modo rapido e semplice.

EFFICIENTE - Un rimovibile 6.7" (170,18 mm) in acciaio inox forgiato tedesco seghettata Lama, da RSG Solingen per prestazione perfetta Può tagliare una vasta gamma di alimenti dalla deli sottili a 4/5" . Di spessore. uso Progettato per applicazioni veloci e brevi, con un ciclo di lavoro di 5 minuti su e 30 minuti fuori.

SICURO E FACILE DA PULIRE - non salto piedi ventosa per la robustezza, per operare l'affettatrice è necessario premere sia il blocco di sicurezza e pulsante di accensione contemporaneamente per iniziare. La lama, trasporto, cibi spintore e cibo deflettore tutti facilmente rimuovere per la pulizia.

IMPEGNO - SuperHandy è l'unico venditore autorizzato di SuperHandy prodotti. Siamo impegnati a fornire ai clienti un'esperienza di acquisto stressante-libera. Acquista con fiducia, siamo sempre qui per aiutare.

Affettatrice ritter E 16 Duo Plus, affettatrice elettrica con motore ECO, made in Germany 23x23x23cm 103,54 € disponibile 5 new from 103,54€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto di qualità di fabbricazione tedesca

Versione in metallo, posizionamento obliquo

Duo Plus: con lama aggiuntiva piatta per prosciutto/affettare per ottenere fette sottilissime

Slitta per alimenti rimovibile, corsa della slitta di circa 18 cm

Confezione: Affettatrice argento metallico con Lama a filo ondulato, lama piatta per prosciutto/affettare, Vassoio per affettati, Slitta per affettati, Supporto resti, Istruzioni d‘uso

Affettatrice Elettrica Da Casa ,Coottifo Affettatrice Piccola Con Lama In Acciaio Inox,Spessore Regolabile 0-18 MM, Affettatrice Professionale Per Carne, Pane, Verdura, 160 W 99,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Motore Potente da 160W】 Alimentata da 160 watt di potenza di affettatura, questa affettatrice elettrica consente alla lama affilata di tagliare i cibi con facilità. la lama seghettata è ideale per cibi duri come crostini di pane, prosciutto e salsicce.Pensa a quanto tempo risparmierai con questa affettatrice professionali nella tua cucina!

【Spessore regolabile】 Usando questa Affettatrice Elettrica Da Casa, puoi tagliare fette con precisione, da sottilissime a circa 18 mm, con una semplice rotazione del quadrante dello spessore integrato. Diversi spessori per cibi diversi a tuo piacimento con questa affettatrice.

【Sicuro affettatrice piccola】 lo spingi cibo assicura che il cibo rimanga in posizione durante il funzionamento per mantenere una presa salda, in modo da poter tagliare il cibo in sicurezza ogni volta.

【Affettatrice dal design compatto】 il design pieghevole lo rende una scelta eccellente per qualsiasi spazio della cucina senza occupare troppo spazio.È ideale per l'uso domestico!

【Smontabile per una facile pulizia】 Abbiamo concepito una manopola staccabile alla fine della barra scorrevole, che consente di rimuovere la barra scorrevole e il supporto per gli alimenti. Puoi anche rimuovere lo spingivivande e smontare la lama facilmente. In questo modo puoi pulire a fondo questa affettatrice per pane!

GIOEVO Affettatrice con Lama Elettrica Diametro 30cm per Carne Verdure Formaggi, Macchina Affettatrice Elettrica Uso Domestico per Salumi Verdure Formaggi Spessore Regolabile, Affettatrice in Acciaio 408,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Soddisfa le Esigenze Commerciali: l'affettatrice elettrica adotta un motore da 250 W, consente a produrre 50 pezzi di cibo al minuto. Con questo sistema di produzione ad alta efficienza, la macchina riesce di soddisfare le diverse esigenze di produzione ad alta quantità.

Spessore Regolabile di Precisione: la macchina per tagliare carne è dotata di una manopola regolabile di spessore. È possibile regolare facilmente lo spessore di fetta da 0 mm a 16 mm in precisione ruotando la manopola con una scala in gradi. Si può ottenere diversi tipi di fette con lo spessore specifico che desidera.

Struttura Durevole: l'affettatrice per carne commerciale è costruita con un corpo in alluminio pressofuso e una lama in acciaio cromato da 30cm di diametro che garantisce un taglio resistente alla ruggine e corrosione, più affilato. Inoltre, la lama e il deflettore di sicurezza adottano un design staccabile, che consente di smontare e pulire i componenti in comodità.

Design per Protezione di Sicurezza: il pannello trasparente è ben progettato per proteggere la tua mano durante il funzionamento, intanto i piedini antiscivolo garantisce la stabilità della macchina. L'interruttore di alimentazione ha una copertura impermeabile per comodità di utilizz e le mole possono essere ruotate avanti e indietro per mantenere l'affilatura della lama.

Ampia Applicazione: la macchina affettatrice può essere utilizzata per tagliare carne, formaggio, petto di tacchino, pane, verdure, frutta e altri alimenti. È adatta per uso domestico o commerciale, come cucina, ristorante, macelleria, mensa, ecc. READ 40 La migliore igienizzante condizionatori del 2022 - Non acquistare una igienizzante condizionatori finché non leggi QUESTO!

Graef S 10002 Elettrico 170W Alluminio Nero affettatrice 155,00 €

119,21 € disponibile 14 new from 119,21€

16 used from 82,65€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number S 10002 Model SKS100bk Color Nero

Berkel Home Line 250 - Affettatrice per alimenti, con lama da 25,4 cm, colore: Rosso 655,00 € disponibile 2 new from 655,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Durevole. Corpo in lega di alluminio rosso

affilato, preciso e resistente. La lama in acciaio cromato con profilo professionale garantisce un taglio perfetto. Rimozione del coperchio della lama. Il coperchio della lama è facile e veloce. Tutto quello che devi fare è ruotarlo di 90° e tirarlo fuori. Ciò renderà la pulizia ottimale un compito quotidiano facile. Premere delicatamente il coperchio della lama per rimetterlo in posizione pronta all'uso.

DELI SPESSORE. Fette fino a 20 mm con precisione millimetrica. Facile da pulire. Pulire con un panno; lavabile in lavastoviglie

Robusto e realizzato con materiali di alta qualità. Pulsanti professionali con indicatori LED

ELETTRICO. 115 V, 60 Hz

Berkel Affettatrice Home Line 200 Nero 499,00 € disponibile 17 new from 499,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Larghezza 318 mm altezza 284 mm lunghezza 470 mm capacità di taglio (circolare) 140 mm

Massimo spessore fetta 20 mm peso 12.5 kg specifiche elettriche 50 Hz - 230 v

Capacità di taglio (rettangolare) 200 x 140h mm diametro lama 195 mm potenza motore 0.19 kw

H. Koenig MSX254 affettatrice professionale, lama imade in Italy Ø 25 cm, spessore 0-12mm, 282 RPM, 240W, rosso 699,00 €

379,00 € disponibile 2 new from 379,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Affettatrice professionale in acciaio

Lama in acciaio made in italy con diametro di 25 cm

Spessore del taglio: da 0 a 12 mm

Potente e silenzioso: 240w e motore asincrono da 282 rpm

Larga piastra per i salumi piu ingombranti

RGV LUSSO 25 GL Affettatrice Elettrica, Lama Diametro 25 cm, 140 watts, Alluminio, Colore Argento 369,00 €

305,23 € disponibile 6 new from 299,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Affettatrice 100% made in Italy

Colore: Argento

Struttura in alluminio fuso, base laccata

Coprilama, piatto, paratia in alluminio ossidato

Motore professionale ventilato 230V-50HZ Watt 140

G3 Ferrari G20085 Affettatrice Semiautomatica a Gravità "Emilia 250", 180W, Ø25 cm, Alluminio, Rosso 479,90 €

439,40 € disponibile 4 new from 439,40€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Affettatrice semiautomatica a gravità per uso domestico

Lama in acciaio con speciali scanalature antiaderenti

Spessore taglio: 0-16 mm

Motore potente e silenzioso

Struttura in alluminio pressofuso

ritter 501.000 Markant 01 Affettatrice elettrica con motore ECO, Fatto in Germania, Bianco 51,10 € disponibile 15 new from 41,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto di qualità di fabbricazione tedesca

Affettatrice ripiegabile in plastica facile da pulire (ripiegata occupa solo 10,5 cm in larghezza)

Regolazione continua dello spessore di taglio da fette sottilissime fino a circa 14 mm

Slitta per alimenti rimovibile e divisibile, corsa della slitta di circa 18 cm

Confezione: Affettatrice bianco con Lama a filo ondulato, Slitta per affettati, Supporto resti, Istruzioni d‘uso

RGV Luxor 22 Affettatrice, 120 W, Alluminio, Rosso 319,00 €

211,00 € disponibile 4 new from 211,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto 100% italiano

Colore: rosso

Lama diametro 220 mm professionale, temperata

Struttura in alluminio fuso, base laccata

Coprilama, piatto, paratia in alluminio ossidato

RGV AFFETTATRICE MOD 25 Special Edition Red, 140 W, 70 Decibel, Alluminio, Rosso 299,90 € disponibile 9 new from 279,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colore: Rosso

Materiale: alluminio

Garanzia: 2 anni

Potenza: 140 watt

Tensione di ingresso AC: 230 V

GRAEF - UNA 91 Gravità 30° - Affettatrice Compatta 409,00 € disponibile 3 new from 409,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Affettatrice elettrica multiuso collassabile con motore a basso consumo energetico e con lama liscia in acciaio inox. Piano di appoggio e lama inclinati di 30° per ottimizzare e facilitare il processo di affettatura garantendo ottimi risultati.

La sua versatilità le permette di affettare perfettamente: pane, formaggi, verdure e affettati. Materiale: corpo in acciaio inox

Design tedesco compatto e collassabile Motore silenzioso a risparmio energetico Facile da pulire Protezione da sovraccarico Alloggiamento incorporato del cavo di alimentazione Lama e piano di appoggio inclinati di 30°

Diametro lama: Ø 17 cm Spessore fetta: 0-15 mm Potenza: 230V ~ 45-170W 50 Hz

Dimensioni: 43 x 35 x 8 cm Peso: 4.46 Kg

RGV Lusso 275/S Affettatrice, Diametro 27.5 cm, 150W, Argento 338,74 € disponibile 2 new from 338,74€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Affettatrice 100% made in Italy

Colore: Argento

Struttura in alluminio fuso, base laccata

Coprilama, piatto, paratia in alluminio ossidato

Design studiato nei minimi particolari

Bakaji Affettatrice Elettrica Professionale 160W con Doppia Lama Seghettata in Acciaio Inox 22cm Intercambiabile Spessore Taglio Regolabile Carrello Dentato per Salumi Carne Frutta e Verdura 49,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La nuova affettatrice elettrica Bakaji è dotata di un incredibile motore da 160W che mette in funzione una lama in acciaio inox da 22 cm con particolare seghettatura che rende più facile e scorrevole il taglio di qualsiasi alimento, grazie allo spessore di taglio regolabile e possibile tagliare fette che vanno da uno spessore di 0 ad un massimo di 22mm soddisfacendo qualsiasi tipo di esigenza di taglio.

L'affettatrice professionale Bakaji è fornita di un particolare carrello di spinta dentellato che blocca saldamente il salume che si sta tagliando permettendo un taglio preciso e ben controllato. Fornita infine di protezione per le dita interruttore di sicurezza ON/OFF e di piedini antiscivolo che conferiscono eccellente stabilità, tutto questo garantisce un eccellente utilizzo in totale sicurezza dell'affettatrice.

Inclusa nella confezione un ulteriore lama seghettata, per un totale di 2 lame incluse intercambiabili tra di loro grazie al pratico meccanismo girevole al centro del porta lama che permette un cambio di quest'ultima facilmente e velocemente.

OLtre alla lama di taglio anche il vassoio di raccolta e il carrello scorrevole sono completamente removibili dall'affettatrice per garantire un eccellente livello di pulizia dopo ogni utilizzo. Design compatto e salvaspazio realizzata interamente in acciaio inox di altissima qualità che regala all'affettatrice una lunga durata ed eccellenti prestazioni.

L'affettatrice elettrica bakaji è l'ideale per tagliare prosciutto, tacchino, arrosto di manzo, carne secca, formaggio, pane, frutta e verdura direttamente nella tua cucina. I materiali utilizzati e le sue caratteristiche rendono l'affettatrice elettrica Bkaji un attrezzo da cucina di altissima qualità utile per chi ama mangiare salumi sempre freschi e di qualità direttamente a casa sua.

CWIIM Affettatrice elettrica da casa 150W Affettatrice Acciaio inossidabile affettatrice professionale spessore regolabile 0-18 mm affettatrice piccola per Pane Carne Frutta e Verdura 78,99 €

73,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Motore Potente da 160W】Affettatrice da 160W di potenza di affettatura, questa affettatrice elettrica consente alla lama affilata di tagliare i cibi con facilità. Sfrutta un sistema ad ingranaggi per ottenere risultati ottimali nell'affettatura.

【Spessore Regolabile】affettatrice professionali grazie allo spessore di taglio regolabile e possibile tagliare fette che vanno da uno spessore di 0 ad un massimo di 18mm soddisfacendo qualsiasi tipo di esigenza di taglio.

【Lame in Acciaio Inox 】La lama è realizzata in acciaio inossidabile alimentare di alta qualità,Le lame di qualità superiore possono consentire una lavorazione più fluida e produrre fette perfette.

【Smontabile per una facile pulizia】Quick pieghevole in grado design elegante, facile da trasportare / Trasporti e negozio dopo aver ripiegato.La lama, trasporto, cibi spintore e cibo deflettore tutti facilmente rimuovere per la pulizia.

【Garanzia e Impegno】Garanzia di 2 anno sulla Affettatrice,per qualsiasi informazione contattare Il centro assistenza clienti siamo sempre disponibile 24h per rispondere a qualsiasi domanda. READ 40 La migliore pesto confezionato del 2022 - Non acquistare una pesto confezionato finché non leggi QUESTO!

Graef S11000 - Affettatrice in metallo, colore: grigio 159,00 € disponibile 18 new from 159,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Una cucina fresca e gustosa inizia già durante il taglio, più ingredienti sono tagliati finemente e più sapori rilasciano. Il modello S11000 di Graef offre un inizio conveniente per il vostro successo in cucina.

Grazie al design compatto con base antiscivolo, la S11000 (colore grigio) prodotta in Germania trova posto in ogni cucina. È adatto per tutti coloro che danno importanza a una dieta fresca e sana.

La macchina in metallo convince soprattutto per la sua robustezza. Il suo risparmio energetico “Eco Power Motion” funziona allo stesso tempo in modo forte e silenzioso con 45 Watt e una potenza di taglio di 170 Watt.

Con la slitta scorrevole, il cibo da taglio può essere guidato in modo preciso alla lama ondulata in acciaio inox da 170 mm. La regolazione continua dello spessore di taglio va da 0 a 2 cm.

Una speciale chiusura di sicurezza permette di rimuovere la lama rapidamente e senza rischi per la pulizia. Inoltre, la slitta può essere bloccata dalla lama grazie alla sicurezza per bambini.

Graef S32116LAF - Affettatrice multiuso in acciaio INOX 18/8 325,77 € disponibile 7 new from 325,77€

2 used from 246,73€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pannello di copertura per la lama per risultati di taglio ottimali, maneggevolezza semplice e sicura per tagli perfetti.

Motore a risparmio energetico, numerosi accessori.

Costruzione estremamente compatta, superficie di appoggio ridotta, ripiano in vetro.

Lama liscia in acciaio inox, ideale per pane, salumi o formaggio.

Hendi 970294 Affettatrice Profi Line 220 Red Edition 415,11 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Nota il dispositivo di affilatura è dotato d'interruttore di sicurezza; se il dispositivo di affilatura non è collegato correttamente, non sarà possibile utilizzare l'apparecchio: - collocare l'affilatrice per lama nel proprio supporto in modo che la lama non si estenda tra gli ingranaggi; serrare la vite di sicurezza sull'affilatrice per lama

Non lavare il dispositivo con acqua o con getto d'acqua; utilizzare un panno umido per pulire le superfici (soluzione di acqua e di un agente pulente delicato)

Questo apparecchio è una macchina per la lavorazione di cibi a livello commerciale ed è destinata esclusivamente al taglio di prodotti alimentari, come ad esempio carne, salsicce, ecc; il cibo da affettare dev'essere scongelato, disimballato e privato delle ossa prima di essere trattato

Prestare attenzione dato che la lama è molto affilata. (se necessario, utilizzare guanti, non in dotazione)

Non adatto per taglio di formaggi; lama con rivestimento speciale per tagliare formaggi disponibile separatamente

Camry cr4702 trancheuse prosciutto Schneider 200 W argento 66,90 € disponibile 3 new from 66,01€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il sacco nanna Slumbersac pelo neonato ha un pieghevole e un utensile per spingere rimovibile

Potenza: 200 W

ondulata Universel. Struttura metallica guida in metallo

Affettatrice Elettrica da Casa, 150W Affettatrice con Spessore Regolabile da 0 a 15 mm per Carne, Pane, Verdur, Lama in Acciaio Inox da 19cm, Facile da Pulire 89,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Affettatrice multifunzionale: non solo carne, ma formaggi, pane e verdure, offrendoti un'affettatrice multiuso quando hai bisogno di sfornare rapidamente i pasti.

Taglio preciso: lo spessore regolabile 0-15 e la lama in acciaio inossidabile da 19 cm possono tagliare con precisione vari alimenti, permettendoti di gustare i tuoi salumi preferiti, formaggi a pasta dura, frutta, verdura e persino pane.

Protezione di sicurezza: i piedini a ventosa antiscivolo, lo spingi cibo e l'interruttore interno ON/OFF offrono una maggiore protezione di sicurezza, puoi usare questa affettatrice a casa con sicurezza.

Facile da pulire La lama rimovibile facilita la pulizia della macchina, la superficie del corpo può essere pulita e non è necessario preoccuparsi del cibo rimasto nello spazio.

Scelta familiare: una famiglia ha un'affettatrice e ognuno è lo chef in famiglia.

Berkel - Tagliapasta elettrica Home Line 250 - Rosso, modello 2022 (Home Line 250 + tagliere Berkel ) + 839,- € 679,88 € disponibile 3 new from 679,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Affettatrice elettrica in design compatto, perfetta per la casa, non passa inosservata, molto funzionale ed estremamente decorativa

✅ Calotta in alluminio alimentare e il sistema di sicurezza assicurano che la lama rimanga affilata molto più a lungo, garantendo la massima sicurezza.

✅ Tastierino con indicatori LED e manopola del supporto di taglio garantiscono un'esperienza di utilizzo eccezionale. Perfetto per la casa. La piastra inclinata sfrutta la forza di gravità riducendo così lo sforzo dell'operatore

✅ Facile da usare, slitta particolarmente scorrevole e di alta qualità, speciale lega di alluminio, lavorazione perfetta

✅ + tagliere in legno Berkel – Il tagliere scorre sulla piastra e si inserisce perfettamente nelle stanze

Affettatrice Elettrica da Casa Pieghevole Spessore Taglio Regolabile Lama da Taglio in Acciaio Inox Inossidabile 150W Diametro 17 cm Massima Potenza 400W Spessore Max 15 mm 49,90 € disponibile 2 new from 49,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Essere un cuoco con la nostra affettatrice - L'affettatrice taglia il cibo con precisione, ti rende un buon cuoco a casa. Spessore regolabile da super sottile a circa 15 mm di spessore per affettare vari alimenti come carne, salumi, formaggi, arrosto di manzo, petto di tacchino, verdure e frutta.

✅ Facile da pulire - Le caratteristiche estetiche e rimovibili di questa affettatrice rendono i servizi igienici un gioco da ragazzi. Il coperchio rimovibile dell'anello di protezione impedisce l'accumulo di detriti sulle superfici di taglio. La lama, il carrello porta alimenti, l'estensione della barra di scorrimento e lo spingitore per alimenti sono rimovibili, consentono una pulizia e un'igienizzazione accurate.

✅ Protezione di sicurezza - Per utilizzare l'affettatrice deli, è necessario premere contemporaneamente sia il blocco di sicurezza che il pulsante di alimentazione per evitare l'errore. I piedini a ventosa antiscivolo mantengono stabile l'affettatrice durante il lavoro.

✅ Lama universale in acciaio inossidabile - La macchina per affettare carne ha 17cm Lama in acciaio inossidabile , azionata da 150 watt di potenza fino a 400W di taglio rapida e ad alto rendimento, ti aiuterà a mantenere un taglio netto costante.

✅ Potenza: 150 W Potenza massima: 400 W Lama in acciaio inossidabile da 170 mm Affettatura liscia regolabile spessore 0-15 mm Design pieghevole Cibo spinto con protezione per il pollice di sicurezza Piedini in gomma Lama rimovibile Design per l'archiviazione dei cavi Colore bianco Lunghezza del cavo di alimentazione: 105 cm Materiale del corpo: plastica Dimensioni del dispositivo: 44,1x24,5x21,6 cm

Affettatrice ritter icaro 7, affettatrice elettrica con motore ECO, made in Germany 217,84 € disponibile 14 new from 217,84€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto di qualità di fabbricazione tedesca

Affettatrice ripiegabile in metallo massiccio (ripiegata occupa solo 10,0 cm in larghezza)

Ampia superficie di appoggio per affettare prodotti di grandi dimensioni, corsa della slitta fino a circa 20 cm

Sistema di accensione di sicurezza a 2 dita

Confezione: Affettatrice argento metallico con Lama a filo ondulato, Vassoio per affettati, Slitta per affettati, Supporto resti, Istruzioni d‘uso

Graef Affettatrice Manuale H 93 H93EU Rosso, Acrilico 139,00 € disponibile 17 new from 139,00€

1 used from 127,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La – Affettatrice H 93 di Graef in pregiato rosso è proprio la cucina giusta per tutti per aggirare la sostenibile con alimenti e sulla lavorazione solida e funzionale design wertlegen.

Questa elegante affettatrice retro è ideale per pane, salumi, formaggi, frutta o verdura e e sul tavolo della colazione, durante la cena, ma anche alla festa buffet fa sempre una bella figura.

La manovella con impugnatura in legno è scorrevoli e sta bene in mano. La ventosa in gomma antiscivolo conferiscono un fisse sempre.

Il lama ondulata 190 mm acciaio inossidabile manuale anche dopo anni di uso tramite qualsiasi taglio ben come attraverso burro. Lo spessore delle fette è facilmente regolabile, da hauchzart fino a 15 mm.

Inoltre permette alla dotazione salvadita anche piccolo taglio bene, ad esempio ravanelli o le estremità in forma di pane e formaggio, consentendoti di condurre ANS rotanti lama. READ 40 La migliore sito per vendere casa del 2022 - Non acquistare una sito per vendere casa finché non leggi QUESTO!

Graef S11003 - Affettatrice in metallo, colore: rosso 160,10 € disponibile 7 new from 160,10€

10 used from 85,01€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Una cucina fresca e gustosa inizia già durante il taglio, più ingredienti sono tagliati finemente e più sapori rilasciano. Il modello S11003 di Graef offre un inizio conveniente per il vostro successo in cucina.

Grazie al design compatto con base antiscivolo, la S11003 (colore rosso) prodotta in Germania trova posto in ogni cucina. È adatto per tutti coloro che danno importanza a una dieta fresca e sana.

La macchina in metallo convince soprattutto per la sua robustezza. Il suo risparmio energetico “Eco Power Motion” funziona allo stesso tempo in modo forte e silenzioso con 45 Watt e una potenza di taglio di 170 Watt.

Con la slitta scorrevole, il cibo da taglio può essere guidato in modo preciso alla lama ondulata in acciaio inox da 170 mm. La regolazione continua dello spessore di taglio va da 0 a 2 cm.

Una speciale chiusura di sicurezza permette di rimuovere la lama rapidamente e senza rischi per la pulizia. Inoltre, la slitta può essere bloccata dalla lama grazie alla sicurezza per bambini.

RGV Luxury Italia 25 GL, 140 W 349,99 € disponibile 13 new from 300,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Affettatrice domestica di medie dimensioni per il taglio di salumi, formaggi, frutta e verdura

Con lama di terza generazione che permette una minore aderenza del prodotto sulla lama per un taglio agevole

Il sistema Easy Clean permette di inclinare la piastra per una facile pulizia

Il braccio porta alimenti con protezione per le dita removibile lavato in lavastoviglie rende ancora più semplice la pulizia di questa affettatrice

BERKEL - Affettatrice Home Line 250 + Cover Affettatrice colore rosso 649,00 € disponibile 5 new from 649,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pacchetto esclusivo YESEATIS - Affettatrice Home line 250 + Cover Affettatrice colore rosso inclusa!

68/5000 Capacità di taglio (circolare): 183 mm - Spessore massimo della fetta: 20 mm

Specifiche elettriche: 50 Hz - 230 V - Capacità di taglio (rettangolare): 200 x 183h mm

Diametro lama: 250 mm - Potenza motore: 0,19 Kw

Larghezza: 340 mm - Altezza: 315 mm - Lunghezza: 660 mm - Peso: 14,5 Kg

